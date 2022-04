Proxima Studios milik Ryan Kavanaugh Umumkan Awal Produksi Skill House Dengan Bintang Bryce Hall, Disutradarai dan Ditulis oleh Josh Stolberg - Penulis Jigsaw dan Spiral - dari Waralaba Saw

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified) Indonesian Thai

Film pertama yang akan "tercatat" di bursa saham hiburan sehingga penggemar dapat berpartisipasi dan berinvestasi di film ini lewat ESX.io



LOS ANGELES, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berdasarkan ide asli Megaproduser Peraih Nominasi EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony) Ryan Kavanaugh, Skill House merupakan film pertama dari suatu waralaba dan direncanakan memulai produksi utamanya pada Juni 2022 dengan perkiraan tanggal rilis awal 2023. Film ini dibiayai dan dikendalikan oleh Proxima Studios serta ditulis dan disutradarai oleh legenda film horor Josh Stolberg, yang turut menulis film horor seperti Spiral: From the Book of Saw (dengan bintang Chris Rock dan Samuel L. Jackson), Jigsaw, Piranha 3D, Sorority Row, serta film Saw berikutnya (untuk sementara berjudul Saw X) dan dibintangi oleh fenomena media sosial Bryce Hall, yang merupakan salah satu Bintang Media Sosial yang terbanyak diikuti di dunia dengan Pengikut 50 Juta lebih di semua saluran media sosial miliknya.

Skill House akan menjadi film pertama yang "tercatat" di bursa saham hiburan (" ESX "), sebuah platform pertama yang memungkinkan pengguna berinvestasi di film ini dan memperjualbelikan saham film ini dan kenaikannya.

Dibintangi sosok media sosial Bryce Hall, Skill House menyoroti para tokoh berpengaruh media sosial dan berani mengungkap popularitas dan kerelaan calon selebritas melakukan apa pun untuk meraihnya. Syutingnya sendiri akan dilakukan di Sway House, sebuah mansion di Bel Air, yang menjadi terkenal berkat bintang-bintang terbesar TikTok. Film ini akan menyingkap keadaan selebritas muda yang rela melakukan segalanya demi "klik."

"Saya telah bekerja sama dengan beberapa bintang terbesar Hollywood, termasuk Chris Rock dan Sam Jackson, Carrie Fisher dan Dwayne Johnson… tapi anak-anak saya lebih bersemangat pada proyek ini daripada proyek terdahulu yang pernah saya kerjakan," kata Stolberg. "Bekerja sama dengan Bryce Hall dan Ryan Kavanaugh pastinya akan menjadi yang pertama dalam genre horor baru. Tokoh-tokoh media sosial itu adalah Hollywood baru, yang mengubah arti dari menjadi bintang. Ketika anak muda dari Maryland, seperti Bryce yang hanya bermodalkan ponsel dan lampu lingkaran bisa memikat puluhan juta pengikut di TikTok dan Instagram, maka itu berarti setiap orang bisa melakukannya. Tapi ada sisi buruk dalam lingkungan hiburan yang baru ini, dan saya bersemangat untuk mengupasnya."

"Film ini akan menjadi film horor berperingkat "hard R" dan akan menyingkap apa yang dibutuhkan agar sukses dalam bisnis yang mengandalkan penggemar yang "menyukaimu." Stolberg menambahkan, "tak ada yang lebih kusukai daripada menulis adegan pembunuhan yang akan jadi buah bibir orang banyak … dan anggaran untuk membuat banyak adegan penuh darah sudah banyak kami gelontorkan.. Meskipun konsep ini dapat diterapkan untuk parodi, aku akan lebih serius menggarap adegan ketakutan dan horor, bukan humor. Saya tidak bohong. Saya sudah diberi lampu hijau untuk mewujudkannya. Dan saya tidak sabar!"

Kavanaugh, produser berpendapatan tertinggi nomor 24 sepanjang waktu, telah memproduseri dan atau membiayai 200 film lebih seperti Fast and Furious 3,4,5,6, Social Network, 300, Mamma Mia!, Limitless, Fighter, Zombieland, dan masih banyak lagi. Kavanaugh juga sempat memiliki Rogue Pictures, yang merilis lebih dari 60 film horor, termasuk Strangers, The Unborn, dan My Soul to Take.

"Film ini bertujuan mendobrak batas antara fenomena singkat media sosial dengan konten yang panjang," kata Kavanaugh. "Bryce merupakan salah satu tokoh berpengaruh yang paling dikenal dan membelah dengan pengikut 50 juta lebih dan pasti akan menjadi bintang lintas dunia. Film ini sangat menyoroti psikologi manusia dan hasrat generasi muda menjadi bintang, yang bertanya seberapa jauh mereka ingin menjadi terkenal? Film ini akan berdarah, akan gelap, dan jelas akan dibicarakan."

Daniel Herther, yang mengawasi proses produksi dan pengembangan kreatif di Proxima, akan bertindak sebagai produser eksekutif. Sebelum bergabung dengan Proxima, Herther memproduksi thriller Nic Cage Inconceivable dan menjabat peran eksekutif di Relativity Media dan Hollywood Gang milik WB (300).

Ini kali pertama penggemar bisa benar-benar berinvestasi pada film fitur dan terlibat dalam kenaikan saham film ini lewat ESX.

Bryce Hall diwakili oleh Brad Baskin dari Panther Management dan Ryan Kavanaugh dan Proxima diwakili oleh Neil Sacker.

Tentang Proxima dan Ryan Kavanaugh

Pendiri Proxima Media, pendiri bersama Triller, Ryan Kavanaugh merupakan salah satu eksekutif paling berprestasi, produktif, dan terhormat dalam sejarah industri hiburan. Menggunakan model keuangan pintar dalam pembiayaan film, dia disebut sebagai kreator "Moneyball untuk film." Dia memproduseri, mendistribusikan, dan/atau membiayai lebih dari 200 film, yang menghasilkan pendapatan box office di seluruh dunia lebih dari $20 miliar dan mendapat 60 nominasi Oscar. Dia merupakan produser film berpendapatan tertinggi nomor 25 sepanjang waktu. Produksinya antara lain Fast and Furious 3-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, dan Mamma Mia! Kavanaugh dan Proxima merintis perjanjian pendanaan inovatif untuk Marvel sehingga tidak jadi bangkrut, mendirikan studio dan struktur pembiayaan yang mendorong terciptanya Marvel Cinematic Universe. Dia membangun kategori SVOD (streaming) dengan Netflix, yang mendongkrak kapitalisasi pasar perusahaan itu dari $2 menjadi $10 miliar. Kavanaugh turut mendirikan Triller, satu dari tiga aplikasi media sosial yang tumbuh paling pesat. Dia baru saja memimpin akuisisi, merger, dan peluncuran kembali aplikasi media sosial dan musik.

Dia juga membuat perusahaan televisi ambisius, sekarang dikenal sebagai Critical Content, yang memproduksi tayangan seperti Catfish di MTV dan Limitless di CBS, yang dijualnya senilai $200 Juta. Perusahaan ini memiliki 40 serial televisi di 19 jaringan sebelum dijual. Kavanaugh telah meraih beberapa prestasi dan penghargaan, mulai Variety's Producer of the Year Award hingga The Hollywood Reporter's Leadership Award, mulai Forbe’s 40 Under 40 Most Influential People in Business sampai Forbes' Fortune 400, Billion-Dollar Producer dari the Daily Variety dan 100 Most Influential People in the World dari Vanity Fair.

Tentang Bursa Saham Hiburan ("ESX")

Bursa Saham Hiburan (ESX), platform pertama yang memungkinkan penggunanya dan penggemar berinvestasi di film dan proyek hiburan lewat Jobs Act, merupakan platform inovatif untuk membiayai hiburan. Perusahaan ini memenuhi kebutuhan akan pembiayaan yang lebih efisien bagi pembuat film. ESX memungkinkan pembuat film menjalin hubungan pemasaran langsung yang bernilai dengan penggemar dan akan memungkinkan penggemar berinvestasi di film untuk pertama kalinya. Informasi selengkapnya tersedia di ESX.io

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57bc3ab2-7d4e-4601-a463-9cfb7d99e918