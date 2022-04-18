Koelis 宣佈與 InnovaHealth Partners 完成 1,000 萬歐元的後續增長股權融資

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法國格勒諾布爾和新澤西州普林斯頓, April 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS（「Koelis」或「公司」）今天宣佈完成由 InnovaHealth Partners, LP（「InnovaHealth」）和某些附屬公司領投的 1,000 萬歐元後續增長股權融資。Koelis 是前列腺癌影像引導干預（包括活組織檢查診斷和微創治療）市場的先驅和領導者。此次融資將支持公司持續商業擴張，以及其致力領先以臨床和技術改變前列腺癌診斷和治療範例的承諾。InnovaHealth Partners 總部位於紐約，是一家領先的私募股權公司，專為醫療器械行業提供增長股權。



Koelis Trinity 是一個為前列腺活組織檢查和微創前列腺癌治療提供獨立超聲波影像和磁力共振融合圖像引導的系統。Koelis Trinity 系統採用專有的 3D 超聲波影像和前列腺運動追蹤軟件 (OBT Fusion®), 可促進更準確的活組織診斷及實現「重點」治療代替傳統的「全器官」療法，如前列腺外科切除手術和放射治療。公司的臨床階段，重點治療計劃包括利用微波技術的前瞻性、多中心登記（「Violette」），以及為其專有的重點冷凍消融圖像引導軟件的多中心臨床評估。

Koelis 聯合創辦人兼行政總裁 Antoine Leroy 表示：「我們很高興與 InnovaHealth Partners 團隊一起完成此次融資，該團隊不僅是提供支援的投資者，而且還是一個真正的合作夥伴，願景是與 Koelis 共同成為前列腺癌診斷和治療轉型的領導者。」

InnovaHealth 總裁兼行政總裁 Mortimer “Tim” Berkowitz III 表示：「在推進前列腺癌的診斷和治療方式上，我們看到 Koelis 技術的巨大潛力，可滿足全球臨床的重大需求。」

聯絡人：

InnovaHealth Partners：Natalia Stricker

| 電郵： ns@innovahp.com

Koelis：創辦人兼行政總裁 Antoine Leroy

| 電郵： leroy@koelis.com







