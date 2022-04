Coop Pank AS korraldab 2022. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari

English Estonian

Coop Pank kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema veebiseminaril 20. aprillil 2022 kell 10.00. Veebiseminar toimub eesti keeles.



Tulemusi tutvustavad panga juhatuse esimees Margus Rink ja finantsjuht Paavo Truu. Veebiseminari toimumise ajal on kuulajatel võimalik esitada küsimusi. Küsimustele vastatakse peale esitlust.



Osalemiseks on palume Teil eelnevalt registreeruda aadressil:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HhEbAs6aQwuf6EUkkRmKaQ



Registreerunutele saadetakse link veebiseminarile ja üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletav e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.





Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 119 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.





Lisainfo:

Katre Tatrik

Kommunikatsioonijuht

Telefon: +372 5151 859

E-post: katre.tatrik@cooppank.ee