Kalera si assicura una linea di credito da 30 milioni di dollari

ORLANDO, Florida, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (“Kalera” o la “Società”) (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), una delle principali aziende agricole verticali di verdure a foglia verde e leader nella scienza vegetale per la produzione di prodotti di alta qualità in ambienti controllati, ha annunciato oggi di aver assicurato una linea di credito garantita di dieci anni da 30 milioni di dollari con Farm Credit of Central Florida (“FCCF” o “Farm Credit”) per sostenere le spese in conto capitale e il fabbisogno di capitale circolante della Società in tutti gli Stati Uniti. La linea di credito è stata stipulata da Kalera Inc. una controllata al 100% di Kalera AS con sede negli Stati Uniti.



“Con l'accesso al capitale fornito da Farm Credit, la Società ha rafforzato la sua posizione finanziaria e migliorato la sua struttura patrimoniale, con 20 milioni di dollari di fondi disponibili per spese in conto capitale nell'ambito di un prestito a termine e 10 milioni di dollari per sostenere scopi generali di capitale aziendale e di esercizio nell'ambito di un prestito rotativo. Consideriamo Farm Credit un partner finanziario a lungo termine eccezionale per i nostri piani di crescita negli Stati Uniti”, ha affermato Fernando Cornejo, Direttore finanziario di Kalera. “Ora siamo in una posizione eccellente per realizzare i nostri obiettivi per il primo semestre del 2022, mentre ci stiamo muovendo verso il completamento della nostra fusione con Agrico, previsto per giugno, che fornirà a Kalera una quotazione nel Nasdaq degli Stati Uniti, finanziamenti aggiuntivi immediati e migliori opportunità di credito a lungo termine”.

“Con questo finanziamento, Kalera continua a far avanzare l'industria dell'agricoltura ad ambiente controllato (CEA) verso una maggiore attenzione al miglioramento dell'agricoltura locale negli Stati Uniti concentrandosi maggiormente sulle pratiche di salute e sicurezza attraverso la sua tecnologia di agricoltura al coperto”, ha affermato Brock Overbaugh, Vice Presidente e Responsabile senior delle relazioni con l’agroindustria, Farm Credit of Central Florida/ACA.

Il Contratto di credito ha una durata di 120 mesi e include i termini e le condizioni standard abituali nelle operazioni di finanziamento garantite di questa natura.

Informazioni su Kalera: Kalera è un'azienda agricola verticale con sede a Orlando, Florida. Utilizza la tecnologia per garantire che più persone in tutto il mondo abbiano accesso ai prodotti più freschi, nutrienti e puliti disponibili. Ha trascorso diversi anni ottimizzando le formule di nutrienti vegetali e sviluppando un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet delle cose, cloud, big data analytics e funzionalità di intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti (a Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas e Denver, Colorado), nonché in Kuwait. Altre aziende agricole sono in fase di sviluppo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.kalera.com .

Informazioni su Farm Credit of Central Florida: Farm Credit of Central Florida è una cooperativa di proprietà dei nostri soci/mutuatari, costituita a livello federale e gestita localmente. FCCF serve le seguenti tredici contee: Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, Hillsborough, Polk, Sumter, Lake, Osceola, Orange, Seminole, Volusia e Brevard. Farm Credit of Central Florida fa parte del sistema nazionale di credito agricolo (Farm Credit System) che fornisce un servizio locale con stabilità nazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.farmcreditcfl.com .

Contatto per i media:

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092