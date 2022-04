La version 7.2 de l'Universal Automation Center de Stonebranch est désormais disponible

French German

ALPHARETTA, Géorgie, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la version 7.2 de l'Universal Automation Center (UAC). Cette nouvelle version offre une interface utilisateur actualisée, une navigation personnalisable avec la liste des services favoris de l'utilisateur et des fonctionnalités de recherche améliorées qui simplifient l'automatisation informatique.



« La version 7.2 de l'UAC offre une expérience entièrement nouvelle qui représente l'avenir de l'automatisation et de l'orchestration informatiques », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Les capacités désormais disponibles dans cette version aideront les clients de Stonebranch à utiliser l'automatisation pour simplifier leurs environnements informatiques de plus en plus complexes. »

L'UAC de Stonebranch est une plateforme d'orchestration et d'automatisation des services (SOAP) qui permet aux utilisateurs de centraliser la gestion des processus informatiques automatisés dans des environnements informatiques hybrides complexes couvrant les systèmes sur site, basés sur le cloud et conteneurisés. La mise à jour V7.2 de l'UAC comprend :

Une nouvelle expérience utilisateur actualisée conçue pour maximiser la simplicité et la productivité. La V7.2 de l'UAC dispose d'une navigation pour gaucher entièrement personnalisable, d'un menu déroulant de services moderne inspiré du cloud et d'un éditeur des flux de travail amélioré.

conçue pour maximiser la simplicité et la productivité. La V7.2 de l'UAC dispose d'une navigation pour gaucher entièrement personnalisable, d'un menu déroulant de services moderne inspiré du cloud et d'un éditeur des flux de travail amélioré. La recherche mondiale permet aux utilisateurs de naviguer rapidement et intuitivement partout, simplement en effectuant des recherches par nom, description, type et bien plus encore.

permet aux utilisateurs de naviguer rapidement et intuitivement partout, simplement en effectuant des recherches par nom, description, type et bien plus encore. La coordination en temps réel avec des applications tierces permet des flux de travail d'automatisation plus proactifs et synchronisés sur plusieurs systèmes. Les données d'événements du système de flux Universal Extensions sont transmises à l'UAC, qui surveille ensuite les paramètres spécifiques et déclenche les actions correspondantes.

permet des flux de travail d'automatisation plus proactifs et synchronisés sur plusieurs systèmes. Les données d'événements du système de flux Universal Extensions sont transmises à l'UAC, qui surveille ensuite les paramètres spécifiques et déclenche les actions correspondantes. L'intégration à l'IDE (environnement de développement intégré) de Visual Studio aide les utilisateurs finaux à développer et exécuter des intégrations UAC au sein de Visual Studio à l'aide de la nouvelle interface de ligne de commande de la plateforme d'intégration universelle (UIP-CLI).

« La V7.2 constitue une étape importante pour les clients de Stonebranch », a déclaré Peter Baljet, directeur technologique de Stonebranch. « La nouvelle expérience utilisateur facilite plus que jamais l'orchestration réelle des processus informatiques automatisés dans les environnements informatiques hybrides, tout en créant un cadre qui ouvre la voie à de futures améliorations que je suis impatient de partager. »

Pour en savoir plus sur la version 7.2 de l'UAC, visitez stonebranch.com/blog/uac-7-2 .

