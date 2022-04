Le sommet Identity-First Security 2022 de Sectigo attire 900 leaders mondiaux de l'informatique et des affaires

French German

ROSELAND, New Jersey, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo ®, un leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui avoir accueilli son premier sommet annuel Identity-First Security la semaine dernière, attirant 900 leaders de l'informatique et des affaires du monde entier. Cet événement virtuel de trois jours a réuni des experts du secteur, des analystes, des vétérans de la cybersécurité, des clients, des partenaires, des fournisseurs technologiques de premier plan et des dirigeants d'entreprise afin de discuter de l'avenir de la confiance numérique et de la manière dont les participants peuvent mener leurs activités à l'avenir grâce à une approche de sécurité axée sur l'identité.

« Nous sommes à un carrefour critique dans ce monde numérique et distant. Nous reconnaissons que les professionnels de l'informatique sont confrontés chaque jour à de nombreux risques de sécurité nouveaux et dangereux, ainsi qu'aux défis liés à la gestion de la croissance exponentielle des identités humaines et machines à grande échelle. Notre premier sommet annuel de Sectigo a réuni des voix très respectées dans le secteur qui sont confrontées à ces mêmes problèmes », a déclaré David Mahdi, directeur de la stratégie et conseiller CISO chez Sectigo.

Le sommet comprenait 13 présentations liminaires et a abordé les sujets les plus chauds du secteur, tels que l'avenir de la gestion des PKI et de l'identité numérique, ainsi que les raisons pour lesquelles la confiance numérique est fondamentale pour le Zero Trust, l'exemption de mot de passe, l'automatisation robotisée des processus et d'autres cas d'utilisation émergents. Sectigo a également présenté de nouvelles innovations que la société est sur le point de commercialiser pour la CLM agnostique des autorités de certification. Les participants ont eu l'occasion d'interagir avec les intervenants, de collaborer et communiquer en réseau avec des pairs, de poser des questions, de réserver des entretiens individuels avec des experts et d'assister à des démonstrations de produits, le tout via la plateforme interactive d'événements virtuels du sommet Identity-First Security de Sectigo, qui a déjà été visionnée près de 5 000 fois à ce jour. Les sessions sont désormais disponibles à la demande auprès d'intervenants tels que :

Oded Hareven, PDG et cofondateur d'Akeyless

Jered Elder, directeur de la croissance chez Corsha

Bruno Couillard, directeur technologique chez Crypto4A

Ihab Shraim, directeur technologique chez CSC Global

Erik Wahlstrom, directeur de recherche en gestion des identités et des accès chez Gartner

Dick Clarke, fondateur et PDG de Good Harbor Security Risk Management

Christiaan Brand, responsable des produits d'identité et de sécurité chez Google

Atsushi Yamada, directeur général des technologies quantum-safe chez ISARA

Zaira Pirzada, conseillère chez Lionfish Tech Advisors

Steve Riley, directeur technologique de site chez Netskope

Brian Reed, directeur de la stratégie de cybersécurité chez Proofpoint

David Mahdi, ancien analyste de Gartner, directeur de stratégie et conseiller CISO chez Sectigo

Bill Holtz, PDG de Sectigo

Jason Soroko, directeur technologique PKI chez Sectigo

Tim Callan, directeur de la conformité chez Sectigo

Lindsay Kent, vice-président en charge des produits chez Sectigo

Eric Kedrosky, directeur de la sécurité informatique et de la recherche sur le cloud chez Sonrai Security

Anna Belak, directrice du leadership éclairé chez Sysdig

Simon Moffatt, fondateur et analyste chez The Cyber Hut

Kirk Fergusson, PDG d'UREEQA

Joakim Thoren, PDG et fondateur de Verasec

Kyle Neuman, directeur de la sécurité informatique chez Zeva



« Le sommet Identity-First Security de Sectigo est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur l'identité et la confiance numérique auprès d'experts du secteur et de réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces informations pour répondre aux exigences de sécurité de vos besoins commerciaux. Lors du sommet, j'ai approfondi de nombreux sujets d'une importance considérable pour tout le monde, tels que l'exemption de mot de passe et l'informatique quantique. De plus, les participants reçoivent des crédits CISSP, ce qui constitue un bonus supplémentaire », a commenté Ivy Lyons, expert en PKI et professionnel de santé expérimenté dont la présentation était intitulée « Overcoming Security Challenges With Modern PKI Applications » (Surmonter les défis de sécurité grâce à des applications PKI modernes).

Les principales conclusions du sommet incluent :

Les fournisseurs de sécurité doivent adopter l'ouverture et l'interopérabilité pour permettre l'orchestration et, en fin de compte, ouvrir la voie à l'automatisation pour les directeurs de la sécurité informatique, les directeurs informatiques et leurs organisations.

Le monde a besoin de confiance numérique, pas de Zero Trust. Le Zero Trust n'est que la première étape dans le parcours visant à sécuriser les identités numériques.

Visez toujours l'agilité totale des certificats.

Une véritable architecture sans mot de passe est basée sur une infrastructure à clés publiques (PKI).

La proximité des centres de données n'est pas synonyme de protection impénétrable. L'exécution de la CLM dans le cloud est la nouvelle norme.

Les ordinateurs quantiques arrivent et ils rendront les fondements cryptographiques du monde numérique non sécurisés. Associez-vous à Sectigo pour une cryptographie résistante à l'informatique quantique.

Les inscriptions au sommet resteront ouvertes pendant 90 jours. Inscrivez-vous pour accéder à toutes les sessions à la demande à l'adresse https://sectigo.com/sectigo-summit .

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 années d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % d'entreprises figurant au palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.sectigo.com .

Contact chez Sectigo :

Elliot Harrison, directeur des communications mondiales

Sectigo

elliot.harrison@sectigo.com