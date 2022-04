AmoyDx conclut un accord-cadre de collaboration avec AstraZeneca pour plusieurs programmes de diagnostics compagnons en Chine, dans l'UE et au Japon

French German

SHANGHAI, Chine, 18 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amoy Diagnostics Co., Ltd (AmoyDx), une société de diagnostics moléculaires innovants basée en Chine (SZSE : 300685), annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord-cadre de collaboration avec AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN), une société biopharmaceutique mondiale guidée par la science. Cet accord-cadre de collaboration permet aux parties de collaborer dans le cadre du développement et de la commercialisation d'essais d'AmoyDx pouvant couvrir tout type d'indications ou de biomarqueurs pour un diagnostic compagnon (CDx) avec les médicaments d'AstraZeneca à l'échelle mondiale.



Les premiers projets qui seront lancés dans le cadre de cet accord incluent le codéveloppement d'un CDx visant à identifier les patients atteints d'un cancer de la prostate avec mutations des gènes de la recombinaison homologique (HRR) en Chine, dans l'UE et au Japon, ainsi qu'un CDx visant à identifier les patientes atteints d'un cancer du sein présentant des mutations des gènes BRCA dans l'UE pour la monothérapie Lynparza® (olaparib). Les mutations des gènes HRR et BRCA sont des cibles bien documentées pour le traitement à base d'inhibiteurs de la PARP et sont des biomarqueurs importants qui peuvent informer les options de traitement potentielles, y compris un inhibiteur de la PARP. Lynparza® (olaparib) est un inhibiteur de la PARP de première classe développé conjointement par AstraZeneca et MSD, et approuvé dans plusieurs pays pour le traitement des cancers avancés de l'ovaire, du sein, de la prostate et du pancréas. Le CDx décentralisé d'AmoyDx est basé sur le système HANDLE®, une technologie brevetée de construction de bibliothèques NGS développée par AmoyDx, qui peut permettre d'effectuer des tests des mutations des gènes HRR ou BRCA dans un délai de trois jours.

Li-Mou Zheng, Ph.D., fondateur et président d'AmoyDx, a commenté : « Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui le renforcement de notre partenariat avec AstraZeneca en concluant un accord-cadre de collaboration. AmoyDx est un partenaire de codéveloppement de CDx fiable possédant une riche expertise dans les domaines de la R&D, des affaires réglementaires et de la commercialisation à l'échelle mondiale. AmoyDx et AstraZeneca partagent la valeur fondamentale commune de prioriser les patients, et nous travaillerons ensemble pour accélérer la contribution au bénéfice des patients. »

À propos d'Amoy Diagnostics Co., Ltd.

Amoy Diagnostics Co., Ltd. (SZSE : 300685) est une société de biotechnologie de premier plan qui a été pionnière dans le développement et la commercialisation de diagnostics du cancer en Chine. Il s'agit du plus grand fournisseur de produits de diagnostics moléculaires pour les soins de santé personnalisés en Chine, ainsi que d'un centre de services pour l'analyse des biomarqueurs en oncologie. AmoyDx possède un portefeuille de tests moléculaires leader sur le marché et est le partenaire de diagnostics thérapeutiques de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques multinationales proposant des thérapies de précision pour le cancer.

Contact :

Paul Huang

Directeur des affaires internationales

Tél. : +86-592-6806058

paulhuang@amoydx.com