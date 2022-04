Les Vêtements de Sport Gildan annonce les dates de publication de ses résultats financiers du premier trimestre de 2022 et de l’assemblée annuelle des actionnaires

English French

MONTRÉAL, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annoncera ses résultats du premier trimestre le mercredi 4 mai 2022. Un communiqué de presse sera émis après la fermeture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le jour même à 17 h 00, HE pour discuter des résultats de la Société. Pour accéder à la conférence téléphonique, composez sans frais le (877) 282-2924 (Canada et États-Unis) ou le (470) 495-9480 (international), suivi du code 6590665#. Une retransmission sera disponible pendant 7 jours à compter de 20 h 00, HE, en composant sans frais le (855) 859-2056 (Canada et États-Unis) ou le (404) 537-3406 (international), suivi du même code. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu’une rediffusion de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site Web corporatif de Gildan au lien suivant : Gildan T1 2022 webdiffusion audio.



Assemblée générale annuelle des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires de la Société se tiendra le jeudi 5 mai 2022 à 10 h 00 HE. La réunion se tiendra dans un format virtuel uniquement qui se déroulera via une webdiffusion audio en direct. Les actionnaires auront la possibilité de participer à l'assemblée en ligne et pourront voter et soumettre des questions à examiner. L’assemblée annuelle 2022 des actionnaires et la rediffusion seront accessibles sur le site Web corporatif de la Société avec le lien suivant : AGA Gildan 2022. Des instructions pour accéder à l’assemblée annuelle virtuelle des actionnaires de 2022 de Gildan se trouvent dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022 et dans le Guide de l’utilisateur de l’assemblée annuelle virtuelle. Les invités pourront écouter l’assemblée, mais ne pourront pas voter ou poser des questions.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com/fr