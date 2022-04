Koelis gibt Abschluss einer Folgefinanzierung mit Wachstumskapital in Höhe von 10 Millionen Euro mit InnovaHealth Partners bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Indonesian Thai French German

GRENOBLE, Frankreich und PRINCETON, New Jersey, April 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS („Koelis“ oder das „Unternehmen“) hat heute den Abschluss einer Folgefinanzierung mit Wachstumskapital in Höhe von 10 Millionen Euro unter der Leitung von InnovaHealth Partners, LP („InnovaHealth“) und bestimmten verbundenen Unternehmen bekanntgegeben. Koelis ist ein Pionier und Marktführer auf dem Markt für bildgeführte Eingriffe bei Prostatakrebs, einschließlich Biopsiediagnose und minimalinvasiver Behandlungen. Die Finanzierung wird die weitere kommerzielle Expansion des Unternehmens sowie sein Engagement für klinische und technologische Initiativen unterstützen, die an der Spitze eines Paradigmenwechsels in der Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs stehen. InnovaHealth Partners mit Sitz in New York (USA) ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für die Medizinproduktebranche konzentriert.



Koelis Trinity ist ein System, das eigenständige Ultraschallbildgebung und MRT-Fusionsbildführung für Prostatabiopsien und minimalinvasive Prostatakrebsbehandlungen anbietet. Mit proprietärer 3D-Ultraschallbildgebung und Prostatabewegungsverfolgungssoftware (OBT Fusion®) erleichtert das Koelis Trinity System eine genauere Biopsiediagnose und ermöglicht „fokale“ Behandlungsalternativen zu herkömmlichen „Gesamtorgan“-Behandlungen wie chirurgischer Prostatektomie und Bestrahlung. Die fokalen Behandlungsprogramme des Unternehmens in der klinischen Phase umfassen ein prospektives, multizentrisches Register („Violette“) unter Verwendung von Mikrowellentechnologie und eine multizentrische klinische Bewertung seiner proprietären fokalen Kryoablations-Bildführungssoftware.

Antoine Leroy, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Koelis sagte: „Wir freuen uns sehr, diese Finanzierung mit dem Team von InnovaHealth Partners abzuschließen, das nicht nur ein unterstützender Investor, sondern auch ein echter Partner ist, der die Vision von Koelis teilt, führend bei der Transformation der Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs zu sein.“

Mortimer „Tim“ Berkowitz III, President und CEO von InnovaHealth, sagte: „In der Weiterentwicklung der Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs sehen wir das enorme Potenzial der Koelis-Technologie, um einen erheblichen ungedeckten klinischen Bedarf auf globaler Basis zu decken.“

Ansprechpartner:

InnovaHealth Partners: Natalia Stricker

E-Mail: ns@innovahp.com

Koelis: Antoine Leroy, Gründer und CEO

E-Mail: leroy@koelis.com