Les Séries Esports de TELUS propulsées par Nanoleaf reviendront pour présenter leur deuxième tournoi mettant en vedette Apex Legends et Rocket League

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé la tenue de la deuxième édition des Séries Esports de TELUS, un tournoi de jeu multiniveaux de quatre semaines à l’intention des Canadiens de 15 ans et plus offrant plus de 80 000 $ en prix associés au jeu. Les Séries Esports de TELUS, propulsées par Nanoleaf, reviennent avec deux jeux en vedette : Rocket League le 21 mai, un jeu vidéo de sports gratuit pour toute la famille, et Apex Legends le 25 juin, un jeu du genre « bataille royale » gratuit. Le tournoi est ouvert à tous les niveaux et commence le 14 avril pour Rocket League et le 21 mai pour Apex Legends. Les joueurs peuvent s’inscrire à esports.telus.com .



« Nous croyons que les joueurs de tous les âges et de tous les niveaux devraient se sentir en sécurité quand ils jouent à des sports électroniques et nous sommes emballés de lancer la deuxième édition des Séries Esports annuelles de TELUS. Elles proposent quatre divisions, des joueurs occasionnels aux joueurs compétitifs, ce qui donne l’occasion à tous de se mesurer à des joueurs de leur calibre, d’apprendre et de s’amuser, explique Amit Nag, vice-président, Divertissement, à TELUS. Nous aidons les joueurs à acquérir de saines habitudes de jeu grâce au programme de littératie numérique gratuit TELUS Averti, qui propose des conseils et astuces en ligne tout au long de l’événement. Les joueurs du réseau Internet PureFibre profiteront de l’avantage de la faible latence, des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques rapides et de la meilleure réactivité. »

Les joueurs commenceront par Rocket League le 21 mai, où ils pourront joindre une des quatre divisions, du niveau occasionnel au niveau compétitif. Les prix seront remis aux meilleures équipes de chaque division, et tous les joueurs auront l’occasion de gagner des prix en se joignant à la communauté en ligne tout au long du tournoi. De plus, les Séries Esports de TELUS 2 créent une division payante pour APEX Legends où tous les joueurs peuvent remporter des prix supplémentaires, jouer avec les meilleurs joueurs et diffuseurs au Canada et être en vedette dans les points saillants hebdomadaires des Séries Esports de TELUS sur Twitch .

« Nanoleaf a eu la chance de bâtir une communauté incroyablement forte et solidaire de joueurs au fil des ans, affirme Gimmy Chu, cofondateur et chef de la direction de Nanoleaf. Nous sommes heureux de travailler avec TELUS et d’appuyer des événements excitants comme les Séries Esports de TELUS, qui renforcent l’esprit d’équipe au sein de la communauté des joueurs. »

Les Séries Esports de TELUS sont propulsées par Nanoleaf afin de réunir des joueurs en ligne et d’encourager l’esprit d’équipe tout au long du tournoi. Les joueurs peuvent accéder aux ateliers TELUS Averti MD et à des conseils sur le mieux-être et la sécurité quand ils jouent en ligne. L’inscription est ouverte à tous les résidents canadiens de 15 ans et plus. Pour consulter une liste complète des prix et vous inscrire, rendez-vous à http://esports.telus.com .

