三叶草生物于2022年华盛顿世界疫苗大会展示新冠候选疫苗的最新持久性和加强针数据

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中国上海, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197.HK）今天宣布了两项正在进行的SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)评估研究的更多积极数据。数据显示在基础免疫接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)后约6个月仍具有持久的保护效力，以及接种一剂加强针后，产生了中和奥密克戎和其他值得关注变异株的强劲免疫应答。这些数据来源于100多名受试者的扩展数据集。在4月18日举办的2022年华盛顿世界疫苗大会(World vaccine Congress Washington 2022)上，三叶草生物在题为“三叶草生物的佐剂蛋白疫苗:对新冠病毒变异株的保护效力和持久性”的演讲中公布了该数据。



三叶草生物全球研发总裁倪启睿（Nicholas Jackson）博士表示：“在世界疫苗大会上展示的这些数据再次表明，SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)针对新冠肺炎提供高且持久的保护效力，且作为加强针对值得关注变异株产生强烈免疫应答。结合其潜在业界领先的安全性以及符合对标准冷藏储存和运输条件的需求，我们坚信SCB-2019(CpG 1018/铝佐剂)是一款潜在的优质新冠候选疫苗，可作为基础免疫和潜在的通用加强针候选疫苗使用。变异株引发的新冠肺炎爆发仍在持续，新冠疫情仍是一个全球关注的问题。我们将坚持不懈地继续努力加速注册申请，并为SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)在中国和世界各地的商业化做准备。”

在基础免疫接种后约6个月的保护效力持久性

一项扩展随访分析的新数据集证实了早期的研究发现，并显示在基础免疫接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)后约6个月对个体产生了高且持久的保护作用。随访分析涉及超过1.47万名无证据暴露在病毒中的受试者和超过1.47万名有证据先前暴露在病毒中的受试者。

在无新冠病毒感染史的成年人(18-59岁)中，在基础免疫接种后约6个月，对预防任何新冠毒株引起的重度新冠肺炎的保护效力仍为100%，对预防需住院治疗的新冠肺炎的保护效力为95%。在老年人(60岁及以上)中，在基础免疫接种后约6个月，对预防任何新冠毒株引起的重度新冠肺炎的保护效力仍为100%，对预防需住院治疗的新冠肺炎的保护效力仍为100%。

在既往感染过新冠病毒的个体中，在基础免疫接种SCB-2019 （CpG 1018/铝佐剂）后，对预防任何新冠毒株引起的任何严重程度的新冠肺炎的保护效力为71%，在约6个月期间，未观察到对新冠肺炎的临床疗效降低的趋势。该人群在接种首剂SCB-2019 （CpG 1018/铝佐剂）后，中和抗体迅速增加，这与对新冠肺炎的临床保护作用有关，这种保护作用在基础免疫接种后持续了约6个月。

随访期内，在接种SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的人群中未观察到任何安全问题。三叶草生物将继续分析相关数据，并在获得结果后进行报告。

在扩展的数据集中的最新异源加强针数据

针对原型毒株的加强针数据： 在既往接种两剂阿斯利康新冠疫苗的个体中，接种SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）异源加强针诱导的针对原型毒株的中和抗体水平比接种三剂阿斯利康疫苗的个体 高出约4倍 。与2022年2月宣布的76人初步数据相比，在扩展的103人中，接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)异源加强针可以强烈地激活免疫应答记忆，为免疫成熟提供了证据。

在既往接种两剂阿斯利康新冠疫苗的个体中，接种SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）异源加强针诱导的针对原型毒株的中和抗体水平比接种三剂阿斯利康疫苗的个体 。与2022年2月宣布的76人初步数据相比，在扩展的103人中，接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)异源加强针可以强烈地激活免疫应答记忆，为免疫成熟提供了证据。 针对奥密克戎和其他值得关注变异株的加强针数据: 在既往接种两剂阿斯利康新冠疫苗的个体中，接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)异源加强针诱导的针对奥密克戎变异株的中和抗体水平比接种三剂阿斯利康疫苗的个体高出约3倍。与2022年3月公布的79人初步数据相比较，在扩展的120人中，接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)加强针与接种三剂阿斯利康疫苗相比，显示出对贝塔、伽玛、德尔塔和奥密克戎等值得关注变异株的更强的中和抗体反应。

三叶草生物希望在不久的将来将这些研究的完整结果提交给同行评审期刊。

关于SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)

应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（新冠病毒）原始毒株S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)由SCB-2019抗原联合两种佐剂，即Dynavax（纳斯达克：DVAX）的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

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三叶草生物媒体联络人：

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公共事务部高级副总裁

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Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

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