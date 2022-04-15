Ryan Kavanaugh 的 Proxima Studios 宣佈開始製作由 Bryce Hall 主演的 Skill House，該片由《恐懼鬥室之狂魔再現》和《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》的編劇 Josh Stolberg 執導和編劇

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首部在娛樂證券交易所「上市」的電影，讓影迷可以透過 ESX.io 參與及投資電影

洛杉磯, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 基於 EGOT Megaproducer （艾美獎、格林美獎、奧斯卡獎和東尼獎）提名人 Ryan Kavanaugh 的原創構想，Skill House 是第一個特許經營權，計劃於 2022 年 6 月開始主要生產，預計在 2023 年初發佈。它由 Proxima Studios 出資和控制，由恐怖電影傳奇人物 Josh Stolberg 編寫和執導。他是恐怖電影的合著者，例如《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》（由 Chris Rock 和Samuel L. Jackson 主演）、《Jigsaw, Piranha 3D, Sorority Row》以及下一部《恐懼鬥室之狂魔再現》電影（暫定片名 Saw X）並且由社交媒體星級人物 Bryce Hall 主演，他是世界上備受關注的社交媒體明星之一，在他的社交媒體渠道上擁有超過 5,000 萬名追隨者。

Skill House 將成為第一部在娛樂證券交易所（「 ESX 」）「上市」的電影， 這是首個允許用戶投資電影並交易買賣電影及其優勢的平台。

由社交媒體名人 Bryce Hall 主演，Skill House 對社交媒體網紅發起挑戰，並且將堅定不移地追求成名，以及新名人願意為獲得名聲所做的一切。它將在貝萊爾的豪宅 Sway House 拍攝，該豪宅是因 Tik Tok 的許多大明星聞名。這將扭曲願意為「點擊」做任何事的年輕名人形象。

Stolberg 表示：「我曾與一些荷里活的大明星合作，包括 Chris Rock、Sam Jackson、Carrie Fisher 及 Dwayne Johnson…等等，但我的孩子們對這個項目比我參與過的任何項目都更興奮， 與 Bryce Hall 和 Ryan Kavanaugh 合作，這肯定是新恐怖類型的首創。這些社交媒體名人就是新荷里活，他們正在重塑成為明星的意義。當一個像 Bryce 這樣來自馬里蘭州的小孩，只有一部手機和一個環形燈，就可以在 Tik Tok 和 Instagram 上吸引數以千萬計的追隨者，它為每個人提供了公平的競爭環境。但這個新的娛樂領域也有黑暗的一面，我很高興能把這塊石頭翻過來。

這部電影將是一部『hard R』恐怖片，並且將採用一種堅韌不拔的方法來在一個依賴粉絲『喜歡您』的企業中取得成功。Stolberg 補充：「沒有什麼比寫一個飲水機殺戮場景更讓我滿心歡喜的了…並且我們已經超出了將要使用的血量預算。雖然這個概念可以用來模仿，但我會採取更嚴肅的態度，並傾向於驚嚇和恐怖而不是幽默。我在毫無保留地告訴您。我已經獲得了批准。我急不及待了！」

Kavanaugh 是有史以來票房收入第 24 位的製片人，他製作或資助了 200 多部電影，例如《狂野時速 3、4、5、6》、《社交網絡》、《戰狼 300》、《媽媽咪呀！》、《逆天潛能》、《擊情手足》、《喪屍樂園》等。Kavanaugh 之前還擁有 Rogue Pictures，該公司推出了 60 多部恐怖電影，包括《陌生人》、《生靈勿進》和《猛鬼生日宴》。

Kavanaugh 說：「這部電影旨在打破短篇社交媒體現象和長篇內容之間的界限， Bryce 是備受認可和兩極分化的網紅之一，擁有超過 5,000 萬名追隨者，他肯定會成為跨界明星。這部電影深入挖掘人類的心靈和新一代對明星的渴望，問他們會走多遠？ 這將是血腥、黑暗，而且肯定會成為話題。」

負責 Proxima 製作和創意開發的 Daniel Herther 將擔任電影監製。在加入 Proxima 之前，Herther 製作了尼古拉斯基治驚悚片《難以置信》，並在 Relativity Media 和 WB 的荷里活幫（戰狼 300）擔任行政職務。

這將是影迷第一次真正投資一部故事片，並透過 ESX 參與電影的發展。

Bryce Hall 由 Panther Management 的 Brad Baskin 代表，Ryan Kavanaugh 和 Proxima 由 Neil Sacker 代表。

關於 Proxima 和 Ryan Kavanaugh

Proxima Media 的創辦人、Triller 的聯合創辦人 Ryan Kavanaugh 是娛樂業歷史上最有成就、最多產和最備受尊敬的行政人員之一。運用電影金融的智能金融模型，被譽為「電影金球獎」的締造者。他為 200 多部電影製作、發行和／或結構化融資，在全球創造了超過 200 億美元的票房收入，並獲得了 60 項奧斯卡提名。他是有史以來票房收入第 25 位的電影製片人。他的製作包括《狂野時速 3-6》、《戰狼 300》、《社交網絡》、《逆天潛能》、《擊情手足》、《王牌飆風》、《爛兄爛弟》及《媽媽咪呀！》 Kavanaugh 和 Proxima 為破產後的漫威開創了一項創新的融資交易，建立了導致漫威電影宇宙的工作室和財務結構。他與 Netflix 建立了 SVOD（串流）類別，將公司的市值從 2 美元提升到 100 億美元。Kavanaugh 是 Triller 的聯合創辦人，Triller 是三個增長最快的社交媒體應用程式之一。他最近領導了社交媒體和音樂應用程式的收購、合併和重新發佈。

他還創立了強大的電視公司，現在被稱為關鍵內容，精彩的製作包括 MTV 的《鯰魚》和 CBS 的《逆天潛能》，他以 2 億美元的價格售出。在出售之前，該公司在 19 個網絡上擁有 40 部電視劇。Kavanaugh 獲得多項成就和獎項，包括 Variety 的年度製片人獎、荷里活記者領導獎、《財富》雜誌 40 位 40 歲以下最具影響力的商界人士、《福布斯》財富 400 強、《每日綜藝》十億美元製作人、《名利場》全球 100 位最具影響力人物。

關於娛樂證券交易所（「ESX」）

Entertainment Stock X (ESX) 是首個允許用戶和粉絲透過《就業法案》投資電影和娛樂項目的平台，是一個創新的娛樂融資平台。該公司滿足了電影製作人對新穎並更有效的融資需求。ESX 讓電影製作人能夠與影迷建立有價值的直接市場推廣關係，並使影迷能夠首次投資電影。如欲了解更多資訊，請瀏覽 ESX.io

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