全球備受尊崇和領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Affirm Holdings, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – AFRM

紐約, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --



為何： 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2022 年 2 月 10 日在 Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ: AFRM) 約下午 1:15（美國東岸時間）發佈關於其 2022 年第二季度財務業績的推文後（「集體訴訟期間」）購買該公司證券的購買者 2022 年 4 月 29 日 是首席原告人截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Affirm 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Grab 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3161 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 4 月 29 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情： 根據訴訟， 2022 年 2 月 10 日在美國東岸時間下午 1 點 15 分左右，在其官方 Twitter 帳戶上發推文，披露其 2022 年第二季度財務業績中的某些指標。該推文在公司計劃公佈財務業績前發佈，描述了一個非常成功的季度，其中包括增加了 77% 的收入。這令 Affirm 股價在日內交易中飆升近 10%。

此推文具有重大誤導性，因為它沒有披露 Affirm 第二季度財務業績的完整細節。

Affirm 刪除了此推文，並提前公佈了其整個第二季度的財務業績。完整的財務業績乏善可陳，公司公佈每股虧損 0.57 美元，相比下分析師預期每股為 0.37 美元。

受此消息影響，Affirm 的股價從每股 83.57 美元的盤中高點暴跌至每股 58.68 美元，跌幅約為 32%。

要參與 Affirm 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3161 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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