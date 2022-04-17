人工智能周凝聚世界人工智能社区

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阿尔伯塔省埃德蒙顿, April 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amii （阿尔伯塔省机器智能研究所）宣布5月24日至27日在加拿大埃德蒙顿举办的 人工智能周（AI Week） 活动。在为期四天的时间里，全市将举行20多场活动，庆祝阿尔伯塔省人工智能的卓越成就，强化学习领域权威专家Richard S. Sutton将发表学术主题演讲，探讨该领域未来的研究方向。



此次活动还包括面向儿童的人工智能职业道路、人工智能的竞争优势及伦理等研讨会；将人工智能求职者与顶尖公司联系在一起的职业及人才交流会；另有汇聚人工智能领域最顶尖人才的全天学术研讨会。庆祝活动谢幕时，将在稍后公布的秘密地点举行“室内”派对以及纪念阿尔伯塔省人工智能卓越20年的Amiiversary街头派对。如需了解有关该计划的更多信息，请访问 www.ai-week.ca/program

Amii首席执行官Cam Linke表示：“过去20年，阿尔伯塔省成为世界顶尖的人工智能研究和应用目的地。值此人工智能周，我们将全球焦点齐聚阿尔伯塔省，并欢迎世界各地的人工智能社区亲临体验该领域早已众所周知的盛况，即阿尔伯塔省处于人工智能革命的前沿。人工智能周不只是一场人工智能20年卓越成就庆典，更是未来20年发展的起点。”

“人工智能周”设有适合全体人员参与的活动，包括面向不同年龄段和对人工智能不同熟悉度的研讨会、联谊活动和社交活动。其他主题演讲将由Alona Fyshe和Martha White呈献，前者讲述大脑和人工智能给予我们彼此的感悟，后者将展示强化学习的创新应用。健康领域的人工智能专项主题演讲将重点介绍 Medo.ai 的Dornoosh Zonoobi和Jacob Jaremko的工作，该公司利用机器学习和超声技术筛查婴儿髋关节发育不良。

非正式联谊和社交活动将加强研究、行业和创新社区成员之间以及人工智能初学者和爱好者之间的联系。同时，在埃德蒙顿市中心赖斯·霍华德威（Rice Howard Way）举办的Amiiversary街头派对，庆祝阿尔伯塔20年的人工智能卓越成就。这场派对参与者包括埃德蒙顿人工智能、技术和创新场景的知名人士。

人工智能周参与者来自世界各地的人工智能社区，超过35个国家和地区的500多名申请者申请了旅行奖学金。成功入选的申请者，无论是新兴研究人员还是行业专业人士，都将有机会在人工智能周学术座谈会上向业内领袖学习，该学术座谈会将由来自世界顶级人工智能研究学术机构 阿尔伯塔大学 的Amii研究员组织开展。座谈会内容将涵盖人工智能和机器学习领域的顶级专家讲话和讨论以及Amii社区的演示和实验室展示。

“2003年，我选择在加拿大成立公司，因为当时阿尔伯塔是少数几个投资建立人工智能研究人员社区的地方之一，”阿尔伯塔大学教授暨 深度思维（DeepMind） 知名研究科学家、Amii首席科学顾问Richard S. Sutton表示， “近20年后，我对我们在本地及全球范围推动人工智能领域所取得的非凡成就感到震惊。人工智能周是庆祝这些成就和展示人工智能中一些最聪惠思想的绝好机会。”

此次活动由《泛加拿大人工智能战略》加拿大人工智能机构Amii举办，届时将吸引众多活动合作伙伴莅临并举办涵盖整个加拿大人工智能生态系统的社区主导活动。协办此次人工智能周的活动合作伙伴和人才奖学金赞助者包括： AltaML 、 Applied Pharmaceutical Innovation 、 ATB 、 Attabotics 、 BDC 、 CBRE 、 CIFAR 、 DeepMind 、 DrugBank 、 Explore Edmonton 、 NeuroSoph 、 RBC Royal Bank 、 Samdesk 、 TELUS 和 阿尔伯塔大学 。

关于Amii

作为《泛加拿大人工智能战略》的一部分和加拿大的三个人工智能卓越中心之一，阿尔伯塔省机器智能研究所（Amii）是一家总部位于阿尔伯塔省的非营利机构，支持世界领先的人工智能和机器学习研究，并将科学进步转化为行业应用。Amii通过推进前沿研究、提供卓越教育产品和商业建议来提高人工智能能力，核心目的是建立内部的人工智能能力。如需了解更多信息，请访问 amii.ca 。