Koelis annonce l'achèvement d'un financement par actions de croissance complémentaire de 10 millions d'euros avec InnovaHealth Partners

GRENOBLE, France et PRINCETON, New Jersey, 18 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (« Koelis » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un financement par actions de croissance complémentaire de 10 millions d'euros mené par InnovaHealth Partners, LP (« InnovaHealth ») et certaines sociétés affiliées. Koelis est un pionnier et un leader sur le marché des interventions contre le cancer de la prostate guidées par image, y compris le diagnostic par biopsie et les traitements minimalement invasifs. Le financement soutiendra l'expansion commerciale continue de la Société ainsi que son engagement envers des initiatives cliniques et technologiques qui sont à l'avant-garde d'un changement de paradigme dans le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate. InnovaHealth Partners, basée à New York, est une société de capital-investissement de premier plan axée sur la fourniture d'actions de croissance à l'industrie des dispositifs médicaux.



Le Koelis Trinity est un système qui offre une imagerie par ultrasons autonome et un guidage par image de fusion IRM pour la biopsie de la prostate et les traitements minimalement invasifs contre le cancer de la prostate. Équipé d'un logiciel exclusif d'imagerie par ultrasons 3D et de suivi des mouvements de la prostate (OBT Fusion®), le système Koelis Trinity facilite un diagnostic par biopsie plus précis ainsi que des alternatives de traitement « focal » aux traitements traditionnels ciblant les « organes totaux » tels que la prostatectomie chirurgicale et la radiothérapie. Les programmes de traitement focal de stade clinique de la Société comprennent un registre prospectif multicentrique (« Violette ») utilisant la technologie par micro-ondes, ainsi qu'une évaluation clinique multicentrique de son logiciel exclusif de cryoablation focale avec guidage par image.

Antoine Leroy, cofondateur et président-directeur général de Koelis, a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure ce financement avec l'équipe d'InnovaHealth Partners qui a été non seulement un investisseur de soutien, mais aussi un véritable partenaire qui partage la vision de Koelis d'être un leader dans la transformation du diagnostic et du traitement du cancer de la prostate. »

Mortimer « Tim » Berkowitz III, président-directeur général d'InnovaHealth, a affirmé : « Pour faire progresser le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate, nous constatons l'énorme potentiel de la technologie de Koelis pour satisfaire d'importants besoins cliniques non satisfaits à l'échelle mondiale. »

Contacts :

InnovaHealth Partners : Natalia Stricker

e-mail : ns@innovahp.com

Koelis : Antoine Leroy, fondateur et PDG,

e-mail : leroy@koelis.com