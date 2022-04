L’avion Challenger 3500 de Bombardier nouvellement lancé remporte un prix d’excellence international en design de produit

English French

L’avion d’affaires Challenger 3500 de Bombardier remporte le prix Red Dot « Meilleur des meilleurs » 2022 pour le design de produit

Le nouvel avion offre des caractéristiques technologiques novatrices, du poste de pilotage à la cabine, qui renforcent le statut de chef de file des avions Challenger

L’avion Challenger 3500 définit déjà la norme en étant l’avion d’affaires superintermédiaire à l’avant-garde de l’industrie

MONTRÉAL, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer que son tout nouvel avion d’affaires, le biréacteur Challenger 3500, a reçu le prix Red Dot 2022 « Meilleur des meilleurs » pour le design de produit. Les prestigieux prix Red Dot comptent parmi les honneurs internationaux les plus convoités pour l’excellence en matière de design et d’innovation.

Le prix Red Dot « Meilleur des meilleurs » est octroyé à un design avant-gardiste et constitue le plus haut niveau de reconnaissance du concours. Il est réservé aux meilleurs produits dans une catégorie donnée. Ce prix, qui témoigne du succès de la plateforme Challenger de Bombardier, est représentatif de l’esprit d’innovation de l’entreprise et de son approche d’amélioration continue. L’avion d’affaires Challenger 3500 a été reconnu comme le « meilleur des meilleurs » par Red Dot dans la catégorie Trains et avions.

« Les équipes de design de Bombardier sont de véritables maîtres de leur art, et je suis fier que le travail qu’ils ont réalisé sur le biréacteur Challenger 3500 ait été reconnu par le jury du concours Red Dot comme étant le meilleur dans sa catégorie, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Les avions Challenger ont toujours offert des performances impressionnantes, une fiabilité constante et un vol en douceur. Je suis enchanté que le nouveau design et les caractéristiques technologiques de l’intérieur de cet avion qui rehaussent l’expérience en cabine aient été récompensés par ce prix prestigieux. »

Bombardier a conçu l’avion Challenger 3500 de dernière génération dans une optique d’écoresponsabilité, en présentant une cabine repensée aux caractéristiques intelligentes et écoresponsables visant à allier confort et fonctionnalité. Rehaussant l’expérience passager, les fauteuils Nuage de Bombardier, brevetés et exclusifs, sont inclus dans la configuration de base de l’avion – c’est la première fois que des fauteuils de cette qualité sont offerts dans la catégorie des avions d’affaires superintermédiaires.

« Notre jury a été particulièrement impressionné par les produits qui ont remporté un prix Red Dot « Meilleur des meilleurs ». Cette distinction est synonyme de design avant-gardiste par excellence. Seul un très petit pourcentage des gagnants du concours ont reçu ce titre spécial, car un produit doit se démarquer pour recevoir ce prix très prestigieux. Cette distinction prouve que Bombardier a créé un design exceptionnel ! », a déclaré le professeur Peter Zec, fondateur et chef de la direction de Red Dot Award.

Outre sa signature d’écoresponsabilité, l’avion Challenger 3500 offre plusieurs caractéristiques technologiques nouvelles et novatrices, comme une gestion des systèmes d’éclairage, de température et de divertissement par commande vocale, des chargeurs sans fil dispersés dans l’ensemble de la cabine et les seuls écrans 4K de 24 po des avions de sa catégorie.

Les prix de design Red Dot comptent parmi les plus prestigieux dans le monde et honorent l’innovation, les concepts et les visions. Les gagnants de cette année feront l’objet d’une cérémonie qui se tiendra le 20 juin à Essen, en Allemagne, et ils figureront dans le Red Dot Design Yearbook.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier et Challenger 3500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

