COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 14 avril 2022

VINCI Airports – Trafic au 31 mars 2022

Trafic passagers du 1 er trimestre 2022 multiplié par 3 par rapport au 1 er trimestre 2021, en repli de 46,1 % par rapport à 2019 (-40,8 % en mars)

Trafic du mois de janvier pénalisé par la vague épidémique liée au variant Omicron, avant une reprise progressive et régulière en février-mars avec l’allègement des restrictions dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic de ce trimestre par rapport à la même période de 2019.

Plus de 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au cours du 1er trimestre 2022, soit 3 fois la fréquentation enregistrée au 1er trimestre 2021 (-46,1 % par rapport à 2019). En janvier, la vague épidémique liée au variant Omicron et le maintien de restrictions de déplacement ont ralenti le cycle de reprise constaté durant le dernier trimestre 2021. En février-mars, la reprise du trafic a été relancée par un certain reflux épidémique, l’allègement des restrictions dans plusieurs pays, conjointement à la période des congés d’hiver. À la fin mars, le trafic du réseau VINCI Airports n’était pas perturbé par la guerre en Ukraine, les marchés russes, ukrainiens et de survols de ces territoires ne représentant historiquement que des niveaux d’activité très limités.

La tendance générale de convergence vers les niveaux pré-crise se confirme, mais le stade de reprise continue de varier fortement suivant les régions.

Les aéroports du continent américain continuent de bénéficier d’une bonne dynamique de trafic, se maintenant proche des niveaux atteints en 2019. Les écarts de performance sur le 1er trimestre par rapport au niveau de 2019 observés en République dominicaine et au Costa Rica sont liés à quelques événéments climatiques défavorables. Au Brésil, le trafic des aéroports d’Amazonie, dont VINCI Airports a repris l’exploitation lors de ce trimestre, s’est établi au dessus des niveaux pré-pandémie. Le trafic à l’aéroport de Salvador a bénéficié de capacités ponctuellement en hausse d’Azul et GOL.

L’accélération du trafic - en particulier international - des aéroports du continent européen est la conséquence d’un assouplissement des restrictions liées à la pandémie dans plusieurs pays. Au Portugal, le trafic s’est contracté au mois de janvier, pour ensuite rapidement progresser et se rapprocher du niveau de 2019 en fin de trimestre. Lisbonne, Porto et Faro ont attiré de nombreux passagers en provenance de France à la faveur des vacances de février. Cette tendance devrait se confirmer pour la saison d’été, plusieurs compagnies (Air Canada, Emirates, United, LATAM, easyJet, Transavia, Eurowings, Swiss) ayant annoncé de nouvelles capacités vers des destinations internationales. La levée par le Royaume-Uni à partir du 11 février des restrictions pesant sur les déplacements internationaux a contribué à la relance du trafic à Londres-Gatwick. L’aéroport a vu son trafic s’infléchir à la hausse à la suite de cette annonce, tant sur les liaisons domestiques (-29 % en février/mars) qu’internationales (Portugal -30 %, France -47 %, Suisse -39 %). Symbole de cette dynamique positive, le Terminal Sud a rouvert le 27 mars et plusieurs compagnies ont ouvert de nouvelles lignes ou réactivé leurs services au cours du trimestre (Wizz Air, Emirates, Scoot, Icelandair, easyJet). British Airways a commencé début avril l’exploitation par sa filiale BA Euroflyer de 30 nouvelles lignes. Cet été, Wizz Air renforcera sa base de 4 avions supplémentaires pour opérer 18 nouvelles routes ; s’ajoutant à celles également planifiées par easyJet, Vueling, Ryanair, Air Malta et TUI. En France, la réouverture des stations de ski a permis la reprise du trafic dans les aéroports de Lyon Saint-Exupéry, Grenoble, Chambéry et désormais Annecy pour l’aviation légère. À Nantes, certaines liaisons internationales ont nettement contribué à la progression du trafic (Portugal -18 %, Espagne -13 %).

Les aéroports asiatiques restent fortement pénalisés par la fermeture des frontières ou les restrictions maintenues dans cette région. Au Japon le trafic domestique des aéroports du Kansai est en progression au cours du trimestre (d’environ -70 % fin janvier à -24 % en fin de trimestre) à la faveur d’une accalmie de l’épidémie.

La levée des restrictions dans plusieurs pays a stimulé les réservations de vols pour le printemps et l’été. Les capacités annoncées par les compagnies laissent envisager une saison estivale proche et même parfois supérieure – comme à Porto, Toulon et Saint Domingue en République dominicaine - aux niveaux de 2019. Ces tendances confortent la dynamique de reprise pour la suite de l’année.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports opère 45 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et gère les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050. www.vinci-airports.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 mars 2022

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Mars 2022 Cumul à fin mars (3 mois) Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 VINCI Airports x3,3 -40,8 % x2,9 -46,1 % Portugal (ANA) x8,7 -16 % x5,8 -26 % Royaume-Uni x27,5 -49 % x18,8 -57 % Japon (Kansai Airports) +43 % -68 % +67 % -72 % Chili (Nuevo Pudahuel) x2,1 -34 % x2,2 -34 % France x4,7 -33 % x3,4 -40 % Cambodge (Cambodia Airports) x2,7 -92 % x2,5 -94 % Etats-Unis +93 % -16 % x2,4 -15 % Brésil2 +87 % -10 % +42 % -11 % Serbie x3,0 -21 % x2,6 -28 % République dominicaine (Aerodom) +65 % -4 % +76 % -6 % Suède x2,0 -76 % +76 % -77 % Costa Rica x3,1 -1 % x3,4 -8 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Trafic incluant les sept aéroports amazoniens ayant récemment rejoint le réseau VINCI Airports (début des opérations en janvier/février 2022).

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports 3





Mars 2022 Cumul à fin mars (3 mois) Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 VINCI Airports x2,0 -27,1 % +90,9 % -30,4 % Portugal (ANA) x4,1 -10 % x3,1 -17 % Royaume-Uni x10,3 -42 % x7,1 -51 % Japon (Kansai Airports) +42 % -37 % +52 % -39 % Chili (Nuevo Pudahuel) +69 % -30 % +72 % -30 % France x2,5 -31 % x2,1 -35 % Cambodge (Cambodia Airports) +86 % -84 % +65 % -86 % États-Unis +22 % -16 % +53 % -6 % Brésil4 +44 % +21 % +24 % +13 % Serbie +69 % -15 % +74 % -17 % République dominicaine (Aerodom) +20 % -6 % +28 % -8 % Suède +27 % -72 % +22 % -75 % Costa Rica +54 % +14 % +78 % +13 %

3 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

4 Mouvements commerciaux incluant les sept aéroports amazoniens ayant récemment rejoint le réseau VINCI Airports (début des opérations en janvier/février 2022).

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2022 Var. T1 2022 / T1 2021 (%) Var. T1 2022 / T1 2019 (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 4 519 x6,1 -27,7 % Porto (OPO) 100 1 951 x5,5 -25,2 % Faro (FAO) 100 762 x13,9 -24,8 % Madère 100 626 x5,3 -14,5 % Açores 100 337 x2,6 -17,3 % TOTAL 8 195 x5,8 -25,6 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 3 809 x24,6 -60,6 % Belfast (BFS) 100 891 x9,3 -33,6 % TOTAL 4 701 x18,8 -57,3 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 1 057 x2,1 -86,7 % Itami (ITM) 40 2 001 +55,9 % -48,5 % Kobé (UKB) 40 425 +42,6 % -45,6 % TOTAL 3 483 +67,3 % -72,4 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 4 610 x2,2 -34,0 % TOTAL 4 610 x2,2 -34,0 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 144 +63,0 % +11,1 % Puerto Plata (POP) 100 192 x3,0 -44,5 % Samana (AZS) 100 17 x33,2 -74,6 % La Isabela (JBQ) 100 20 +41,4 % +8,6 % TOTAL 1 373 +75,9 % -6,1 % Serbie Belgrade (BEG) 100 743 x2,6 -28,2 % TOTAL 743 x2,6 -28,2 %





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2022 Var. T1 2022 / T1 2021 (%) Var. T1 2022 / T1 2019 (%) France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 1 452 x3,2 -43,4 % Nantes Atlantique (NTE) 85 855 x3,5 -31,7 % Rennes Bretagne (RNS) 49 116 x2,7 -35,2 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 136 n.s. -40,6 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 80 n.s. -50,4 % Toulon Hyères (TLN) 100 66 +72,2 % -37,1 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 40 x3,1 -57,1 % TOTAL 2 749 x3,4 -40,3 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 827 +32,9 % -17,8 % Manaus (MAO) 100 729 +65,9 % -1,0 % Porto Velho (PVH) 100 206 +36,5 % +1,0 % Boa Vista (BVB) 100 102 +48,0 % +22,1 % Rio Branco (RBR) 100 104 +71,2 % +11,3 % TOTAL 3 014 +41,8 % -10,7 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 91 +75,9 % -77,1 % TOTAL 91 +75,9 % -77,1 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 414 x3,4 -7,8 % TOTAL 414 x3,4 -7,8 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 174 x2,6 -89,0 % Siem Reap (REP) 70 18 n.s. -98,7 % Sihanoukville (KOS) 70 3 n.s. -99,0 % TOTAL 195 x2,5 -94,0 % Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 677 +60,2 % -11,5 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 081 x3,9 -12,1 % Atlantic City (ACY) MC* 216 +69,0 % -32,4 % TOTAL 1 974 x2,4 -14,7 % Total VINCI Airports 31 542 x2,9 -46,1 %

*MC : Management Contract



IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2022 Var. T1 2022 / T1 2021 (%) Var. T1 2022 / T1 2019 (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 38 306 x3,6 -19,3 % Porto (OPO) 100 16 175 x3,1 -20,7 % Faro (FAO) 100 6 305 x6,1 -12,6 % Madère 100 5 421 x2,6 -9,8 % Açores 100 5 404 +41,7 % -1,3 % TOTAL 71 635 x3,1 -17,2 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 27 327 x12,8 -55,4 % Belfast (BFS) 100 8 284 x2,9 -27,0 % TOTAL 35 611 x7,1 -50,9 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 18 451 +35,9 % -63,1 % Itami (ITM) 40 29 941 +70,1 % -12,3 % Kobé (UKB) 40 7 388 +34,0 % +4,0 % TOTAL 55 780 +52,0 % -38,8 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 30 304 +71,7% -30,2% TOTAL 30 304 +71,7% -30,2% République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 097 +28,3 % +8,7 % Puerto Plata (POP) 100 1 445 +77,3 % -38,4 % Samana (AZS) 100 212 +91,0 % -56,7 % La Isabela (JBQ) 100 1 779 +3,2 % -31,6 % TOTAL 14 539 +28,1 % -7,7 % Serbie Belgrade (BEG) 100 11 215 +73,7 % -17,3 % TOTAL 11 215 +73,7 % -17,3 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2022 Var. T1 2022 / T1 2021 (%) Var. T1 2022 / T1 2019 (%) France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 17 169 +80,0 % -40,8 % Nantes Atlantique (NTE) 85 7 486 x2,3 -39,2 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 578 +66,6 % -48,3 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 2 309 x12,3 -12,7 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 4 094 x5,2 -8,1 % Toulon Hyères (TLN) 100 1 162 +24,1 % -28,7 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 404 +82,1 % -38,0 % TOTAL 36 741 x2,1 -35,4 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 20 482 +20,3 % -3,4 % Manaus (MAO) 100 11 049 +23,2 % +26,4 % Porto Velho (PVH) 100 3 148 +42,1 % +24,7 % Boa Vista (BVB) 100 2 207 +73,6 % x2,7 Rio Branco (RBR) 100 1 773 +4,8 % +14,9 % TOTAL 41 546 +23,8 % +13,4 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 678 +22,4 % -74,9 % TOTAL 678 +22,4 % -74,9 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 5 270 +78,2 % +12,8 % TOTAL 5 270 +78,2 % +12,8 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 3 390 +56,0 % -75,5 % Siem Reap (REP) 70 301 n.s. -97,6 % Sihanoukville (KOS) 70 352 n.s. -90,0 % TOTAL 4 043 +65,2 % -86,4 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 103 +6,0 % -12,7 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 25 285 +67,1 % -4,1 % Atlantic City (ACY) MC* 1 927 +55,3 % -13,4 % TOTAL 32 315 +52,5 % -6,2 % Total VINCI Airports 339 677 +90,9% -30,4%

*MC : Management Contract

Pièce jointe