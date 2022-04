Hai una o più ricompense non reclamate: presentazione della nuova collezione di elago con licenza MapleStory

English Italian

SAN DIEGO, April 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- elago, un marchio di accessori tech che in passato ha collaborato con BT21 e BLACKPINK, ha appena annunciato la sua nuova partnership con MapleStory, MMORPG gratuito con scorrimento orizzontale. Lanciato per la prima volta nei primi anni 2000, è diventato un fenomeno globale con oltre 190 milioni di utenti registrati. Porta il tuo amore per il gioco fuori dallo schermo e procurati tutti questi accessori da collezione finché sono disponibili!

Se non hai mai sentito parlare di elago, si tratta di un’azienda di design ben affermata con sede a San Diego, California, dal 2002. Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di oggetti che siano utili e belli. i designer di elago sono incaricati di creare prodotti che loro stessi vorrebbero usare. Così facendo, l'azienda confida che che quando un prodotto arriva nelle mani di un cliente, questi ne rimarrà incantato.

I prodotti con licenza ufficiale sono disponibili in quattro varianti. Le prime tre puntano i riflettori sui celebri mostri di MapleStory: Pinkbean, Orange Mushroom e Stone Spirit. La quarta, invece, presenta diversi mostri insieme in un unico design. Gli accessori sono disponibili per tutti i modelli di iPhone 13, AirPods Pro/AirPods 3, e Apple Watch così come Galaxy Buds 2/Pro/Live.

La collezione per iPhone 13 è realizzata in policarbonato e poliuretano termoplastico, che conferisce una maggiore resistenza per proteggere dalle cadute e consente una maggiore durata. Una protezione per la fotocamera aiuta a mantenere le lenti al sicuro senza interferire con le foto.

elago.com

Come per le custodie per iPhone 13, i design esclusivi sono disponibili sia per AirPods 3 che per AirPods Pro. Le custodie sono fatte con poliuretano termoplastico, che consente una maggiore durata e conferisce una robusta protezione per l'uso quotidiano. Un motivo a micropunti è presente in tutte le custodie per ridurre le sbavature dovute all'uso prolungato.

Rendi il tuo Apple Watch equipaggiato e affascinante con gli esclusivi cinturini di MapleStory. Questi cinturini hanno un aspetto fantastico e sono fatti per durare grazie alla realizzazione in poliuretano termoplastico, per non parlare del fatto che sono incredibilmente facili da tenere puliti!

Il prodotto finale di questo entusiasmante lancio è per Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro e la custodia di ricarica Galaxy Buds Live. Come le custodie degli AirPods, queste resistenti custodie sono fatte di poliuretano termoplastico per garantire longevità e per assicurare una facile pulitura. Anche il motivo a micropunti è incluso per aiutare a ridurre le sbavature dovute all'uso prolungato. Tutte le funzioni, come la ricarica wireless, sono compatibili con la custodia applicata!

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Ogni design è creato internamente ex novo, il che assicura che i prodotti ottenuti siano curati nei dettagli e funzionino perfettamente.

elago nasce a San Diego, California, nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui gli Spark Awards e i reddot awards.

