Studios Proxima Ryan Kavanaugh Mengumumkan Permulaan Pengeluaran Skill House Dibintangi Bryce Hall, Diarahkan dan Ditulis oleh Josh Stolberg - Penulis Jigsaw dan Spiral - Francais Saw

LOS ANGELES, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berdasarkan idea asal oleh EGOT Megaproducer (Emmy, Grammy, Oscar dan Tony) Calon Ryan Kavanaugh, Skill House adalah yang pertama daripada francais dan dijadualkan memulakan penerbitan utama pada Jun 2022 dengan jangkaan tarikh keluaran awal 2023. Ia dibiayai dan dikawal oleh Proxima Studios dan ditulis serta diarahkan oleh legenda filem seram Josh Stolberg, penulis bersama filem seram seperti Spiral: Daripada Book of Saw (dibintangi oleh Chris Rock dan Samuel L. Jackson), Jigsaw, Piranha 3D, Sorority Row, serta filem Saw seterusnya (sementara bertajuk Saw X) dan membintangi fenomena media sosial Bryce Hall, yang merupakan salah seorang daripada Bintang Media Sosial paling banyak diikuti di dunia dengan lebih 50 Juta Pengikut merentasi saluran media sosialnya.

Skill House akan menjadi filem pertama yang "disenaraikan" di bursa saham hiburan (" ESX "), platform pertama yang membolehkan pengguna melabur dalam filem itu dan membeli atau menjual filem itu serta kelebihannya.

Dibintangi oleh personaliti media sosial Bryce Hall, Skill House mengecam pengaruh media sosial dan akan sentiasa mengambil kira kemasyhuran dan perkara yang sanggup dilakukan oleh selebriti baharu untuk mencapainya. Ia akan dirakam di Sway House, sebuah rumah agam di Bel Air, yang terkenal oleh ramai bintang terbesar Tik Tok. Ia akan menyerlahkan landskap selebriti muda yang akan melakukan apa sahaja untuk "klik."

"Saya telah bekerja dengan beberapa bintang terbesar Hollywood, termasuk Chris Rock dan Sam Jackson, Carrie Fisher dan Dwayne Johnson... tetapi anak-anak saya lebih teruja dengan projek ini berbanding projek lain yang pernah saya kerjakan," kata Stolberg. "Bekerjasama dengan Bryce Hall dan Ryan Kavanaugh, ini pastinya akan menjadi genre seram baharu yang pertama. Personaliti media sosial ini ialah Hollywood baharu dan mereka mencipta semula makna menjadi seorang bintang. Apabila seorang kanak-kanak kecil dari Maryland, seperti Bryce, yang tidak mempunyai apa-apa selain telefon bimbit dan lampu dering, boleh menarik berpuluh juta pengikut di Tik Tok dan Instagram, ia menjadikan medan permainan untuk semua orang. Tetapi terdapat sisi gelap pada landskap hiburan baharu ini dan saya teruja untuk membalikkan batu itu."

"Filem ini akan menjadi filem seram "hard R" dan akan mempunyai pendekatan rapi terhadap apa yang diperlukan untuk berjaya dalam perniagaan yang bergantung pada peminat "menyukai anda." Stolberg menambah, "Tiada perkara yang lebih saya suka daripada menulis adegan pembunuhan yang lebih hebat... dan kami sudah melebihi bajet dengan jumlah darah yang akan kami gunakan. Walaupun konsep ini boleh dimainkan untuk parodi, saya akan mengambil pendekatan yang lebih serius dan cenderung kepada ketakutan dan seram daripada jenaka. Saya tidak menarik tumbukan. Saya telah diberi lampu hijau untuk melakukannya. Dan saya tidak sabar!"

Kavanaugh, penerbit ke-24 dengan kutipan tertinggi sepanjang masa, telah menghasilkan dan atau membiayai lebih 200 filem seperti Fast and Furious 3,4,5,6, Rangkaian Sosial, 300, Mamma Mia!, Limitless, Fighter, Zombieland dan banyak lagi. Kavanaugh juga sebelum ini memiliki Rogue Pictures, yang melancarkan lebih 60 filem seram, termasuk Strangers, The Unborn dan My Soul to Take.

"Filem ini berhasrat untuk memecahkan sempadan antara fenomena media sosial bentuk pendek dan kandungan bentuk panjang," kata Kavanaugh. "Bryce adalah salah seorang pengaruh yang paling dikenali dan polarisasi lebih 50 juta pengikut dan pastinya akan menjadi bintang silang. Filem ini menggali jauh ke dalam jiwa manusia dan kehausan generasi baru untuk menjadi terkenal, bertanya sejauh mana mereka akan pergi? Ia akan menjadi berdarah, ia akan menjadi gelap, dan ia pasti akan dibincangkan."

Daniel Herther, yang menyelia pengeluaran dan pembangunan kreatif di Proxima, akan berkhidmat sebagai penerbit eksekutif. Sebelum menyertai Proxima, Herther menghasilkan filem seram Nic Cage Inconceivable dan memegang peranan eksekutif di Relativity Media dan WB Hollywood Gang (300).

Ini akan menjadi kali pertama peminat benar-benar boleh melabur dalam filem cereka dan mengambil bahagian dalam kelebihan filem itu melalui ESX.

Bryce Hall diwakili oleh Brad Baskin dari Pengurusan Panther dan Ryan Kavanaugh dan Proxima diwakili oleh Neil Sacker.

Mengenai Proxima dan Ryan Kavanaugh

Pengasas Proxima Media, pengasas bersama filem seram, Ryan Kavanaugh ialah salah seorang eksekutif yang paling berjaya, prolifik dan dihormati dalam sejarah industri hiburan. Menggunakan model kewangan pintar kewangan filem, dia digelar sebagai pencipta "Moneyball untuk filem." Dia menghasilkan, mengedar dan/atau membiayai struktur untuk lebih daripada 200 filem, menjana lebih daripada $20 bilion hasil box office di seluruh dunia dan memperoleh 60 pencalonan Oscar. Beliau adalah penerbit filem ke-25 dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman. Produksinya termasuk Fast and Furious 3-6, 300, Rangkaian Sosial, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, dan Mamma Mia! Kavanaugh dan Proxima mempelopori perjanjian kewangan yang inovatif untuk Marvel selepas muflis, menjadikan studio dan struktur kewangan yang membawa kepada Marvel Cinematic Universe. Beliau membina kategori SVOD (penstriman) dengan Netflix, yang meningkatkan permodalan pasaran syarikat itu daripada $2 kepada $10 bilion. Kavanaugh ialah pengasas bersama Filem seram, satu daripada tiga aplikasi media sosial yang paling pesat berkembang. Beliau baru-baru ini mengetuai pemerolehan, penggabungan dan pelancaran semula aplikasi media sosial dan muzik.

Dia juga mencipta syarikat televisyen terkenal, kini dikenali sebagai Kandungan Kritikal, menghasilkan rancangan popular seperti Catfish di MTV dan Limitless di CBS, yang dijualnya pada harga $200J. Syarikat itu mempunyai 40 siri televisyen di 19 rangkaian sebelum dijual. Kavanaugh telah memperoleh beberapa pencapaian dan anugerah, daripada Anugerah Penerbit Terbaik Variety kepada Anugerah Kepimpinan Wartawan Hollywood, daripada 40 Orang Bawah 40 Orang Paling Berpengaruh dalam Perniagaan Fortune kepada Forbes Fortune 400, Penerbit Berbilion Dolar oleh Daily Variety dan 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia oleh Vanity Fair.

Mengenai Bursa Saham Hiburan ("ESX")

Bursa Saham Hiburan X (ESX), platform pertama yang membenarkan pengguna dan peminat untuk melabur dalam projek filem dan hiburan melalui Akta Pekerjaan, ialah platform inovatif untuk membiayai hiburan. Syarikat itu memenuhi keperluan untuk pembiayaan baharu dan lebih cekap untuk pembuat filem. ESX membolehkan pembuat filem menjana hubungan pemasaran langsung yang berharga dengan peminat dan akan membolehkan peminat melabur dalam filem buat kali pertama. Maklumat lanjut boleh didapati pada ESX.io

