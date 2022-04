Conduent Transportation modernise le système de paiement des titres de transports en commun de la métropole de Rennes avec la technologie sans contact EMV

English French

GUILHERAND-GRANGES, France, et FLORHAM PARK, N.J., 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre et le déploiement réussis d’un système de paiement EMV (Europay, Mastercard et Visa) sans contact sur le réseau de transports publics STAR dans l’agglomération de Rennes Métropole. Environ 353 000 usagers par jour utilisent le réseau STAR géré par Keolis.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

Le réseau comprend plus de 1 500 valideurs avec la fonctionnalité de paiement sans contact EMV intégrée installés dans les parcs relais, ainsi que dans les autobus et le métro. Les voyageurs peuvent désormais utiliser les cartes de transport KorriGo, les tickets rechargeables (billets sans contact) les cartes bancaires sans contact, ainsi que les appareils compatibles NFC, tels que les smartphones et les montres intelligentes avec les wallets Apple Pay et Samsung Pay.

« Lorsque nous avons lancé ce projet, notre objectif était d’élargir l'offre de supports de titres », a déclaré Vincent Tournedouet, Directeur de projet et Responsable du Service Métro Investissements de Rennes Métropole. « La technologie ergonomique de Conduent contribue à simplifier l'accès au réseau STAR pour les utilisateurs occasionnels. »

Pour mettre en service ce projet, Conduent a été certifié MPAT pour les solutions Open Payment par le Groupement des Cartes Bancaires CB, le réseau interbancaire national français.

« L’utilisation du paiement sans contact continue de se développer en France, et plus largement en Europe. Ce déploiement EMV sur le réseau STAR de Rennes Métropole est à ce jour le plus important en France sur un réseau de transport en commun », a déclaré Jean-Charles Zaia, Directeur Général des transports en commun chez Conduent. « Les usagers du transport en commun bénéficieront de la vision et de l’investissement de Rennes Métropole pour créer une ville intelligente, moderniser le réseau et améliorer leur expérience. »

Les systèmes de billettique Conduent sont utilisés dans plus de 400 réseaux de transport en commun de toutes tailles à travers le monde, y compris des solutions Open Payment en Europe (France, Italie et Belgique), en Australie et aux Amériques.

À propos de Conduent Transportation et Conduent Business Solutions France

Conduent Transportation est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées et analytiques pour les organismes publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routières. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent.

Le centre d'expertise de Conduent pour les transports publics et les solutions de mobilité intelligente, Conduent Business Solutions France, est situé à Valence, en France, depuis plus de 50 ans. L'entreprise y développe des systèmes billettiques multimodaux et interopérables qui sont déployés sur les réseaux de transport en commun du monde entier.

Les solutions innovantes de Conduent, aujourd'hui déployées sur plus de 400 réseaux de transport public de toutes tailles, aident les autorités de transport à moderniser les services qu'elles offrent aux usagers : paiement bancaire sans contact, validation via smartphone, ou encore planification d'itinéraires. L'entreprise compte près de 500 employés en France dont 260 ingénieurs, et s'appuie sur un partenariat de plus de 300 fournisseurs français.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://transportation.conduent.com/

Contacts auprès des médias :

Florence Thomas, CBS France +33 475 81 43 87, florence.thomas@conduent.com

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com

Neil Franz, Conduent, +1-240-687-0127, neil.franz@conduent.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Giles Goodburn, Conduent, +1-203-216-3546, ir@conduent.com

Remarque : pour recevoir des fils d'actualité RSS, consultez le site www.news.conduent.com . Pour des opinions, perspectives industrielles et commentaires, consultez les pages http://twitter.com/Conduent , http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent .

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.