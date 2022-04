Proxima Studios de Ryan Kavanaugh anuncia início da produção de Skill House estrelado por Bryce Hall, dirigido e escrito por Josh Stolberg - roteirista de Jigsaw e Espiral - da franquia O Legado de Jogos Mortais

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified) Indonesian Thai

Primeiro filme do gênero a ser "listado" na bolsa de valores de entretenimento, permitindo que os fãs participem e invistam no filme em ESX.io

LOS ANGELES, April 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com base em uma ideia original de Ryan Kavanaugh, megaprodutor nomeado EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), Skill House é o primeiro de uma franquia cuja produção principal deve ter início em junho de 2022 e sua estreia para o início de 2023. O projeto é financiado e controlado pela Proxima Studios, escrito e dirigido pela lenda do filme de terror Josh Stolberg, corroterista de filmes de terror como o Espiral: O Legado de Jogos Mortais (estrelado por Chris Rock e Samuel L. Jackson),Jigsaw, Piranha 3D, Pacto Secreto, bem como o próximo filme Saw (intitulado provisoriamente Saw X) e estrelado pelo fenômeno de redes sociais Bryce Hall, uma das estrelas de redes sociais mais seguidas do mundo com mais de 50 milhões de seguidores nos seus canais.

Skill House será o primeiro filme a ser "listado" na bolsa de valores de entretenimento (" ESX "), uma plataforma inédita que permite aos usuários investir no filme e negociar dentro ou fora do filme e na alta.

Com a personalidade de redes sociais Bryce Hall, Skill House age como influenciadores de redes sociais com uma visão inabalável da fama e do que as novas celebridades estão dispostas a fazer para alcançá-la. O filme será filmado na Sway House, uma mansão em Bel Air, famosa por muitas das maiores estrelas do Tik Tok. Ele vai aproveitar o cenário dos jovens celebridades que fazem qualquer coisa por um "clique".

"Trabalhei com algumas das maiores estrelas de Hollywood, incluindo Chris Rock e Sam Jackson, Carrie Fisher e Dwayne Johnson... mas meus filhos estão mais empolgados com este projeto do que qualquer outro que trabalhei", disse Stolberg. O trabalho com Bryce Hall e Ryan Kavanaugh certamente será o primeiro de um novo gênero de terror. Essas personalidades das redes sociais são a nova Hollywood e estão reinventando o que significa ser uma estrela. Quando um jovem de Maryland, como Bryce, com somente um celular e um foco de luz, pode atrair dezenas de milhões de seguidores no Tik Tok e no Instagram, ele facilita a vida para todos nós. Mas há um lado negro nesse novo cenário do entretenimento, e estou muito feliz em mostrar isso."

"O filme será um "Hard R” de terror com uma abordagem corajosa do que é necessário para se ter sucesso em um negócio que depende de fãs que "gostem de você ". Stolberg acrescentou: "Não há nada que eu ame mais do que escrever uma cena de morte no corredor do escritório... e já gastamos mais sangue do que pretendíamos usar. Embora esse conceito possa funcionar como paródia, vou adotar uma abordagem mais séria e usar mais sustos e horror do que o humor. Eu vou dar o meu melhor. Recebi luz verde para ir em frente. E estou mais do que pronto!"

Kavanaugh, o 24º produtor de maior bilheteria de todos os tempos, produziu e/ou financiou mais de 200 filmes como Velozes e Furiosos 3,4,5,6, A Rede Social, 300, Mamma Mia!, Sem Limites, Fighter, Zumbilândia e muitos mais. Kavanaugh também já foi dono da Rogue Pictures, que lançou mais de 60 filmes de terror, incluindo Os Estranhos, Alma Perdida e A Sétima Alma.

"Este filme quebra as fronteiras entre o fenômeno das redes sociais curtas e o conteúdo de longa duração", disse Kavanaugh. "Bryce é um dos influenciadores mais reconhecidos e polarizadores com mais de 50 milhões de seguidores e certamente será uma estrela crossover. O filme se aprofunda na psiquê humana e na sede de estrelato da nova geração, questionando até onde eles irão? Ele será sangrento, sombrio e, certamente, muito comentado."

Daniel Herther, que supervisiona a produção e o desenvolvimento criativo da Proxima Studios, será o produtor executivo. Antes de entrar para a Proxima Studios, Herther produziu o thriller de Nic Cage Desejo Inconcebível e ocupou cargos executivos na Relativity Media e no Hollywood Gang da WB (300).

Esta será a primeira vez que os fãs poderão realmente investir em um longa-metragem e participar do lado positivo do filme via ESX.

Bryce Hall é representado por Brad Baskin da Panther Management e Ryan Kavanaugh e Proxima Studios são representados por Neil Sacker.

Sobre Proxima e Ryan Kavanaugh

Fundador da Proxima Media, cofundador da Triller, Ryan Kavanaugh é um dos executivos mais bem-sucedidos, prolíficos e honrados da história da indústria do entretenimento. Usando um modelo financeiro inteligente de finanças cinematográficas, ele foi apelidado de criador do "Bola de dinheiro dos filmes". Ele produziu, distribuiu e/ou estruturou financiamentos para mais de 200 filmes, gerando mais de US $ 20 bilhões em receitas de bilheteria e tem 60 indicações ao Oscar. Ele é o 25º produtor cinematográfico de maior bilheteria de todos os tempos. Suas produções incluem Velozes e Furiosos 3-6, 300, A Rede Social, Sem Limites, Fighter, Ricky Bobby; A Toda Velocidade, Quase Irmãos, e Mamma Mia! Kavanaugh e Proxima Studios foram pioneiros em uma transação financeira inovadora para a Marvel pós-falência, criando o estúdio e a estrutura financeira que levaram a Marvel Cinematic Universe. Ele criou a categoria SVOD (streaming) com a Netflix, que aumentou a capitalização de mercado da empresa de US $ 2 para US $ 10 bilhões. Kavanaugh é o cofundador da Triller, um dos três aplicativos de rede social de crescimento mais rápido. Recentemente ele liderou a aquisição, fusão e relançamento do aplicativo de redes sociais e música.

Ele também criou a poderosa empresa de televisão, agora conhecida como Critical Content, produzindo programas de sucesso como Catfish na MTV e Limitless na CBS, que ele vendeu por US $ 200 milhões. A empresa tinha 40 séries de televisão em 19 redes antes de ser vendida. Kavanaugh teve várias conquistas e ganhou muitos prêmios: Prêmio de Produtor do Ano da Variety, Prêmio de Liderança do The Hollywood Reporter, Pessoas Mais Influentes com Menos de 40 Anos no Mundo dos Negócios da Fortune, Fortune 400 da Forbes, Produtor de Bilhão de Dólares da Daily Variety, e 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo da Vanity Fair.

Sobre a Bolsa de Valores do Entretenimento ("ESX")

A Bolsa de Valores do Entretenimento (Entertainment Stock X - ESX), uma plataforma inédita que permite aos usuários e fãs investirem em projetos de cinema e entretenimento por meio da Lei de Empregos, é uma plataforma inovadora para o financiamento do entretenimento. A empresa atende às necessidades de financiamento novo e mais eficiente para os cineastas. O ESX permite que os cineastas criem um valioso relacionamento de marketing diretamente com os fãs e permite que os fãs invistam em filmes pela primeira vez. Para mais informação, visite ESX.io

