BOREO OYJ Pörssitiedote 19.4.2022 klo 13:00

Boreo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Boreo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2022 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ansatie 5, Vantaa. Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin noudattaen poikkeuksellista kokousmenettelyä Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 11 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 2.012.455 osaketta ja ääntä (n. 76,89 prosenttia kokonaisosakemäärästä). Yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Boreo Oyj:n ja konsernin tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus esitetyssä muodossa.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa tilikaudelta 2021 0,21 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2022.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään toisesta, enintään 0,21 euroa/osake osinkoerästä vuoden 2022 aikana. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osingonmaksuun liittyvistä ehdoista, kuten osingonmaksun täsmäytyspäivästä.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Käsiteltiin toimielinten palkitsemisraportti. Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Käsiteltiin toimielinten palkitsemispolitiikka. Päätettiin kannattaa palkitsemispolitiikkaa.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitukseen päätettiin valita kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Michaela von Wendt. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Juhani Mykkänen.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa hallituspalkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille päätettiin maksaa hallituspalkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1.000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa. Päätettiin, että hallituspalkkiosta 60 %:a maksetaan rahana ja 40 %:a yhtiön osakkeina. Simon Hallqvistille maksettava hallituspalkkio maksetaan kuitenkin kokonaan rahana, koska Simon Hallqvistin omistusosuuden kasvattaminen hallituspalkkiolla ei ole yhtiön edun mukaista.

Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi valittiin Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdessä tai useamassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 525.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Osakeantivaltuutusta voidaan käyttää muun muassa henkilöstön sitouttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai -järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muihin hankkeisiin. Optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvää valtuutusta voidaan käyttää samassa laajuudessa kuin osakeantivaltuutusta pois lukien valtuutuksen käyttö henkilöstön sitouttamiseen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 262.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäismäärä on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Simon Hallqvistin. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jouni Grönroos (puheenjohtaja), Camilla Grönholm ja Ralf Holmlund. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Camilla Grönholm (puheenjohtaja), Simon Hallqvist ja Michaela von Wendt.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 3.5.2022.

Vantaalla, 19. päivänä huhtikuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä kuudessa maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.