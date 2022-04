Der Sectigo Identity-First Security Summit 2022 zog weltweit 900 IT- und Unternehmensführungskräfte an

French German

ROSELAND, New Jersey (USA), April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo ®, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zertifikate und des automatisierten Certificate Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass es letzte Woche den ersten jährlichen Sectigo Identity-First Security Summit veranstaltet hat, an dem 900 IT- und Unternehmensführungskräfte aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Auf der dreitägigen virtuellen Veranstaltung sprachen Branchenexperten, Analysten, Cybersecurity-Veteranen, Kunden, Partner, führende Technologieanbieter und Unternehmensleiter über die Zukunft des digitalen Vertrauens und darüber, wie die Teilnehmer ihre Unternehmen mit einem identitätsorientierten Sicherheitsansatz in die Zukunft führen können.



„Wir befinden uns an einem kritischen Scheideweg in dieser digitalen, remote operierenden Welt. Wir erkennen, dass IT-Experten täglich mit einer Vielzahl neuer und gefährlicher Sicherheitsrisiken konfrontiert sind und sich außerdem den Herausforderungen stellen müssen, die das exponentielle Wachstum menschlicher und maschineller Identitäten im großen Maßstab mit sich bringt. Unser erster jährlicher Sectigo Summit brachte angesehene Persönlichkeiten aus der Branche zusammen, die sich mit genau diesen Fragen beschäftigen“, sagte David Mahdi, Chief Strategy Officer & CISO Advisor bei Sectigo.

Der Summit umfasste 13 Keynote-Präsentationen und behandelte die wichtigsten Themen der Branche, beispielsweise die Zukunft von PKI und digitalem Identitätsmanagement und warum digitales Vertrauen die Grundlage für Zero Trust, passwortloses Anmelden, robotergestützte Prozessautomatisierung und andere aufkommende Anwendungsfälle ist. Sectigo präsentierte auch brandneue Innovationen, die das Unternehmen für das von Zertifizierungsstellen unabhängige CLM auf den Markt bringt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich mit den Referenten auszutauschen, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten und sich zu vernetzen, Fragen zu stellen, Einzelgespräche mit Experten zu vereinbaren und Produktdemonstrationen zu besuchen – all dies über die interaktive virtuelle Veranstaltungsplattform des Sectigo Identity-First Security Summit, die bis heute bereits fast 5.000 Mal aufgerufen wurde. Die Vorträge dieser Referenten sind jetzt auf Abruf verfügbar:

Oded Hareven, CEO & Mitbegründer, Akeyless

Jared Elder, Chief Growth Officer, Corsha

Bruno Couillard, CTO, Crypto4A

Ihab Shraim, CTO, CSC Global

Erik Wahlstrom, Research Director, Identity and Access Management, Gartner

Dick Clarke, Gründer und CEO, Good Harbor Security Risk Management

Christiaan Brand, Identity and Security Product Manager, Google

Atsushi Yamada, Managing Director, Quantum-Safe Technologies, ISARA

Zaira Pirzada, Advisor, Lionfish Tech Advisors

Steve Riley, Field CTO, Netskope

Brian Reed, Director of Cybersecurity Strategy, Proofpoint

David Mahdi, ehemaliger Gartner-Analyst; Chief Strategy Officer und CISO Advisor, Sectigo

Bill Holtz, CEO, Sectigo

Jason Soroko, CTO des Geschäftsbereichs PKI, Sectigo

Tim Callan, Chief Compliance Officer, Sectigo

Lindsay Kent, SVP of Products, Sectigo

Eric Kedrosky, CISO & Head of Cloud Research, Sonrai Security

Anna Belak, Director of Thought Leadership, Sysdig

Simon Moffatt, Gründer & Analyst, The Cyber Hut

Kirk Fergusson, CEO, UREEQA

Joakim Thoren, CEO & Gründer, Verasec

Kyle Neuman, CISO, Zeva

„Der Sectigo Identity-First Security Summit ist eine gute Gelegenheit, von Branchenexperten mehr über digitale Identität und Vertrauen zu erfahren und darüber nachzudenken, wie man diese Erkenntnisse nutzen kann, um die Sicherheitsanforderungen seines Unternehmens zu erfüllen. Auf dem Summit konnte ich viele Themen vertiefen, die für alle von enormer Bedeutung sind, z. B. passwortloses Anmelden und Quantencomputing. Außerdem erhalten die Teilnehmer CISSP-Credits, was ein zusätzlicher Bonus ist“, sagte Ivy Lyons, PKI-Expertin und erfahrene medizinische Fachkraft, die eine Präsentation zum Thema „Bewältigen von Sicherheitsherausforderungen mit modernen PKI-Anwendungen“ hielt.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Summit gehören:

Sicherheitsanbieter müssen sich für Offenheit und Interoperabilität einsetzen, um eine Orchestrierung zu ermöglichen und letztlich den Weg für die Automatisierung für CISOs, CIOs und deren Organisationen zu ebnen.

Die Welt braucht digitales Vertrauen, nicht Zero Trust. Zero Trust ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu sicheren digitalen Identitäten.

Eine vollständige Agilität für Zertifikate ist immer anzustreben.

Eine echte passwortlose Architektur basiert auf einer Public-Key-Infrastruktur (PKI).

Die Nähe zum Rechenzentrum ist nicht gleichbedeutend mit undurchdringlichem Schutz. CLM in der Cloud zu betreiben, ist die neue Normalität.

Quantencomputer werden kommen, und sie werden die kryptografischen Grundlagen der digitalen Welt unsicher machen. Entscheiden Sie sich für Sectigo als Partner für quantensichere Kryptographie.

Die Anmeldung für den Summit ist noch 90 Tage lang möglich. Registrieren Sie sich unter https://sectigo.com/sectigo-summit , um Vorträge abzurufen.

