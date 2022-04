Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 19.4.2022 kello 9.00

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022 julkaistaan tiistaina 26.4.2022



Talenom Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 2022 tiistaina 26.4.2022 noin klo 9.00. Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esittelee katsauksen pääkohdat analyytikoille, sijoittajille ja medialle suorassa webcast-lähetyksessä 26.4.2022 klo 10.00. Suora webcast-lähetys on suomenkielinen, mutta tilaisuudesta julkistetaan jälkikäteen myös englanninkielinen tallenne yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi/en/



Webcastia voi seurata osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/2022-q1

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi

Tilaisuutta voi seurata myös yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 22.4.2022 sähköpostitse osoitteeseen ir@talenom.fi tai puhelimitse numeroon 0207 525 403.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

