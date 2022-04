L'AI Week réunit la communauté mondiale de l'intelligence artificielle

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

EDMONTON, Alberta, 17 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) a annoncé le programme de l' AI Week , qui se tiendra du 24 au 27 mai à Edmonton, au Canada. Avec plus de 20 événements se déroulant sur quatre jours dans toute la ville, la célébration de l'excellence de l'IA de l'Alberta comprendra un discours académique de Richard S. Sutton, expert de premier plan en apprentissage par renforcement, qui parlera des futures orientations de la recherche dans ce domaine.



Cette semaine bien remplie inclura également des panels sur les parcours professionnels dans l'IA pour les enfants, l'IA pour un avantage concurrentiel et l'éthique de l'IA, des rencontres axées sur les carrières et les talents reliant les chercheurs d'emploi dans l'IA avec des entreprises de premier plan, ainsi qu'un symposium universitaire d'une journée entière rassemblant les esprits les plus brillants de l'IA. Les célébrations se termineront par une fête organisée dans un lieu secret qui sera bientôt dévoilé, ainsi que par la fête de rue Amiiversary, marquant 20 ans d'excellence en matière d'IA en Alberta. Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur www.ai-week.ca/program

« Au cours des 20 dernières années, l'Alberta est devenue l'une des principales destinations au monde pour la recherche et l'application de l'IA », a déclaré Cam Linke, PDG de l'Amii. « Avec l'AI Week, nous plaçons la province sous le feu des projecteurs mondiaux et accueillons la communauté mondiale de l'IA pour réaliser ce que beaucoup dans le domaine savent depuis longtemps : l'Alberta est à l'avant-garde de la révolution de l'IA. L'AI Week n'est pas seulement une célébration de 20 ans d'excellence en matière d'IA, c'est un point de lancement pour les 20 prochaines années de progrès. »

Tout le monde trouvera son bonheur à l'AI Week, avec notamment des sessions, des événements de réseautage et des événements sociaux pour tout une gamme d'âges et de familiarité avec l'IA. Des discours liminaires supplémentaires seront prononcés par Alona Fyshe, qui parlera de ce que le cerveau et l'IA peuvent nous dire l'un sur l'autre, et par Martha White, qui fera une présentation sur les applications innovantes de l'apprentissage par renforcement. Un discours spécial sur l'IA dans la santé mettra en évidence le travail de Dornoosh Zonoobi et Jacob Jaremko de Medo.ai , qui utilise l'apprentissage automatique de concert avec la technologie à ultrasons pour détecter la dysplasie de la hanche chez les nourrissons.

Des événements sociaux et de réseautage informels aideront à établir des liens entre les membres des communautés de la recherche, de l'industrie et de l'innovation, ainsi qu'entre les débutants et les passionnés d'IA. Pendant ce temps, la fête de rue Amiiversary, organisée sur Rice Howard Way dans le centre-ville d'Edmonton, marquera 20 ans d'excellence en matière d'IA en Alberta. Cette fête comptera la participation des personnalités les plus éminentes des scènes de l'innovation, de la technologie et de l'IA d'Edmonton.

La communauté internationale de l'IA participera à l'AI Week, avec plus de 500 candidats à des bourses de voyage de plus de 35 pays différents. Les candidats retenus, chercheurs émergents comme professionnels du secteur, auront l'opportunité d'apprendre aux côtés de leaders dans le domaine à l'occasion du symposium universitaire de l'AI Week, organisé par les membres de l'Amii de l' université de l'Alberta , l'un des meilleurs établissements universitaires au monde pour la recherche sur l'IA. Ce symposium comprendra des discussions et débats entre les plus grands experts de l'IA et de l'apprentissage automatique, ainsi que des démonstrations et des expositions en laboratoire de la communauté de l'Amii.

« J'ai choisi de m'installer au Canada en 2003 car à l'époque, l'Alberta était l'un des rares endroits à investir dans l'établissement d'une communauté de chercheurs en IA », a déclaré Richard S. Sutton, conseiller scientifique en chef de l'Amii, qui est également professeur à l'université de l'Alberta et scientifique de recherche distingué chez DeepMind . « Près de vingt ans plus tard, je suis frappé par tout ce que nous avons accompli pour faire progresser le domaine de l'IA, non seulement au niveau local mais aussi mondial. L'AI Week est l'occasion de célébrer ces réalisations et de présenter certains des esprits les plus brillants de l'IA. »

L'événement est organisé par l'Amii, l'un des instituts canadiens d'IA dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'IA, et comprendra des partenaires événementiels et des événements communautaires de l'ensemble de l'écosystème canadien de l'IA. L'AI Week est rendue possible en partie par nos partenaires événementiels et sponsors de bourses de talents : AltaML , Applied Pharmaceutical Innovation , ATB , Attabotics , BDC , CBRE , CIFAR , DeepMind , DrugBank , Explore Edmonton , NeuroSoph , RBC Royal Bank , Samdesk , TELUS et l' université de l'Alberta .

L'un des trois centres d'excellence en matière d'IA du Canada dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'IA, l'Amii (Alberta Machine Intelligence Institute) est un institut à but non lucratif basé en Alberta qui soutient la recherche de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique et traduit les progrès scientifiques en adoption de l'industrie. L'Amii développe ses capacités en matière d'IA en faisant progresser la recherche de pointe, en proposant des offres éducatives exceptionnelles et en fournissant des conseils commerciaux, le tout dans le but de développer ses capacités internes en matière d'IA. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site amii.ca .

