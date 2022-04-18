Koelis宣布与InnovaHealth Partners完成1000万欧元后续增长股权融资

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法国格勒诺布尔和美国新泽西普林斯顿, April 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS（以下简称为“Koelis”或“公司”）今日宣布完成由InnovaHealth Partners, LP（以下简称为“InnovaHealth”）及某些附属公司领投的1000万欧元后续增长股权融资。Koelis是图像引导前列腺癌介入治疗（包括活检诊断和微创治疗）市场的开创者和领导者。这项融资将支持公司持续的商业扩张，以及持续致力于前列腺癌诊断和治疗范式转变方面处于前沿地位的临床与技术举措。InnovaHealth Partners是一家总部位于纽约的领先型私募股权公司，专注于为医疗器械行业提供增长股权。



Koelis Trinity是一个为前列腺穿刺和微创前列腺癌治疗提供独立超声波成像和MRI消融图像指导的系统。Koelis Trinity系统采用专有的3D超声波成像和前列腺运动跟踪软件（OBT Fusion®），有助于进行更准确的活检诊断，并帮助实现“局部”治疗方案来替代前列腺切除和放射等传统“整体器官”治疗。公司的临床阶段局部治疗项目包括使用微波技术的前瞻性多中心注册（简称为“Violette”），以及对其专有的局部冷冻消融图像指导软件的多中心临床评估。

Koelis联合创始人兼首席执行官Antoine Leroy表示：“我们非常高兴能够与InnovaHealth Partners团队完成这项融资，他们不仅是一位支持性投资者，而且也是与Koelis秉持着‘成为前列腺癌诊断与治疗变革领域的领导者’这一共同愿景的真正合作伙伴。”

InnovaHealth总裁兼首席执行官Mortimer “Tim” Berkowitz三世表示：“在推动前列腺癌的诊断和治疗方式方面，我们相信Koelis技术具有巨大潜力来弥补重大的全球临床需求缺口。”

联系方式：

InnovaHealth Partners：Natalia Stricker

电子邮件： ns@innovahp.com

Koelis：Antoine Leroy，创始人兼首席执行官

电子邮箱： leroy@koelis.com



