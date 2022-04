McPhy Energy : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires pour l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2022

La Motte-Fanjas, le 14 avril 2022 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à J-35 pour l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2022 qui se tiendra à 11 heures à l’hôtel Ibis Style Romans Valence gare TGV, 2-4 avenue de la Gare, 26300 Alixan.

L’avis réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 11 avril 2022.

Les documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale mixte ainsi que le formulaire unique de vote sont accessibles via le site Internet de la Société au sein de l’espace dédié aux Assemblées Générales, dans la section « Investisseurs ».

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social de la Société situé 1115, route de Saint-Thomas - 26190 La Motte-Fanjas.

Les actionnaires peuvent voter :

physiquement le jour de l’Assemblée générale munis d’une carte d’admission;

par internet via le service VOTACCESS ;

par correspondance ;

ou par procuration.

Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2022 sur le site Internet de la Société.

Prochains événements

Publication des Résultats du 1er semestre 2022, le 28 juillet 2022, après clôture des marchés

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu









Pièce jointe