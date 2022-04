CNH Industrial: Testing virtuale, un vantaggio per la vita reale

English Italian

Londra, 14 aprile 2022



Una mietitrebbia da 25 tonnellate che avanza su un campo di grano è uno spettacolo davvero impressionante da osservare. Questo spettacolo è il punto d'arrivo di un enorme lavoro di ricerca e sviluppo, che unisce progettazioni testate e collaudate, acume ingegneristico e un rigoroso testing. Oggi, molto sta cambiando nell'area della R&S, grazie a un panorama tecnologico in continua evoluzione.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) utilizza tecnologie virtuali nell'ambito di un approccio innovativo allo sviluppo dei propri prodotti. In questo modo offre soluzioni rapide e scalabili che ottimizzano la produttività del cliente, migliorando ulteriormente l'esperienza utente complessiva. Inoltre, apre la strada a un approccio più sicuro e sostenibile della valutazione del prodotto, utilizzando ambienti simulati al computer, abitacoli virtuali e tecniche di modellazione.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

