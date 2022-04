Walmart Canada se joint au réseau multimédia commercial de Stingray

English French

MONTRÉAL et TORONTO, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, accueille Walmart Canada parmi son réseau multimédia commercial. En vertu de cette nouvelle entente, Stingray aura la responsabilité exclusive, en partenariat avec l’équipe des ventes de Walmart Connect, de toutes les publicités audio numériques diffusées dans les magasins Walmart Canada à l’échelle du pays.

La publicité audio numérique conçue pour les espaces commerciaux permet aux marques de demeurer à l’esprit de consommateurs hautement motivés à un moment clé de leur parcours d’achat. L’intégration de Walmart Canada au réseau multimédia commercial de Stingray élargit la portée de ce dernier en permettant aux marques de s’adresser aux nombreux clients du géant du commerce de détail grâce à des messages contextuellement pertinents diffusés en mode numérique (direct ou programmatique) par la technologie exclusive de Stingray.



« La publicité audio numérique pour espaces commerciaux permet aux annonceurs de s’adresser à des consommateurs hautement motivés dans un environnement captif afin de générer des impressions réellement efficaces », explique Ryan Fuss, vice-président principal de Stingray Advertising. « Un grand nom du commerce de détail comme Walmart Canada est un partenaire idéal pour notre réseau en croissance. Nous sommes fiers de cette nouvelle collaboration et enthousiastes à l’idée d’aider les marques à se faire entendre des consommateurs directement au point de vente, dans les succursales Walmart Canada d’un océan à l’autre. »



« L’ajout de la publicité audio numérique de Stingray à notre suite de solutions omnicanales représente une occasion inégalée pour les annonceurs d’élargir leur empreinte au Canada. L’équipe de Stingray a bâti un nouveau modèle prometteur pour le futur de l’audio programmatique. Combinée à notre approche axée sur l’évaluation de la performance en boucle fermée, cette solution contribue à notre objectif de procurer aux annonceurs des avenues novatrices pour attirer l’attention des consommateurs à un moment clé de leur parcours d’achat », poursuit Dana Toering, vice-président de Walmart Connect Canada. « Ces publicités audio hautement personnalisables sont le complément idéal à notre offre existante en magasin et en ligne, et constituent une nouveauté des plus intéressantes pour les marques cherchant à augmenter leur influence auprès des 1,5 million de consommateurs qui fréquentent nos magasins chaque jour au Canada. »



Dans un premier temps, le réseau multimédia commercial de Stingray sera activé dans 200 succursales Walmart au mois d’avril. Le déploiement dans les magasins restants du Canada se fera au deuxième trimestre de 2022.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l’échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Walmart Canada s’est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l’une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d’éthique et d’intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart.

À propos de Walmart Connect Canada

Walmart Connect Canada (WMC) est l’unité d’affaires des médias de vente au détail de Walmart Canada qui se situe au confluent du magasinage et de la publicité. Elle offre des solutions sophistiquées en matière de publicité de marque dans un réseau comptant plus de 3 millions de consommateurs par jour, et ce, en magasin et en ligne. Elle a pour objectif de faire découvrir aux clients des marques et des produits offerts chez Walmart qui pourraient leur convenir. Vous trouverez plus d’information à walmartconnect.ca et sur la page LinkedIn de Walmart Connect Canada.





Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362