Kalera stelt een kredietfaciliteit van $30 miljoen veilig

ORLANDO, Florida, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS ("Kalera" of de "Onderneming") (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), één van de meest vooraanstaande bedrijven op het gebied van verticale bladgroenteteelt en marktleider op het gebied van plantkunde voor de productie van hoogwaardige producten in gecontroleerde omgevingen, kondigde vandaag aan dat het een tienjarige, $30 miljoen hoge kredietfaciliteit ("Senior Secured Credit Facility") heeft afgesloten met Farm Credit of Central Florida ("FCCF" of "Farm Credit") om de investeringsuitgaven en werkkapitaalverplichtingen van de vennootschap in de hele Verenigde Staten te ondersteunen. De kredietfaciliteit is aangegaan door Kalera Inc. een in de Verenigde Staten gevestigde 100% dochteronderneming van Kalera AS.



"Met de toegang tot kapitaal verstrekt door Farm Credit, heeft de Vennootschap zowel haar financiële positie versterkt als haar kapitaalstructuur verbeterd met $20 miljoen aan beschikbare fondsen voor investeringsuitgaven onder een termijnlening, en $10 miljoen ter ondersteuning van algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden onder een doorlopende lening. Wij beschouwen Farm Credit als een uitstekende financieringspartner op de lange termijn voor onze groeiplannen in de Verenigde Staten," aldus Fernando Cornejo, Chief Financial Officer van Kalera. "Wij bevinden ons nu in een uitstekende positie om onze doelstellingen voor de eerste helft van 2022 uit te voeren, terwijl wij toewerken naar een verwachte voltooiing in juni van onze fusie met Agrico, die Kalera een notering op de Amerikaanse Nasdaq zal opleveren, onmiddellijke aanvullende financiering en verbeterde financieringsmogelijkheden op lange termijn".

"Met deze financiering blijft Kalera de Controlled Environment Agriculture (CEA) industrie stimuleren naar meer aandacht voor het verbeteren van de lokale landbouw in de Verenigde Staten met een belangrijke focus op gezondheids- en veiligheidspraktijken door middel van haar overdekte landbouwtechnologie," aldus Brock Overbaugh, Vice President en Sr. Agribusiness Relationship Manager, Farm Credit of Central Florida/ACA.

De kredietovereenkomst heeft een looptijd van 120 maanden en omvat standaardvoorwaarden die gebruikelijk zijn bij verzekerde financieringstransacties van deze aard.

Over Kalera Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met het hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera maakt gebruik van technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, voedzame en schone producten die beschikbaar zijn. De onderneming heeft verschillende jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met mogelijkheden op het gebied van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel landbouwbedrijven in de Verenigde Staten (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), evenals in Koeweit. Andere landbouwbedrijven zijn nog in ontwikkeling. Meer informatie is verkrijgbaar op www.kalera.com.

Over Farm Credit of Central Florida: Farm Credit of Central Florida is een federaal gereguleerde, lokaal beheerde coöperatie die eigendom is van onze leden/kredietnemers. FCCF is actief in de volgende dertien districten: Citrus, Hernando, Pasco, Pinellas, Hillsborough, Polk, Sumter, Lake, Osceola, Orange, Seminole, Volusia en Brevard. Farm Credit of Central Florida is onderdeel van het landelijke Farm Credit System en biedt lokale diensten met nationale stabiliteit. Meer informatie is verkrijgbaar op www.farmcreditcfl.com.

