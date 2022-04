FUJIFILM Sonosite annonce la commercialisation Canadienne du Sonosite LX, le plus récent appareil d’échographie ciblée (POCUS) offert par le chef de file de l’industrie

BOTHELL, Wash., 18 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Sonosite, Inc ., le chef de file mondial en matière de solutions d’échographie ciblée (POCUS), a enrichi son portefeuille de POCUS de nouvelle génération avec le lancement de son nouvel appareil haut de gamme Sonosite LX, doté de la plus grande image clinique offerte par l’entreprise et d’un moniteur qui s’étend, pivote et s’incline pour permettre une collaboration améliorée entre prestataires de soins en temps réel. L’écran clinique est doté de commandes à écran tactile pour permettre un flux de travail optimisé, permettant aux cliniciens de garder les yeux sur l’image tout en effectuant des ajustements.



Conçue pour être utilisée avec le Sonosite LX et le Sonosite PX , l’entreprise a également lancé le T8-3, une nouvelle sonde transœsophagienne, et un nouveau type d’examen de réanimation cardiaque, pour aider les cliniciens à utiliser l’échographie transœsophagienne au point d’intervention.

« Le Sonosite LX a été inspiré et conçu en collaboration avec des partenaires cliniciens, en mettant l’accent sur les façons évolutives dont l’échographie ciblée peut soutenir les objectifs clés du réseau de la santé (améliorer la santé de la population, optimiser l’expérience du patient et des cliniciens, et réduire les dépenses) où que l’on se trouve, » a déclaré Rich Fabian, président et chef de l’exploitation, FUJIFILM Sonosite. Ce lancement reflète un engagement continu à fournir aux cliniciens et à leurs patients, une technologie de pointe soutenue par un écosystème de services, de soutien et d’éducation de classe mondiale. »

Appareil d’échographie ciblée Sonosite LX

Sonosite LX est doté d’un grand écran clinique adaptable de 21,3 po qui s’étend, tourne et s’incline pour s’adapter aux divers environnements cliniques au chevet du patient. Le faible encombrement et l’affichage réglable du système favorisent la collaboration, permettant le partage d’images et d’informations en temps réel avec le patient, les autres cliniciens, les résidents et d’autres membres du personnel hospitalier.

L’appareil a été conçu pour inclure des contrôles d’étude primaires et secondaires sur l’écran tactile clinique, y compris un accès rapide aux optimisations les plus utilisées comme la profondeur, le gain et les mesures, afin d’offrir un flux de travail optimisé pour les cliniciens. Le Sonosite LX est compatible avec la famille de sondes redessinées lancées avec Sonosite PX qui offrent des types d’examen dédiés pour l’imagerie spécifique à l’étude et l’optimisation du flux de travail.

Type d’examen de réanimation cardiaque :

L’arrêt cardiaque soudain est la principale cause de décès naturel aux États-Unis. Selon les lignes directrices de l’American College of Emergency Physician, l’échocardiographie transœsophagienne permet à l’urgentiste de maintenir la norme d’une réanimation fondée sur l’échographie dans le scénario de l’arrêt cardiaque, où l’échocardiographie transthoracique est considérablement limitée. Avec l’échographie transœsophagienne, les patients peuvent bénéficier de compressions thoraciques plus précises et plus efficaces tout en étant évalués par ultrasons, ce qui peut rendre la réponse à une urgence cardiaque plus efficace. Les cliniciens doivent agir rapidement pour s’assurer que l’imagerie n’interrompt pas ou ne retarde pas les compressions; il peut donc être essentiel d’avoir le bon équipement et les bonnes vues cardiaques.1,2

FUJIFILM Sonosite a développé son nouveau type d’examen de réanimation cardiaque pour répondre à ce besoin, en tirant parti des connaissances des médecins experts en matière de POCUS et de la force de Sonosite en tant qu’entreprise qui a établi la catégorie d’échographie au point d’intervention.

La sonde FUJIFILM Sonosite T8-3 pour échographie transœsophagienne:

Répondant aux besoins exprimés du client, Sonosite a développé la sonde T8-3, permettant aux cliniciens de fournir une échographie transœsophagienne au point d’intervention en :

Permettant une imagerie cardiaque reproductible, peu importe l’état du patient ou sa morphologie.

Fournissant une poignée légère et une tige flexible pour une manipulation aisée, ainsi qu’une petite pointe pour faciliter l’insertion.

Permettant une faible consommation d’énergie pour maintenir la température pour monitorage du patient au cours du temps.

Offrant la clarté d’image la plus avancée de FUJIFILM Sonosite.

Abbott Northwestern à Minneapolis a récemment acheté six sondes T8-3 pour améliorer la réanimation cardiaque dans l’ensemble de son hôpital.

« Nous voulons fournir à nos médecins l’outil qui assure la visualisation du cœur et des poumons en temps réel pendant la réanimation du patient lorsque les fenêtres d’imagerie transcutanée sont inadéquates et qu’un patient, quel que soit son emplacement dans l’hôpital, pourrait en bénéficier, a déclaré le Dr David Tierney, directeur du programme de résidence en médecine interne de l’hôpital Abbott Northwestern, dans le cadre d’Allina Health. « Ces renseignements aident notre équipe de réanimation à prendre des décisions rapides et potentiellement vitales au chevet du patient et à améliorer encore les résultats en matière de chocs et d’arrêts pour nos patients. »

Le Sonosite LX, la sonde T8-3 et le type d’examen de réanimation cardiaque sont maintenant disponibles sur le marché au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et il est prévu de les lancer en Europe, en Chine et au Japon à l’avenir. Pour en savoir plus sur la gamme de solutions POCUS de FUJIFILM Sonosite, visitez cette page Web.

Comme pour tous les appareils d’échographie ciblée de Sonosite, le Sonosite LX est conçu selon des normes légendaires de durabilité, de fiabilité et de facilité d’utilisation. Les sondes sont testées pour résister à une chute d’un mètre et la surface de travail est scellée jusqu’au bord pour un nettoyage et une désinfection simplifiés.

À propos de Fujifilm

FUJIFILM Sonosite, Inc. est l’innovateur et le leader mondial dans le domaine d’échographes de chevet et au point d’intervention, et un leader industriel dans la technologie micro-échographie à ultra-haute fréquence. L’entreprise, dont le siège social est situé près de Seattle, est représentée par un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. Les appareils portables et compacts de Sonosite étendent l’utilisation de l’échographie à tout le spectre clinique en apportant de manière rentable des échographes de haut rendement au point de soins du patient. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.sonosite.com .

FUJIFILM Holdings Corporation, à Tokyo, au Japon, apporte des solutions de pointe à un large éventail d’industries mondiales en tirant parti de ses connaissances approfondies et des technologies fondamentales développées dans sa quête incessante d’innovation. Ses technologies de base exclusives contribuent à divers domaines, notamment les soins de santé, les matériaux hautement fonctionnels, les solutions documentaires et les produits d’imagerie. Ces produits et services sont basés sur son vaste portefeuille de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d’imagerie. Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 21 milliards de dollars, à un taux de change de 106 yens pour un dollar. Fujifilm s’engage à assurer une gérance environnementale responsable et à être une entreprise citoyenne. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.fujifilmholdings.com.

