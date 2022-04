English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.4.2022 KLO 16:00

Huhtamäki käynnistää prosessin Venäjän toimintojensa myymiseksi

Huhtamäki on päättänyt käynnistää prosessin liiketoimintojensa myymiseksi Venäjällä. Yhtiö lopetti kaikki investointinsa Venäjälle heti hyökkäyksen alettua Ukrainaan. Huhtamäki katsoo Venäjän nykytilanteen kehityksen ja pitkän aikavälin näkymien muodostavan esteen yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle maassa. Huhtamäki keskittyy edelleen pitkän aikavälin tavoitteidensa ja 2030-strategiansa mukaisesti maailmanlaajuisen liiketoimintansa mahdollistamiin investointeihin, jotka tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia muualla maailmassa.

Huhtamäelle on ensiarvoisen tärkeää sen työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi. Yhtiöllä on Venäjällä neljä valmistusyksikköä, jotka työllistävät noin 700 henkilöä. Huhtamäki on menestyksekkäästi tukenut globaaleja ja paikallisia asiakkaita maassa 30 vuoden ajan. Yhtiön Venäjän toimintojen liikevaihto on noin 3 prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta.

Huhtamäki kartoittaa mahdollisia ostajia Venäjän operaatioilleen jatkaen samalla toimintojaan toimitusketjun sallimissa rajoissa, sopimukselliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset huomioiden sekä työntekijöistään ja asiakkaistaan huolehtien.

