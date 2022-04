Kalera asegura una línea de crédito de 30 millones de USD

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS («Kalera» o la «Sociedad») (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), una de las empresas prominentes de cultivos verticales de hoja verde y líder en ciencias botánicas para la producción de productos de alta calidad en ambientes controlados, ha anunciado hoy que ha conseguido una línea de crédito preferente garantizada de 30 millones de USD a diez años con Farm Credit of Central Florida («FCCF» o «Farm Credit») para apoyar los gastos y las necesidades de capital circulante de la Sociedad en todo Estados Unidos. La línea de crédito fue suscrita por Kalera Inc., una filial propiedad al 100 % de Kalera AS con sede en Estados Unidos.



«Con acceso al capital proporcionado por Farm Credit, la Sociedad ha reforzado su situación financiera y ha mejorado su estructura de capital, con 20 millones de USD en fondos disponibles para gastos de capital mediante un préstamo a plazo y 10 millones de USD para fines corporativos generales y de capital circulante mediante un préstamo rotatorio. Consideramos que Farm Credit es un excelente socio financiero a largo plazo para nuestros planes de crecimiento en EE. UU.», declaró Fernando Cornejo, director financiero de Kalera. «Nos encontramos actualmente en una excelente posición para llevar a cabo nuestros objetivos para el primer semestre de 2022, mientras avanzamos hacia la esperada consecución en junio de nuestra fusión con Agrico, que proporcionará a Kalera una cotización en el Nasdaq estadounidense, financiación adicional inmediata y mejores oportunidades de financiación a largo plazo».

«Con esta financiación, Kalera continúa avanzando en la industria de la Agricultura de Ambiente Controlado (AAC) hacia un mayor enfoque en la mejora de la agricultura local en todo Estados Unidos con un enfoque clave en las prácticas de salud y seguridad a través de su tecnología de agricultura de interior», afirmó Brock Overbaugh, vicepresidente y gestor sénior de Relaciones de agronegocios, Farm Credit of Central Florida/ACA.

El acuerdo de crédito posee un duración de 120 meses e incluye los términos y condiciones estándar habituales en las operaciones de financiación garantizadas de estas características.

Acerca de Kalera: Kalera es una empresa de agricultura vertical con sede en Orlando, Florida. Kalera utiliza la tecnología para garantizar a más personas en todo el mundo el acceso a los productos más frescos, nutritivos y limpios disponibles. Ha dedicado varios años a optimizar las fórmulas de nutrientes para las plantas y a desarrollar un sistema avanzado de automatización y adquisición de datos con capacidades de Internet de las cosas, la nube, el análisis de grandes datos y la inteligencia artificial. Kalera explota actualmente granjas en Estados Unidos (Orlando en Florida; Atlanta en Georgia; Houston, Texas y Denver en Colorado), así como en Kuwait. Cuenta con más granjas en desarrollo. Más información disponible en www.kalera.com.

Acerca de Farm Credit of Central Florida: Farm Credit of Central Florida es una cooperativa de propiedad de nuestros socios o prestatarios, con autorización federal que opera a nivel local. FCCF presta servicio a los siguientes trece condados: Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, Hillsborough, Polk, Sumter, Lake, Osceola, Orange, Seminole, Volusia y Brevard. Farm Credit of Central Florida forma parte a nivel nacional del Sistema de Crédito Agrícolaque presta servicio local con estabilidad nacional. Más información disponible en www.farmcreditcfl.com.

