联拓生物宣布成立科学顾问委员会

中国上海和美国普林斯顿, April 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN），一家专注于为中国和亚洲主要市场的患者带来创新性药物的生物科技公司，今日宣布成立科学顾问委员会（Scientific Advisory Board，SAB）并公布由全球药物开发领域知名行业领袖组成的委员会成员名单。同时，这些科学顾问委员会创始成员还将作为联拓生物的战略顾问协助推进公司在项目策略、联盟事务及商务拓展等方面工作。



“我为公司组建的科学顾问委员会团队感到无比自豪。”联拓生物首席执行官王轶喆博士表示，“我们期待，这些行业知名专家能够为联拓生物临床产品管线的未来发展带来宝贵的专业意见与知识，推动联拓生物继续践行公司使命，为大中华区的广大患者带来能够改变生命的药物以解决未满足的医疗需求。”

科学顾问委员会成员包括：

Mathias Hukkelhoven（马斯）博士被公认为业内最具经验的全球注册事务专家之一。马斯博士于2021年9月开始担任联拓生物战略顾问。在此之前，他曾担任百时美施贵宝公司（BMS）高级副总裁，领导其全球注册科学及安全团队。在加入BMS之前，马斯博士在诺华制药工作并逐步晋升要职，曾担任其美国注册事务负责人及全球注册事务负责人。马斯博士目前还是美国药品研究与制造商协会（PhRMA）的注册事务协调委员会主席，并于近期担任PhRMA与FDA进行处方药生产商付费法案（PDUFA VII）谈判的谈判代表。

Elliott Levy，医学博士，经验丰富的临床开发专家，于2022年1月加入联拓生物担任战略顾问。在此之前，Levy博士是安进公司全球开发高级副总裁，领导其全球临床开发团队。在此期间，Elliott共主导了超过70个项目的开发，在他的领导下，其团队平均每年有两款以上药品获得批准，推动安进公司的上市产品组合规模增加了一倍以上。在2014年加入安进公司之前，Levy博士曾在百时美施贵宝公司（BMS）担任高级副总裁和特药开发事业部负责人。在Levy博士的职业生涯中，他在6个治疗领域的20多个获批药品的开发中发挥了重要作用。

赵燕，医学博士，知名行业专家，专注于为促进中国药物开发领域的发展提供科学和企业咨询。她在中国医药行业拥有超过30年的深厚经验，此前在诺华制药担任多个职位，并逐步晋升要职，包括肿瘤药物开发及医学事务负责人、全球药品开发（中国）与创新负责人。在加入诺华制药之前，赵燕博士曾任百时美施贵宝中国区医学负责人。在她的职业生涯中，赵燕博士成功领导了多项治疗领域药物在中国的开发及新药临床研究申请（IND）/新药申请（NDA）审批工作，涵盖了肿瘤、心血管、肝脏、肾脏、眼科以及神经科学等领域。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物，改变长期以来本地区缺少创新药物的状况。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

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