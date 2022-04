Campine doet bod op geselecteerde assets van Recylex France

English Dutch

Occasionele informatie – 15 april 2022 – 08:30

Campine NV, metals recycling en specialty chemicals bedrijf uit Beerse en beursgenoteerd op Euronext Brussel heeft een bindend bod uitgebracht op een aantal geselecteerde assets van de Recylex S.A. groep.

Recylex S.A., een Frans bedrijf actief in metaalrecyclage en beursgenoteerd op Euronext in Parijs zit sinds enkele jaren in financiële moeilijkheden, wat mid 2020 leidde tot het faillissement van hun Duitse entiteiten, de belangrijkste industriële assets van de groep. Recylex initieerde een schuldherschikkingsproces in 2021 waarin het verschillende van zijn overblijvende Franse assets te koop stelde.

Campine heeft een bod gedaan om de batterijrecyclagefabrieken van Escaudoeuvres en Villefranche-sur-Saône, Frankrijk te verwerven, inclusief het plastics recyclingbedrijf C2P, welke op dezelfde site in Villefranche gevestigd is.

Deze 2 Recylex sites tellen ongeveer 60 werknemers en er worden een 80.000 ton batterijen gerecycleerd. Dit bod past in Campine’s expansieplannen om verder te groeien in de circulaire economie door het verhogen van de materiaalherwinningsgraad zowel als de start van het recycleren van plastics. Campine heeft de intentie de output van beide sites te integreren in zijn industriële operaties, waardoor de werkgelegenheid in beide plants behouden zou blijven en waarbij zelfs substantiële investeringen zouden voorzien worden in de toekomst. Campine wenst ook de relatie met de bestaande leveranciers en klanten verder te zetten.

Campine’s bod wordt momenteel verder onderzocht. Het bevat enkele opschortende voorwaarden die gelinkt zijn aan milieuverplichtingen zowel als administratieve goedkeuringen. De financiële impact van de biedprijs op Campine is beperkt. Gezien de huidige situatie van Recylex, zal het bod verder neergelegd worden bij de Franse handelsrechtbank te Parijs, die hierover een beslissing zal nemen.

Voor meer informatie over de situatie van Recylex verwijzen we naar hun persberichten op https://recylex.eu/en/publications/

Voor meer info kan U contact nemen met Karin Leysen (tel. no +32 14 60 15 49)

(email: Karin.Leysen@campine.com)

Bijlages