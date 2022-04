English French

Clermont-Ferrand, le 15 avril 2022

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à

l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 13 mai 2022

L’Assemblée générale mixte de Michelin se tiendra le vendredi 13 mai 2022 à 9 heures au Zénith d’Auvergne, 24 rue de Sarliève, 63800 Cournon d’Auvergne (Puy-de-Dôme). Les actionnaires de la Société qui souhaiteraient assister physiquement à l’Assemblée générale devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet www.michelin.com afin d’avoir accès à toutes les informations à jour concernant l’évènement.

Les actions Michelin étant exclusivement nominatives, un avis de convocation comportant un formulaire de vote, l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote, est adressé à tous les actionnaires. Ce document, ainsi que l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les délais légaux, sont disponibles sur le site internet :

https://www.michelin.com/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale-2022/.

Les actionnaires peuvent consulter l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de commerce sur ce site internet ou au siège social. Ces informations peuvent être également demandées à la Société.

Cette Assemblée sera diffusée en direct en format vidéo sur le site internet www.michelin.com à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. La rediffusion de cette Assemblée sera disponible sur le site internet www.michelin.com dès que possible à l'issue de l'évènement.

Calendrier

Information trimestrielle au 31 mars 2022 : mardi 26 avril 2022 après Bourse

mardi 26 avril 2022 après Bourse Assemblée générale mixte : vendredi 13 mai 2022

vendredi 13 mai 2022 Date de détachement du coupon : mardi 17 mai 2022

mardi 17 mai 2022 Mise en paiement du dividende : jeudi 19 mai 2022

jeudi 19 mai 2022 Résultats premier semestre 2022 : mardi 26 juillet 2022 après Bourse

mardi 26 juillet 2022 après Bourse Information trimestrielle au 30 septembre 2022 : mardi 25 octobre 2022 après Bourse

mardi 25 octobre 2022 après Bourse Point d’étape « Michelin in Motion » (évènement digital) : mardi 29 novembre 2022

Relations Investisseurs







Guillaume Jullienne

+33 (0) 7 86 09 68 01

guillaume.jullienne@michelin.com



Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81

pierre.hassairi@michelin.com



Flavien Huet

+33 (0) 7 77 85 04 82

flavien.huet@michelin.com Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com







Actionnaires individuels







+33 (0) 4 73 32 23 05







Muriel Floc-Hlay

muriel.floc-hlay@michelin.com







Clémence Rodriguez

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

