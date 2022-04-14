Dual Miners 正式推出 3 款採礦機

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

芬蘭赫爾辛基, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) 已獲超過 2,000 萬美元預訂訂單。Dual Miners 已正式宣佈推出三款採礦設備，有潛能改變全球加密行業。



Dual Miners 已使用 ASIC 晶片技術建立三個預先配置的解決方案，以便於使用，並承諾在一個月內就有投資回報，且由加密貨幣採礦業的經驗最豐富的專家領導。

根據一項聲明 DualPro、DualPro Max 及最近的 DualPremium 是該公司目前的產品，支援選定區塊鏈的獲利營運。

Dual Miners 是一家在倫敦成立的晶片設計和製造公司，在芬蘭、韓國和澳洲設有辦事處。它擁有許多團隊，並深入了解區塊鏈技術和設計。

除了提供加密錢包開發服務外，公司還為消費者提供圖形處理元件。該公司在三大洲設有辦事處。由於 Dual Miners 擁有豐富的市場經驗，因此已在區塊鏈行業獲得盛名。

因此，Dual Miners 將覆蓋運送和進口關稅，讓消費者可以在不超出裝置成本的情況下完成所需一切，毋須負擔額外費用。

關於 Dual Miners

Dual miners 這家全球第一家雙採礦公司，於 2015 年成立，其目標是開發和銷售全球首款分別使用 SHA-256 或 Scrypt 技術的全球領先的雙重加密貨幣採礦機。憑藉 DualPro，我們以比之前更低的成本提供更高能力。Dual Miners 總部位於英國倫敦，並在全球其他地區設有辦事處。請瀏覽公司的網站 www.dualminers.com 了解有關公司的更多資訊。

如欲了解更多詳情 ， 請瀏覽www.dualminers.com/

Michael Scott

公共關係經理

電郵： Michael@dualminers.com

電話：(+358) 4001034

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b14fafad-eb0e-40db-a8a2-d726c5c33617