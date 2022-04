AUM Biosciences와 HANDOK, ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress 2022에서 AUM-601에 대한 임상1상 데이터 공개

싱가포르/한국 서울, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 임상 단계 바이오테크 기업으로 항암 신약 치료제 발견 및 개발에 중점을 두고 있는 AUM Biosciences 는 한국의 혁신 주도 제약 및 헬스케어 회사인 Handok Inc. [002390: KOSPI], CMG Pharmaceutical Co. Ltd . [058820: KOSDAQ]과 공동으로 선택적 2세대 “Pan-TRK” 저해제인 AUM-601 (CHC2014)에 대한 임상1상 데이터가 ESMO Targeted Anticancer Congress 2022에서 포스터 프레젠테이션으로 공개되었다고 밝혔다. 본 컨퍼런스는 2022년 3월 7일부터 8일까지 온라인으로 개최되었다.



포스터 프레젠테이션 세부사항:

포스터 타이틀: tropomyosin receptor kinase (TRK) 억제제인 CHC2014에 대해 고형암 진행 중인 성인 환자 대상으로 안전성과 내약성을 평가하며 사람에게 처음 투여하는 용량증량 오픈라벨 연구

주저자 및 발표자: Tak Yun, MD, PhD

세션 타입: E-Poster Display Session

영구 초록번호: 44P

연구 결론: AUM601 (CHC2014)은 50~300 mg QD로 투여 시 안전성과 내약성이 확인되었다. PK 프로파일 및 안전성 결과에 근거해 임상2상 권장용량(RP2D)은 200 및 300 mg QD로 결정되었다. 다국적 임상2상 연구는 NTRK 융합 유전자 보유 환자에 대한 효능 및 안전성을 평가할 예정이다.

초록은 온라인으로 확인 가능하다: Annals of Oncology, VOLUME 33, SUPPLEMENT 1 , S20, 2022년 3월 1일

AUM Biosciences 개요

AUM Biosciences는 임상 단계 바이오테크 기업으로 항암 신약 치료제 발견 및 개발에 중점을 두고 있다. AUM은 독창적인 초기 단계 자산을 선별하고 가상 바이오테크 모델에 대해 성공적으로 엑시트를 단행하는 데 있어 우수한 실적을 보유하고 있다. 또한 현재 연매출 최대 30억 달러 규모로 시판 중인 다수의 항암제 개발에 상당한 수준으로 기여했다. AUM은 신약 개발에 대한 포괄적 전략 실행, 그리고 시너지 효과, 지속 가능성, 확장성에 중점을 둔 개발 성공률 향상을 목표로 창립되었다.

AUM Biosciences (AUM)는 2021년 10월 2700만 달러 규모 시리즈 A 펀딩 라운드를 성공적으로 마무리했다. AUM은 개발하기 어려운 것으로 간주되는 신약에 중점의 두고 표적 항암 치료제 개발 지연에 대응하며 내성을 극복할 수 있는 세계적 수준의 바이오테크 파이프라인 구축을 비전으로 삼고 있으며, 이번에 조달된 자금은 이러한 비전의 현실화에 사용되고 있다. 자세한 정보는 www.aumbiosciences.com 에서 확인할 수 있다.

Handok 개요

한국의 혁신 주도 제약 및 헬스케어 회사인 HANDOK은 모든 이의 건강과 삶의 질 향상을 위한 헬스케어 솔루션을 개발, 유통하고 있다. Handok은 당뇨병, 희귀병, 심혈관, 근골격, 정신신경질환, 인체용 백신, 의료기기, 진단기기, 소비자 건강 분야를 중점 사업 분야로 두고 있다. 1954년 창립된 Handok은 1964년부터 2012년까지 Hoechst/Aventis/Sanofi를 합작 파트너로 두었으며 여러 분야에 걸쳐 다수의 다국적 제약사와 전략적 협업 관계를 구축했다. 자세한 정보는 https://www.handok.co.kr/eng/ 에서 확인할 수 있다.

CMG 개요

CMG Pharm Co., Ltd는 CHA Bio Group 계열사로 업계와 학계, 연구, 병원과의 시너지를 통한 개량신약(IMD) 및 표적 항암제 개발로 성장 동력을 강화하고 있다.

CMG Pharm은 자체 개발한 구강용해필름(ODF) 제조 기술인 STAR FILM® 기술을 적용해 다수의 개량신약(IMD)을 개발 중이다. 또한 표적 항암제, 안과용 의약품, 건강기능식품 등 신사업을 확대해 나가고 있다.

CMG Pharm은 그 동안 축적된 연구개발 역량을 기반으로 세포 및 유전자 치료제용 CDMO 시설 건립을 통해 바이오의약품 시장에 진출할 예정이다. 이를 통해 미래 성장 동력 확보를 위한 사업 포트폴리오를 다각화한다는 방침이다. http://cmgpharma.co.kr/