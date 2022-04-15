瑞恩·卡瓦劳格的Proxima Studios宣布开始制作电影《Skill House》，该片由布莱斯·霍尔主演，由《电锯惊魂8：竖锯》和《电锯惊魂9：漩涡》编剧乔什·斯托博格执导和编写

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在娱乐证券交易所上“上市”的同类首部电影，让粉丝能够通过ESX.io参与和投资这部电影

洛杉矶, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skill House以EGOT Megaproducer（艾美奖、格莱美奖、奥斯卡奖和托尼奖）提名者瑞恩·卡瓦劳格（Ryan Kavanaugh）的原始创意为基础，成为第一家特许商，计划在2022年6月开始主要创作并预计于2023年初推出。它由Proxima Studios提供资金和实施控制，由乔什·斯托博格（Josh Stolberg）负责编写和导演。乔什·斯托博格是恐怖电影的传奇人物，与他人共同编写了《电锯惊魂9：漩涡》（克里斯·罗克和萨缪尔·L·杰克森主演）、《电锯惊魂8：竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》，并将与其他编剧共同编写下一部《电锯惊魂》系列电影（暂名为《电锯惊魂10》。担任《Skill House》主演的是社交媒体热门人物布莱斯·霍尔（Bryce Hall），他是世界上最受关注的社交媒体明星之一，在社交媒体频道拥有超过5000万粉丝。



《Skills House》将是首部在娱乐证券交易所（以下简称为“ ESX ”）“上市”的电影。ESX是一个同类首创平台，让用户能够对这部电影进行投资，同时开展与电影有关的交易。

《Skill House》由社交媒体知名人物布莱斯·霍尔担任主演，该片是在社交媒体影响者方面的一次尝试，将勇敢尝试名人效应，见证新兴名流如何成就一部电影作品。这部电影将在洛杉矶贝莱尔的Sway House酒店进行拍摄，这座酒店因Tik Tok的众多顶级明星闻名遐迩。这将影响年轻名人的生活，他们愿意尽全力来获得一次“点击”。

斯托博格表示：“我曾与克里斯·罗克、山姆·杰克森、卡利·费舍尔和道恩·强森等好莱坞最著名影星合作……但是，我的孩子对这一项目比对我参加过的其他所有项目都更加兴奋。通过与布莱斯·霍尔和瑞恩·卡瓦劳格的合作，这必将开创一个全新的恐怖流派。这些社交媒体人物打造了全新的好莱坞，他们正在重塑明星的定义。当像布莱斯这样一个来自马里兰州的年轻孩子，凭借一部手机和一台补光灯就能在Tik Tok和Instagram上吸引数千万粉丝时，所有人面临的竞争环境都变得平等。但这个全新的娱乐环境中也有黑暗的一面，我很高兴能够对此一探究竟。

这会是一部‘超R级’的恐怖电影，将采取扣人心弦的方式获得粉丝的喜爱，从而实现商业成功。” 斯托博格补充道：“我最喜欢的就是描写冰冷至极的杀人场景……我们的血浆道具已经超出了使用预算。尽管可以进行重复模仿，但我会采取一种更严肃的方式，更多地打造惊悚恐怖氛围，而不是制造幽默诙谐。我不会轻描淡写地去呈现这种氛围。我已经获得许可来突破相关限制， 对此我非常期待！”

卡瓦劳格是有史以来排名第24位的高产型电影制作人，已经制作或投资了200多部电影，如《速度与激情3、4、5、6》、《社交网络》、《300》、《妈妈咪呀！》、《永无止境》、《搏击者》、《僵尸之地》等。卡瓦劳格之前还曾执掌罗格影业（Rogue Pictures），该公司发行过《陌生人》、《婴灵恶泣》》和《猛鬼生日宴》等60多部恐怖电影。

卡瓦劳格表示：“这部电影旨在打破短格式社交媒体现象和长格式内容之间的界限。布莱斯是最知名和两极化的影响者之一，拥有超过5000万粉丝，他无疑将是一位跨界明星。这部电影深入揭示了人类心理和新生代对新星的渴望，并探究他们的事业能走多远？ 这部电影将会充满血腥，充满黑暗，也一定会受到热议。”

丹尼尔·赫塞在Proxima负责制片和创意开发，将担任该电影的执行制作人。在加入Proxima之前，赫塞制作了Nic Cage的惊悚片《难以置信》，并在相对论传媒（Relativity Media）和华纳兄弟的好莱坞电影《300》中担任高管职务。

这将是第一部可让粉丝真正参与投资的特色影片，粉丝还可通过ESX参与电影的上映。

Panther Management的Brad Baskin担任布莱斯·霍尔的代表，Neil Sacker担任Proxima的代表。

关于Proxima和瑞恩·卡瓦劳格

瑞恩·卡瓦劳格（Ryan Kavanaugh）是Proxana Media创始人、Triller联合创始人，他是娱乐行业历史上最杰出、最多产且最负盛名的高管之一。卡瓦劳格在电影融资中运用智能金融模式，被称作“电影点金石”的缔造者。他为200多部电影制定、分发和/或实现融资结构化，在全球范围内实现超过200亿美元的票房收入，并获得60项奥斯卡提名。他是有史以来第25位高产电影制片人。他的作品包括《速度与激情》（系列3-6）、《社交网络》、《永无止境》、《斗士》、《塔拉德加之夜》、《非亲兄弟》和《妈妈咪呀！》 卡瓦劳格和Proxima率先为破产后的漫威公司达成了一项创新型金融交易，帮助该公司和金融结构成立漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）。他与奈飞公司（Netflix）共同创建了SVOD（流媒体）类别，将该公司的市值从2美元提升到100亿美元。卡瓦劳格是Triller的联合创始人，而Triller则是三个发展最快的社交媒体应用之一。他最近领导了该社交媒体和音乐应用的收购、合并和重新上市。

他还创建了一家现名为Critical Content的大型电视公司，制作在MTV播出的Catfish和在CBS播出的《永无止境》等类似的热门节目，这些节目的售价达2亿。该公司在售出前拥有40部电视剧，覆盖19个网络。卡瓦劳格获得了多项成就和奖项，从《综艺》（Variety）评选的“年度最佳制作人奖”到“好莱坞记者领袖奖”，从《财富》“40位40岁以下最具商业影响力人物”到福布斯“财富400强”，还有《每日综艺》（Daily Variety）评选的“亿万美元制作人”和《名利场》（Vanity Fair）评选的“世界最具影响力100人”。

关于娱乐证券交易所（“ESX”）

娱乐股票交易所（ESX）是一款创新型娱乐融资平台，也是首个让用户和粉丝通过《就业法案》投资于电影和娱乐项目的平台。公司满足了为电影制片商在新型和更高效融资方面的需求。ESX让电影制片人能够与粉丝建立有价值的直接营销关系，帮助粉丝初次进行电影投资。如需了解更多信息，请访问 ESX.io

本通告随附图片请见：

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