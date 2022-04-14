Dual Miners正式推出3款矿机

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芬兰赫尔辛基, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dual Miners（ www.dualminers.com/ ）的预订金额突破2000万美元。Dual Miners宣布正式推出三款有可能改变全球加密货币行业的矿机。



Dual Miners使用ASIC芯片技术创建了三种解决方案，全部经过预先配置以便于使用，由加密货币挖矿行业中多位最有经验的专家主导，可保证仅需一个月即可获得投资回报。

一份声明显示，DualPro、DualPro Max和最新的DualPremium是该公司的当前产品，支持在所选区块链的盈利运营。

Dual Miners是一家成立于伦敦的芯片设计与制造公司，在芬兰、韩国和澳大利亚设有办事处。公司拥有多个团队，对区块链技术和工艺设计等领域有着深入了解。

除了提供加密货币钱包开发服务之外，公司还为消费者提供图形处理器。公司在三大洲设有办事处。凭借丰富的市场经验，Dual Miners在区块链行业建立了可靠声誉。

因此，Dual Miners将同时承担运费和进口关税，消费者只需支付不超过设备成本的相关费用即可满足启动运行的一切所需，而不必支付额外费用。

关于Dual Miners

成立于2015年的Dual Miners将自身定位为全球首家双币挖矿公司，其目标是开发和销售全球首批领先的双加密货币挖矿设备，分别采用SHA-256和Scrypt技术。通过DualPro，我们着手以低于之前的成本提供更多算力。Dual Miners总部位于英国伦敦，在全球其他地区设有办事处。敬请浏览 www.dualminers.com 网站以获得有关公司的更多信息。

更多详情请见 www.dualminers.com/

Michael Scott

公关经理

Michael@dualminers.com

(+358）41 4001034

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b14fafad-eb0e-40db-a8a2-d726c5c33617