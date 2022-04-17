「人工智能週」匯聚全球人工智能社群

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亞伯達省埃德蒙頓, April 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amii （亞伯達省機器智能研究所）宣佈將於 5 月 24 日至 27 日在加拿大埃德蒙頓舉行「 人工智能週 」(AI Week) 的節目。在整個城市舉辦為期四天的 20 多場活動，慶祝亞伯達省的人工智能卓越成就，並且由強化學習領域的領先專家 Richard S. Sutton 發表學術主題演講，他將討論該領域未來的研究方向。



緊湊熱鬧的活動週還包括關於兒童人工智能職業道路、人工智能競爭優勢及人工智能倫理的小組討論；將人工智能求職者與頂級公司連繫起來的職業與人才混合器；以及匯集人工智能領域頂尖人才的全天學術研討會。慶祝活動將在一個秘密且即將揭曉的地點舉行「家庭」派對和 Amiiversary 街頭派對中圓滿結束，標誌著亞伯達省人工智能 20 年間的卓越成就。如欲了解有關該活動的更多資訊，請瀏覽 www.ai-week.ca/program

Amii 行政總裁 Cam Linke 表示：「在過去 20 年，亞伯達省已成為全球人工智能研究和應用的首選目的地之一。透過『人工智能週』，我們將全球焦點放在該省，並歡迎世界人工智能社區體驗該領域許多人長期以來所知的：亞伯達省處於人工智能革命的最前端。『人工智能週』不僅是為慶祝人工智能 20 年的卓越成就，它亦是未來 20 年發展的起點。」

『人工智能週』適合每個人，包括針對不同年齡和熟悉人工智能的集會、網絡與社交活動。其他的主題演講包括由 Alona Fyshe 談論大腦和人工智能可以告訴我們彼此的訊息，而 Martha White 將介紹強化學習的創新應用。而特別的「健康領域中的人工智能」主題演講將重點介紹 Medo.ai 的 Dornoosh Zonoobi 和 Jacob Jaremko 之工作，他們使用機器學習和超聲波技術來篩查嬰兒發育不良的髖關節。

非正式的網絡和社交活動將有助在研究、行業和創新社區的成員，以及人工智能初學者和愛好者之間建立連繫。與此同時，在埃德蒙頓市中心的 Rice Howard Way 舉辦的 Amiiversary 街頭派對將標誌亞伯達省人工智能 20 年的卓越成就。埃德蒙頓人工智能、技術和創新場景的名人將出席派對。

世界人工智能社群將參加「人工智能週」，而來自超過 35 個不同國家／地區的 500 多名旅遊助學金申請者將出席參與。成功的申請者、新興研究人員和行業專業人士等將有機會在「人工智能週學術研討會」與該領域的領導者一起學習。該活動由來自 亞伯達大學 的 Amii 研究員籌辦，該大學是世界頂級人工智能研究學術機構之一。研討會將包括人工智能和機器學習領域的頂級專家之間的會談和討論，以及來自 Amii 社群的示範和實驗室展示。

Amii 首席科學顧問，同時亦是亞伯達大學教授及 DeepMind 傑出研究科學家 Richard S. Sutton 表示：「2003 年我選擇在加拿大成立公司，因當時亞伯達省是少數幾個投資建立人工智能研究人員社群的地方之一。近二十年後，我對我們在推動人工智能領域取得的成就感到震驚，不僅是本地，並且是全球性。『人工智能週』是慶祝這些成就並展示人工智能領域一些最具聰明智慧的機會。」

該活動由泛加拿大人工智能策略中的加拿大人工智能機構之一 Amii 舉辦，並將舉辦來自加拿大人工智能生態系統的活動合作夥伴和社群主導的活動。活動合作夥伴和人才助學金贊助商讓「人工智能週」得以舉行： AltaML 、 Applied Pharmaceutical Innovation 、 ATB 、 Attabotics 、 BDC 、 CBRE 、 CIFAR 、 DeepMind 、 DrugBank 、 Explore Edmonton 、 NeuroSoph 、 RBC Royal Bank 、 Samdesk 、 TELUS 及 亞伯達大學 。

關於 Amii

作為泛加拿大人工智能策略的一部分，加拿大的三個人工智能卓越中心之一， Amii（亞伯達機器智能研究所）是一所位於亞伯達省的非牟利研究所，支援人工智能和機器學習的世界領先研究，並將科學進步轉化為行業的採用。Amii 透過推進領先的研究、提供卓越的教育和提供業務建議，以建立內部人工智能功能為目標。如欲了解更多詳情，請瀏覽： amii.ca 。

Spencer Murray

Communications & Public Relations

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