The North West Company Inc. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre, le dividende trimestriel et une transition du président du Conseil d'administration

WINNIPEG, Manitoba, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) :The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre clos au 31 janvier 2022 et a publié son rapport annuel et son formulaire annuel d'informations pour 2021. Le rapport annuel comprend les états financiers consolidés annuels vérifiés de la Société et le rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 janvier 2022. La Société a également annoncé que son Conseil d'administration a déclaré aux actionnaires inscrits le 21 avril 2022 un dividende de 0,37 dollar par action, à verser le 28 avril 2022.



Le PDG commente les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels

« Nos résultats en 2021 étaient ancrés dans une réponse à la pandémie axée sur la santé et la sécurité de nos clients et employés, l'approvisionnement et la distribution d'articles essentiels et une forte concentration communautaire », a déclaré Dan McConnell, président et chef de la direction. « Une exécution et un alignement solides dans l'ensemble de l'organisation ont été des facteurs clés pour atteindre les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice. Alors que nous abordons 2022, nous sommes confrontés à des incertitudes continues liées à la COVID-19, à des contraintes de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, à des pressions inflationnistes et à un soutien du revenu des consommateurs plus faible sur nos marchés. Ces facteurs devraient entraîner une baisse des revenus en 2022 par rapport à 2021, mais considérablement au-dessus des niveaux d'avant la pandémie (2019). Au-delà de ces défis, nous continuerons à renforcer notre activité principale de vente au détail avec une forte "orientation client", en améliorant l'exécution en magasin, l'assortiment et le flux de produits en tirant parti de nos capacités logistiques et en poursuivant la croissance via de nouveaux marchés, canaux, produits et services. »

Résultats du quatrième trimestre et de l'exercice

Le tableau suivant présente un résumé d'informations sélectionnées pour les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice. De plus amples informations sur les performances financières du quatrième trimestre et annuelles sont fournies dans le rapport annuel 2021 disponible sur le site Web de la Société à l'adressewww.northwest.ca ou sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Informations sélectionnées pour le quatrième trimestre(3) et l'exercice

Three Months Three Months Twelve Months Twelve Months Ended Ended Ended Ended ($ in thousands, except per share) January 31, 2022 January 31, 2021 January 31, 2022 January 31, 2021 Sales $ 579,019 $ 565,191 $ 2,248,796 $ 2,359,239 Same store sales % increase/(decrease)(2) 0.1 % 16.8 % (0.4 )% 19.0 % Gross profit $ 184,714 $ 187,873 $ 737,751 $ 774,553 Selling, operating and administrative expenses (135,126 ) (138,759 ) (517,326 ) (565,204 ) EBITDA(1) 72,964 71,410 311,375 301,427 EBIT 49,588 49,114 220,425 209,349 Interest expense (3,170 ) (3,448 ) (13,058 ) (16,808 ) Income taxes (10,810 ) (12,834 ) (49,916 ) (48,981 ) Net earnings 35,608 32,832 157,451 143,560 Net earnings attributable to shareholders of the Company 34,581 32,060 154,802 139,874 Net earnings per share - basic 0.72 0.66 3.21 2.87 Net earnings per share - diluted 0.71 0.63 3.16 2.82 Cash flow from operating activities 84,704 106,660 224,135 338,718 Cash flow used in investing activities (15,142 ) (11,904 ) (75,861 ) (66,900 ) Cash flow used in financing activities (77,935 ) (81,765 ) (170,196 ) (227,060 ) Cash dividends per share $ 0.37 $ 0.36 $ 1.46 $ 1.38

(1) Voir la section Mesures financières non conformes aux PCGR ci-dessous.

(2) Toutes les références aux ventes à magasins comparables excluent l'impact des taux de change.

3) États financiers intermédiaires non vérifiés.

Faits marquants pour l'exercice

Le bénéfice net a augmenté de 13,9 millions de dollars, soit 9,7 %, marquant une hausse de 82,5 % par rapport à 2019.

Le bénéfice d'exploitation (« BAII ») a augmenté de 5,3 % et enregistré une hausse de 69,1 % par rapport à 2019.

Le BAIIA (1) a augmenté de 3,3 % et enregistré une hausse de 37,3 % en 2020.

a augmenté de 3,3 % et enregistré une hausse de 37,3 % en 2020. Les ventes à magasins comparables (2) ont été légèrement inférieures, de 0,4 %, par rapport à une augmentation de 19,0 % des ventes à magasins comparables lors de l'exercice précédent.

ont été légèrement inférieures, de 0,4 %, par rapport à une augmentation de 19,0 % des ventes à magasins comparables lors de l'exercice précédent. Six nouveaux magasins ont été ouverts, trois au Canada et trois au niveau international.

Alaska Commercial Company a livré 3,3 millions de livres de produits, de produits laitiers et de viande à 115 communautés en Alaska dans le cadre du programme Farmers to Families Food Box.

Le rendement des capitaux propres (1) s'est élevé à 29,0 % et a atteint une moyenne de 22,7 % au cours des 10 dernières années.

s'est élevé à 29,0 % et a atteint une moyenne de 22,7 % au cours des 10 dernières années. Le rendement des actifs nets (1) s'est amélioré pour atteindre 23,8 % par rapport à 22,4 % en 2020.

s'est amélioré pour atteindre 23,8 % par rapport à 22,4 % en 2020. Le ratio dettes-capitaux propres a diminué pour atteindre 0,41 par rapport à 0,56 au 31 janvier 2021.

Les dividendes trimestriels ont augmenté de 0,01 par action, soit 2,8 %, pour atteindre 0,37 dollar par action.

La Société a acheté 807 037 actions dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.



Résultats du quatrième trimestre

Ventes consolidées du quatrième trimestre Les ventes pour le trimestre ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 579,0 millions de dollars, en raison d'une hausse des ventes à magasins comparables dans les opérations internationales et de l'impact des ventes dans les nouveaux magasins. Ces gains ont été partiellement compensés par l'impact négatif des taux de change sur la conversion des ventes des opérations internationales. Hors effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 2,9 %. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 0,1 %(2) en plus d'une augmentation de 16,8 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent et ont enregistré une hausse de 17,1 % par rapport à 2019. Les ventes de produits alimentaires(2) ont augmenté de 3,0 % et de 2,6 % à magasins comparables par rapport à l'exercice précédent, et de 15 % par rapport à 2019. Les ventes de marchandises générales(2) ont diminué de 6,3 % et de 9,2 % à magasins comparables suite à une hausse de 39,8 % des ventes à magasins comparables liée à la COVID-19 lors de l'exercice précédent, mais ont augmenté de 27,3 % par rapport à 2019. Les ventes ont continué d'être affectées par des facteurs liés à la COVID-19, y compris l'évolution des dépenses des consommateurs en faveur des activités au sein de la communauté et à domicile, l'inflation des coûts plus élevée et l'augmentation des paiements de soutien du revenu du gouvernement aux particuliers aux États-Unis par rapport à l'exercice précédent. Ces facteurs ont été partiellement compensés par des horaires restreints et des fermetures de magasins sur certains marchés avec des vagues de COVID-19 plus fortes et des paiements de soutien au revenu de la part du gouvernement plus faibles aux particuliers au Canada par rapport à l'exercice précédent.

Marge brute La marge brute a diminué de 1,7 % alors que l'impact de la hausse des ventes a été plus que compensé par une baisse de 134 points de base du taux de marge brute par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse du taux de marge brute est principalement attribuable à l'évolution de la composition des ventes de produits, à une hausse des démarques et de la diminution des stocks par rapport à une baisse des démarques et de la réduction des stocks stimulée par de fortes ventes lors de l'exercice précédent, ainsi que l'impact de l'inflation des coûts qui n'a pas été complètement répercutée sur les prix de détail.

Frais de vente, d'exploitation et d'administration Les frais de vente, d'exploitation et d'administration (les « charges ») ont diminué de 3,6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent et ont perdu 121 points de base en pourcentage des ventes. Cette baisse des charges est en grande partie attribuable à un gain de 9,5 millions de dollars lié à l'assurance lors de cet exercice par rapport à un gain de 5,3 millions de dollars pour l'exercice précédent, à la baisse des coûts annuels du plan d'intéressement et à l'impact des taux de change sur la conversion des dépenses d'exploitation internationales. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les dépenses liées aux nouveaux magasins et la hausse des coûts de rémunération à base d'actions par rapport à l'exercice précédent. Les dépenses liées à la COVID-19 se sont élevées à 5,6 millions de dollars par rapport à 5,8 millions de dollars pour l'exercice précédent et ont inclus 4,1 millions de dollars de paiements spéciaux à des associés de première ligne non éligibles à des primes en reconnaissance de leurs contributions au service de nos clients. À l'exclusion des gains d'assurance et des coûts de rémunération à base d'actions, les charges ont diminué de 0,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA(1) Le bénéfice d'exploitation ou bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») a augmenté de 0,5 million de dollars pour atteindre 49,6 millions de dollars par rapport à 49,1 millions pour l'exercice précédent, et le BAIIA(1) a progressé de 1,6 million de dollars pour totaliser 73,0 millions de dollars en raison des facteurs de ventes, de la marge brute et des charges précédemment mentionnés. Le BAIIA ajusté(1), qui exclut les coûts de rémunération à base d'actions et les gains liés à l'assurance, a diminué de 1,9 million de dollars par rapport à l'exercice précédent et, en pourcentage des ventes, s'est élevé à 11,6 % par rapport à 12,2 %.

Intérêts débiteurs Les intérêts débiteurs ont diminué de 8,1 % pour atteindre 3,2 millions de dollars, comparativement à 3,4 millions de dollars lors de l'exercice précédent, principalement en raison de niveaux d'endettement moyens inférieurs.

Charge d'impôts sur le revenu La charge d'impôts sur le revenu s'est élevée à 10,8 millions de dollars, comparativement à 12,8 millions de dollars pour l'exercice précédent, et le taux d'imposition effectif consolidé a atteint 23,3 % par rapport à 28,1 % lors de l'exercice précédent. Cette baisse du taux d'imposition sur le revenu est principalement attribuable à la baisse de l'impôt sur le revenu incorporel mondial à faible imposition (« GILTI » pour Global Intangible Low-Taxed Income) et à la combinaison du bénéfice d'exploitation des opérations internationales dans diverses juridictions de taux d'imposition.

Bénéfice net Le bénéfice net consolidé a augmenté de 2,8 millions de dollars pour atteindre 35,6 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 34,6 millions de dollars, et le bénéfice dilué par action à 0,71 dollar, comparativement à 0,63 dollars par action l'an dernier, en raison des facteurs susmentionnés. Le bénéfice net ajusté(1), qui exclut l'impact des gains liés à l'assurance après impôts et les coûts de rémunération à base d'actions après impôts, a augmenté de 1,9 million de dollars ou 6,1 % par rapport à l'exercice précédent, stimulé par des gains de bénéfice dans les opérations internationales, une baisse des frais d'intérêts et l'impact d'un taux d'imposition effectif plus faible comme indiqué précédemment.

Résultats annuels

Ventes consolidées Les ventes pour l'exercice clos au 31 janvier 2022 (« 2021 ») ont diminué de 4,7 % pour atteindre 2,249 milliards de dollars par rapport à 2,359 milliards de dollars pour l'exercice clos au 31 janvier 2021(« 2020 »), mais ont augmenté de 7,4 % par rapport à 2,094 milliards de dollars pour l'exercice clos au 31 janvier 2020 (« 2019 »). Cette baisse des ventes par rapport à 2020 est en grande partie attribuable à la diminution des ventes dans les magasins Giant Tiger résultant de la vente et de la fermeture de la plupart des magasins Giant Tiger de la société l'année dernière, déduction faite de l'impact des ventes alimentaires en gros aux magasins Giant Tiger vendus en lien avec la Transaction Giant Tiger, ainsi qu'à l'impact des taux de change sur la conversion des ventes des opérations internationales.

Marge brute La marge brute a diminué de 4,8 % pour atteindre 737,8 millions de dollars par rapport à 774,6 millions de dollars lors de l'exercice précédent en raison de la baisse des ventes, alors que le taux de marge brute n'a baissé que de 2 points de base par rapport à l'exercice précédent.

Frais de vente, d'exploitation et d'administration Les frais de vente, d'exploitation et d'administration (les « charges ») à hauteur de 517,3 millions de dollars ont diminué de 47,9 millions de dollars, soit 8,5 % par rapport à l'exercice précédent et de 96 points de base en pourcentage des ventes. Cette réduction des charges est en grande partie attribuable à la baisse des dépenses en magasin liées à la Transaction Giant Tiger, à une diminution des dépenses liées à la COVID-19, à la baisse des coûts annuels du plan d'intéressement et à l'impact des taux de change sur la conversion des dépenses d'exploitation internationales. Des facteurs non comparables ont également eu un impact, notamment une diminution de 10,6 millions de dollars des coûts de rémunération à base d'actions en raison d'ajustements de la cote de mise sur le marché, une augmentation de 12,8 millions de dollars des gains liés à l'assurance cette année, ainsi qu'une provision de clôture de magasins Giant Tiger représentant 9,4 millions de dollars et un gain de 24,7 millions de dollars lié à la Transaction Giant Tiger lors de l'exercice précédent. À l'exclusion des facteurs non comparables, les charges ont diminué de 39,7 millions de dollars, soit 7,1 %, en raison des facteurs précédemment mentionnés.

Bénéfice d'exploitation (BAII) et BAIIA(1) Le bénéfice d'exploitation ou bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») a augmenté de 5,3 % pour atteindre 220,4 millions de dollars par rapport à 209,3 millions de dollars lors de l'exercice précédent, et a progressé de 90,1 millions de dollars, soit 69,1 %, par rapport à 2019 en raison des facteurs de ventes, de la marge brute et des charges précédemment mentionnés. Le bénéfice avant intérêt, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement (« BAIIA(1) ») a augmenté de 3,3 % pour atteindre 311,4 millions de dollars, comparativement à 301,4 millions de dollars lors de l'exercice précédent et enregistré une hausse de 91,8 millions de dollars, soit 41,8 %, par rapport à 2019. Le BAIIA ajusté(1), qui exclut l'impact des facteurs non comparables précédemment mentionnés, a augmenté de 1,8 million de dollars, soit 0,6 %, en plus des gains exceptionnels liés à la COVID-19 lors de l'exercice précédent, et enregistré une hausse de 100,2 millions de dollars, soit 48,9 %, par rapport à 2019, stimulée par des gains de bénéfice dans les opérations internationales et canadiennes.

Intérêts débiteurs Les intérêts débiteurs ont diminué de 22,3 % pour atteindre 13,1 millions de dollars comparativement à 16,8 millions de dollars lors de l'exercice précédent, en raison de la baisse des niveaux moyens de la dette partiellement compensée par des taux d'intérêt plus élevés.

Charge d'impôts sur le revenu La charge d'impôts sur le revenu a augmenté pour atteindre 49,9 millions de dollars par rapport à 49,0 millions de dollars lors de l'exercice précédent, et le taux d'imposition effectif pour l'exercice s'est élevé à 24,1 % par rapport à 25,4 % pour l'exercice précédent. Cette augmentation de la charge d'impôts sur le revenu est due à une hausse du bénéfice partiellement compensée par un taux d'imposition effectif plus faible. La baisse du taux d'imposition sur le revenu effectif est principalement attribuable à la variation du montant des coûts de rémunération à base d'actions non déductibles dans les opérations canadiennes par rapport à l'exercice précédent, à une diminution de l'impôt sur le GILTI et à la combinaison des bénéfices d'exploitation des opérations internationales dans diverses juridictions de taux d'imposition.

Bénéfice net Le bénéfice net consolidé a augmenté de 9,7 % pour atteindre 157,5 millions de dollars par rapport à 143,6 millions de dollars lors de l'exercice précédent, et a enregistré une hausse de 82,5 %, soit 71,2 millions de dollars, par rapport à 2019. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société s'est établi à 154,8 millions de dollars par rapport à 139,9 millions de dollars l'exercice précédent, et le bénéfice dilué par action à 3,16 dollars, comparativement à 2,82 dollars par action lors de l'exercice précédent, en raison des facteurs susmentionnés. En excluant l'impact des facteurs non comparables précédemment mentionnés, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 8,6 millions de dollars, soit 5,9 %, par rapport à l'exercice précédent et a enregistré une hausse de 78 millions de dollars, soit 103,5 %, par rapport à 2019.

Transition du président du Conseil d'administration

Cette année, Sandy Riley prendra sa retraite en tant que président du Conseil d'administration suite à l'Assemblée générale annuelle de la Société le 8 juin 2022. M. Riley a été élu directeur en 2003 et il est président du Conseil d'administration depuis 2008. « M. Riley est un dirigeant d'entreprise très réputé qui a siégé dans de nombreux conseils d'administration et nous avons eu la chance de bénéficier de ses connaissances et de son expérience au sein de notre Conseil d'administration au cours des 19 dernières années. Je tiens à remercier Sandy pour son leadership et son engagement envers North West », a déclaré Dan McConnell, président et chef de la direction. M. Riley sera succédé par Brock Bulbuck sous réserve de sa réélection lors de cette réunion. M. Bulbuck est membre du Conseil d'administration de North West depuis 2018 et a récemment occupé le poste de président exécutif du conseil de Boyd Group Services Inc. et était son chef de la direction de 2010 à 2019. « Je suis ravi que Brock Bulbuck ait accepté d'assumer le rôle de président du Conseil d'administration », a commenté M. Riley. « Le leadership de Brock viendra compléter une équipe de directeurs expérimentée qui travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction au cours des années à venir. »

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ces mesures n'ont aucune des significations standardisées prescrites par les normes PCGR. Elles ne peuvent donc pas être comparables aux mesures intitulées de cette même manière présentées par d'autres sociétés cotées en bourse et ne doivent pas être interprétées comme une alternative aux autres mesures financières définies conformément aux PCGR.

(1) Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA), le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures reconnues en vertu des PCGR. La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour exclure l'impact de certains revenus et dépenses qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. Les montants exclus sont assujettis à la volatilité du cours de l'action de la Société ou peuvent ne pas nécessairement refléter les performances d'exploitation sous-jacentes de la Société. Ces facteurs peuvent rendre plus difficiles les comparaisons des performances financières de la Société entre les périodes. La Société peut exclure des éléments supplémentaires si elle estime que cela se traduira par une analyse et une explication plus efficaces des performances financières sous-jacentes. L'exclusion de ces éléments n'implique pas qu'ils ne soient pas récurrents.

Rapprochement du bénéfice net consolidé avec le BAIIA et le BAIIA ajusté

Consolidated Fourth Quarter Year-to-date ($ in thousands) 2021 2020 2019 2021 2020 2019 EBIT $ 49,588 $ 49,114 $ 26,734 $ 220,425 $ 209,349 $ 130,353 Add: Amortization 23,376 22,296 23,699 90,950 92,078 89,222 EBITDA $ 72,964 $ 71,410 $ 50,433 $ 311,375 $ 301,427 $ 219,575 Gain on insurance settlement (9,492 ) (5,306 ) (3,205 ) (18,124 ) (5,306 ) (18,170 ) Share-based compensation expense 3,615 2,871 190 11,854 22,495 3,550 Gain on disposition of Giant Tiger stores — — — — (24,712 ) — Giant Tiger asset impairment and store closure provision — — — — 9,411 — Adjusted EBITDA $ 67,087 $ 68,975 $ 47,418 $ 305,105 $ 303,315 $ 204,955

Rapprochement du bénéfice net consolidé avec le bénéfice net ajusté :

Fourth Quarter Year-to-Date ($ in thousands) 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Net earnings $ 35,608 $ 32,832 $ 17,263 $ 157,451 $ 143,560 $ 86,273 Gain on insurance settlement, net of tax (6,152 ) (4,460 ) (2,340 ) (13,275 ) (4,460 ) (13,887 ) Share-based compensation expense, net of tax 2,875 2,106 305 9,234 18,855 2,991 Gain on disposition of Giant Tiger stores, net of tax — — — — (19,991 ) — Giant Tiger asset impairment and store closure provision, net of tax — — — — 6,874 — Adjusted Net Earnings $ 32,331 $ 30,478 $ 15,228 $ 153,410 $ 144,838 $ 75,377

La Société a enregistré des gains sur les demandes d'indemnisation d'assurance. Ces gains sont dus à la différence entre le coût de remplacement des actifs détruits et leur valeur comptable, ainsi qu'au recouvrement de pertes liées à l'interruption des activités commerciales sur certaines demandes d'indemnisation.

Certains coûts de rémunération à base d'actions sont présentés comme faisant partie du passif dans le bilan consolidé de la Société. La Société est exposée aux fluctuations des cours du marché concernant le cours de ses actions par le biais de ces coûts de rémunération à base d'actions. Ce passif est comptabilisé à la juste valeur à chaque date de déclaration en fonction du cours du marché des actions de la Société à la fin de chaque période de référence, avec les variations de la juste valeur enregistrées dans les frais de vente, d'exploitation et d'administration.

(2) Le rendement de l'actif net (RAN) n'est pas une mesure reconnue en vertu des PCGR. La direction estime que le RAN est une mesure utile pour évaluer le rendement financier de l'actif net utilisé dans les activités commerciales. Le RAN est calculé en divisant le bénéfice d'exploitation (BAII) de l'exercice par l'actif net mensuel moyen. Le tableau suivant présente un rapprochement entre l'actif net utilisé dans le calcul du RAN et les mesures PCGR indiquées dans les états financiers consolidés au 31 janvier pour les exercices suivants :

($ in millions) 2021 2020 2019 Total assets $ 1,219.3 $ 1,191.2 $ 1,215.5 Less: Total liabilities (639.1 ) (685.9 ) (788.6 ) Add: Total debt and lease liabilities 349.7 402.0 550.1 Net Assets Employed $ 929.9 $ 907.3 $ 977.0

(3) Le rendement des capitaux propres (RCP) n'est pas une mesure reconnue en vertu des PCGR. La direction estime que la RCP est une mesure utile pour évaluer le rendement financier du montant investi par les actionnaires. Le RCP est calculé en divisant le bénéfice net de l'exercice par la moyenne mensuelle du total des capitaux propres des actionnaires. Il n'existe pas de mesure PCGR directement comparable pour le rendement des capitaux propres.

Des informations supplémentaires concernant les performances financières de North West sont disponibles dans le rapport annuel, les états financiers annuels vérifiés et le formulaire d'information annuel de 2021 disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.northwest.ca ou sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre

North West tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre le 13 avril 2022 à 14h (heure du Centre). Pour accéder à la conférence, composez le 416-641-6104 ou le 800-952-5114 avec le code d'accès 3868168. La conférence sera archivée et restera accessible au plus tard le 14 mai 2022 en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 avec le code d’accès 8255528.

