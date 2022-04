Hausse du CA du premier trimestre 2022 de 55%

English French

Poursuite de la croissance sur le 1er trimestre 2022

Chiffre d’affaires T1 2022 en hausse de + 55%

En milliers d’euros 2022* 2021 Variation

en % CA 1er trimestre 1 342 865 + 55%

Données consolidées non auditées

Dans la continuité du dernier trimestre 2021, Spineway confirme sa dynamique de croissance et totalise un chiffre d’affaires de 1,3 M€ sur le 1er trimestre 2022, en progression de 55% par rapport à l’exercice 2021. Ce dernier bénéficie des synergies mises en place avec la société Distimp, de la croissance des ventes en France et de la bonne orientation commerciale en Amérique Latine.

Les ventes en Amérique Latine affichent une forte croissance de 31,1% par rapport à 2021 et représentent 41,5% du CA Groupe (558 k€). La zone bénéficie d’un retour à une situation plus normalisée de l’activité chirurgicale, malgré une crise sanitaire qui perdure sur le territoire, ayant ainsi permis l’enregistrement de commandes importantes.

La forte progression de la zone Europe qui double par rapport au T1 2021 pour s’inscrire à 427 k€, est principalement portée par les ventes en France qui représentent désormais 26,2% du CA Groupe à 351 k€ sur le 1er trimestre 2022, faisant suite à l’intégration réussie de la société Distimp.

L’Asie reste pour sa part stable sur ce 1er trimestre 2022 (181 k€) alors que la zone Moyen Orient s’établit à 176 k€ et progresse de manière très significative par rapport au 1er trimestre 2021, suite au renforcement de la présence du Groupe au Maghreb.

Fort de la bonne orientation de ce début d’année 2022, Spineway confirme le redressement de son activité et conforte son ambition de devenir un acteur européen de référence de la chirurgie du rachis au positionnement Premium.

Assemblée Générale du 11 avril 2022

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de Spineway s’est tenue sur seconde convocation le lundi 11 avril 2022 à 14 heures au siège social du Groupe.

Le nombre d’actions détenues par les deux actionnaires présents ou représentés était de 1 399 425 actions, soit un taux de participation de 0,0086%. Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée à titre ordinaire ont été adoptées, en revanche les résolutions présentées à titre extraordinaire n’ont pas pu être soumises au vote faute de quorum.

En conséquence, les actionnaires de Spineway seront de nouveau convoqués pour l’Assemblée Générale Extraordinaire le 18 mai 2022 au siège social du Groupe, 7 allée Moulin Berger à Ecully (69), afin de délibérer sur le même ordre du jour (partie extraordinaire) que celui lui figurant dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO le 16 février 2022.

Conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société et les mandats donnés pour l'assemblée générale mixte du 23 mars 2022 sur première convocation ou pour l’assemblée générale mixte du 11 avril 2022 sur deuxième convocation, restent valables pour l'assemblée générale extraordinaire réunie sur troisième convocation sur le même ordre du jour dès lors que l’inscription comptable des titres est maintenue. Le texte des résolutions demeure inchangé.

Tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Information réglementée » : https://spineway.com/fr/investisseurs/information-reglementee.

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

