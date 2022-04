English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 avril 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de mars 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 a doublé en mars 2022 par rapport à mars 2021. Il est en hausse de + 9,8 millions de passagers, avec 18,9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 72,4 % du niveau du trafic groupe du mois de mars 20191. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en hausse de + 79,7 % par rapport à 2021, à 47,0 millions de passagers, soit 62,6 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic de mars 2022 est en hausse de + 4,6 millions de passagers par rapport à mars 2021, avec 6,0 millions de passagers accueillis. Il représente 68,7 % du trafic de Paris Aéroport du mois de mars 2019. En mars 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 4,0 millions de passagers (+ 3,0 millions de passagers2) , soit 64,9 % du trafic de mars 2019, et Paris-Orly 2,0 millions de passagers (+ 1,6 million de passagers2), soit 77,2 % du trafic de mars 2019. Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 9,9 millions de passagers, à 14,6 millions de passagers, soit 61,4 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers, tout comme le terminal 2G depuis le 14 avril 2022. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts, y compris les portes d'embarquement B d'Orly 1 depuis le 5 avril 2022, et accueillent l'ensemble du trafic de passagers.

Pour le mois de mars 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,9 million de passagers 2 , à 66,2 % du niveau de mars 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique + 557 975 passagers 2 , à 77,0 % du niveau de mars 2019, Amérique du Nord + 502 903 passagers 2 , à 70,3 % du niveau de mars 2019, Moyen-Orient + 295 619 passagers 2 , à 74,8 % du niveau de mars 2019, Amérique Latine + 181 625 passagers 2 , à 75,3 % du niveau de mars 2019, et Asie-Pacifique + 67 266 passagers 2 , à 18,0 % du niveau de mars 2019 ;

à 66,2 % du niveau de mars 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique + 557 975 passagers à 77,0 % du niveau de mars 2019, Amérique du Nord + 502 903 passagers à 70,3 % du niveau de mars 2019, Moyen-Orient + 295 619 passagers à 74,8 % du niveau de mars 2019, Amérique Latine + 181 625 passagers à 75,3 % du niveau de mars 2019, et Asie-Pacifique + 67 266 passagers à 18,0 % du niveau de mars 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 2,2 millions de passagers 2 , à 70,3 % du niveau de mars 2019 ;

à 70,3 % du niveau de mars 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 606 375 passagers 2 , à 71,0 % du niveau de mars 2019 ;

à 71,0 % du niveau de mars 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de + 273 567 passagers 2 , à 82,5 % du niveau de mars 2019 ;

à 82,5 % du niveau de mars 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 654 613 passagers, en hausse de + 441 975 passagers2, à 65,1 % du niveau de mars 2019. Le taux de correspondance s'établit à 22,8 %, en baisse de - 10,3 points2.





Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin d'en déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %3 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %3 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre ces deux pays et les plateformes aéroportuaires exploitées par le groupe situées au sein de l'Union européenne (en provenance ou à destination) soit fortement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital4, est en hausse de + 1,6 million de passagers en mars 20222, à 3,9 millions de passagers, soit 71,8 % du trafic de mars 2019. Il est en hausse de + 79,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 66,7 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5, est en hausse de + 2,4 millions de passagers en mars 20222, à 7,0 millions de passagers, soit 83,4 % du trafic de mars 2019. Il est en hausse de + 23,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 64,3 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 0,4 million de passagers en mars 20222, à 0,6 million de passagers, soit 82,9 % du trafic de mars 2019. Il est en hausse de + 0,8 million de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 69,1 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 0,8 million de passagers en mars 20222, à 1,4 million passagers, soit 65,8% du trafic de mars 2019. Il est en hausse de + 2,5 millions de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 65,8 % du trafic sur la même période en 2019.

A l'exception du terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite, toutes les autres plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.



Passagers Mars. 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. -Mars. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 3 907 300 + 3 008 802 9 563 634 + 230,4 % 32 865 491 + 172,5 % Paris-Orly 2 059 844 + 1 629 230 4 992 741 + 181,5 % 18 943 772 + 174,6 % Total Paris Aéroport 5 967 144 + 4 638 032 14 556 375 + 211,8 % 51 809 263 + 173,3 % Santiago du Chili 1 428 230 + 757 657 4 609 875 + 120,7 % 12 533 794 + 178,7 % Amman 561 425 + 401 593 1 330 202 + 195,4 % 5 439 160 + 453,2 % New Delhi 5 076 301 + 1 663 631 11 901 465 + 22,7 % 39 339 998 + 74,2 % Hyderabad 1 582 719 + 487 887 3 751 456 + 12,8 % 12 416 349 + 54,3 % Cebu 301 641 + 218 930 655 081 + 214,5 % 1 763 756 + 241,5 % Total GMR Airports 6 960 661 + 2 370 448 16 308 002 + 23,2 % 53 520 103 + 71,8 % Antalya 837 012 + 277 680 2 097 743 + 83,0 % 22 958 622 + 169,4 % Almaty 538 756 + 58 803 1 285 357 + 4,0 % 6 148 816 + 70,4 % Ankara 686 268 + 239 088 1 854 919 + 68,0 % 7 776 744 + 109,3 % Izmir 605 726 + 150 170 1 696 467 + 49,9 % 8 233 983 + 86,7 % Bodrum 80 807 + 11 874 220 625 + 37,5 % 2 995 368 + 110,8 % Gazipaşa Alanya 35 915 + 11 499 91 818 + 52,3 % 651 930 + 157,6 % Médine 560 358 + 453 493 1 221 608 + 273,0 % 2 652 048 + 206,8 % Tunisie 46 022 + 39 240 114 228 + 294,3 % 609 536 + 160,5 % Géorgie 207 882 + 146 414 574 989 + 454,7 % 2 662 671 + 1121,3 % Macédoine du Nord 133 956 + 82 852 349 183 + 125,0 % 1 585 361 + 212,1 % Zagreb(6) 196 280 + 152 549 485 286 + 328,2 % 1 776 436 + 220,8 % Total TAV Airports 3 928 982 + 1 623 662 9 992 223 + 79,5 % 58 051 515 138,8% Autres aéroports 74 773 + 23 873 210 354 + 38,2 % 709 102 + 102,6 % Total Groupe ADP(7) 18 921 215 + 9 815 265 47 007 031 + 79,7 % 182 062 937 + 126,9 %







Mouvements d'avions Mars. 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Jan. -Mars. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 29 418 + 15 927 77 781 + 99,6 % 288 920 + 85,6 % Paris-Orly 14 806 + 10 392 37 501 + 137,5 % 140 270 + 144,0 % Total Paris Aéroport 44 224 + 26 319 115 282 + 110,5 % 429 190 + 101,4 % Santiago du Chili 10 272 + 4 600 32 266 + 82,8 % 92 373 + 124,1 % Amman 5 077 + 2 882 13 685 + 123,5 % 54 164 + 248,3 % New Delhi 33 314 + 5 944 83 602 + 9,1 % 296 203 + 56,0 % Hyderabad 11 926 + 1 364 30 446 - 1,7 % 109 585 + 35,9 % Cebu 2 724 + 1 790 6 334 + 136,3 % 17 905 + 170,3 % Total GMR Airports 47 964 + 9 098 120 382 + 9,1 % 423 693 +52,9 % Antalya 5 758 + 1 985 14 958 + 80,8 % 136 769 + 163,1 % Almaty 4 982 + 513 12 216 + 4,9 % 57 411 + 37,3 % Ankara 4 584 + 895 13 502 + 50,0 % 59 921 + 93,4 % Izmir 3 823 + 451 11 066 + 34,4 % 54 630 + 63,5 % Bodrum 559 - 26 1 601 + 23,5 % 20 661 + 101,4 % Gazipaşa Alanya 265 + 80 685 + 32,5 % 4 952 + 132,5 % Médine 4 260 + 2 972 10 115 + 163,8 % 26 093 + 162,1 % Tunisie 394 + 289 1 096 + 158,5 % 5 487 + 100,5 % Géorgie 2 470 + 1 372 6 684 + 181,3 % 31 128 + 270,6 % Macédoine du Nord 1 108 + 296 3 008 + 42,2 % 15 880 + 115,4 % Zagreb(1) 3 230 + 1 582 8 643 + 101,0 % 33 948 + 95,4 % Total TAV Airports 31 433 + 10 409 83 574 + 60,7 % 442 594 + 105,7 % Autres aéroports 2 022 + 508 5 095 + 15,1 % 17 760 + 47,5 % Total Groupe ADP(2) 140 991 + 53 815 370 285 + 51,0 % 1 464 061 + 87,9 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mars. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Mars. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 606 375 16,1 % + 1 269 488 16,9 % Europe + 2 152 702 43,5 % + 4 727 486 41,6 % Autre International



Dont + 1 878 955 40,3 % + 3 891 134 41,5 % Afrique + 557 975 13,3 % + 1 046 201 12,8 % Amérique du Nord + 502 903 9,6 % + 1 114 077 9,3 % Amérique Latine + 181 625 3,8 % + 451 166 4,3 % Moyen-Orient + 295 619 6,1 % + 624 064 5,9 % Asie-Pacifique + 67 266 1,8 % + 164 615 1,9 % DROM-COM + 273 567 5,8 % + 491 011 7,3 % Total Paris Aéroport + 4 638 032 100,0 % + 9 888 108 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mars. 2022 Var. 22/21 Jan. - Mars. 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 654 613 + 441 975 1 738 983 1 047 449 Taux de correspondance 22,8 % - 10,3 pts 24,2 % - 6,7 pts Taux de remplissage 77,3 % + 24,5 pts 71,8 % + 14,6 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : + 33 1 48 62 43 23 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr

1Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL), Mactan-Cebu International Airport et Almaty International Airport à compter du 1er janvier 2019. Suite au non-renouvellement au 31 décembre 2021 du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice, le trafic du groupe n'inclut plus le trafic de l'aéroport de Maurice.

2 Par rapport au mois de mars 2021.

3 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

4 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic du groupe intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL), Mactan-Cebu International Airport et Almaty International Airport à compter du 1er janvier 2019. Suite au non-renouvellement au 31 décembre 2021 du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice, le trafic du groupe n'inclut plus le trafic de l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic de Maurice est comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021.

Pièce jointe