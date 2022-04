Nordic Fibreboard AS auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

English Estonian

Nordic Fibreboard AS nõukogu kinnitas 18. aprill 2022 ettevõtte 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruande.

MAJANDUSTEGEVUSE ÜLEVAADE

Konsolideeritud müügitulu oli 2021. aastal 10,10 miljonit eurot (2020: 10,27 miljonit eurot). Puitkiudplaadi müügitulu 2021. aastal kokku oli 9,84 miljonit eurot, mis on 2% vähem kui 2020. aasta müügitulu 10,00 miljonit eurot. Languse peamiseks põhjuseks oli Püssi kiudplaaditehase sulgemine 2020. aasta märtsis COVID-19 pandeemia tõttu, mille tagajärjel tootmismaht vähenes.

Kinnisvara haldusest tulenev müügitulu oli 2021. aastal 254 tuhat eurot (2020. aastal 212 tuhat eurot), müügitulu suurenemine tulenes tootmisruumidesse üürniku lisandumise tõttu. Mööbli jaemüügil müügitulu 2021. aastal puudus, kuna ettevõte lõpetas aktiivse majandustegevuse juba 31.01.2020. 2020. aastal oli müügitulu 56 tuhat eurot, mis saadi ladude tühjendusmüügist.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2021. aastal 1 555 tuhat eurot (2020: 540 tuhat eurot). EBITDA paranemise peamisteks põhjusteks olid brutomarginaali tõus ning kiudplaadis madalamad muud ärikulud. Nordic Fibreboard AS 2021. aasta brutomarginaal oli 33%, mis oli 6% suurem võrreldes eelmise aastaga (2020: brutomarginaal 27%). Brutomarginaali paranemine tulenes masinate võimsuse paremast kasutamisest, kuna keskenduti vähemale arvule toote paksustele, see võimaldas pikemaid tootmisseerijaid, parandades tootmise kasumlikkust. Lisaks sisaldasid muud ärikulud 2020. aastal ühekordseid kulusid, nagu Püssi tehase sulgemiskulusid summas 187 tuhat eurot ja Pärnus Rääma tn 31 territooriumil amortiseerunud kasutuseta seisva büroohoone lammutuskulusid summas 38 tuhat eurot.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud puhaskasum oli 2021. aastal 1,20 miljonit eurot (2020: 1,07 miljonit eurot), millest 265 tuhat eurot moodustas Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud kinnisvaraettevõtte Trigon Property Development AS (TPD) akstiate ümberhindlusest saadud kasum (2020: kasum TPD aktsiate ümberhindlusest 53 tuhat eurot).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.12.2021 31.12.2020 Raha ja raha ekvivalendid 57 26 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5) 902 794 Varud (Lisa 6) 390 544 Kokku käibevarad 1 349 1 364 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7) 1 152 1 134 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiarauande (Lisa 9) 644 451 Materiaalne põhivara (Lisa 8) 4 915 4 695 Immateriaalne põhivara (Lisa 8) 3 6 Kokku põhivarad 6 714 6 286 KOKKU VARAD 8 063 7 650 Võlakohustised (Lisas 10) 146 756 Võlad ja ettemaksed (Lisas 11) 829 1 574 Lühiajalised eraldised (Lisa 12) 19 18 Kokku lühiajalised kohustised 994 2 348 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 10) 3 074 2 493 Pikaajalised eraldised (Lisa 12) 145 161 Kokku pikaajalised kohustised 3 219 2 654 Kokku kohustised 4 213 5 002 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13) 450 450 Jaotamata kasum (kahjum) 3 400 2 198 Kokku omakapital 3 850 2 648 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 8 063 7 650

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR 2021 2020 Müügitulu (Lisa 22) 10 096 10 269 Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 7 294 8 099 Brutokasum 2 802 2 170 Turustuskulud (Lisa 16) 1 168 1 283 Üldhalduskulud (Lisa 17) 565 605 Muud äritulud (Lisa 19) 5 42 Muud ärikulud (Lisa 20) 15 342 Ärikasum (-kahjum) 1 059 (19) Finantstulud (Lisa 21) 265 1 291 Finantskulud (Lisa 21) 122 199 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 1 202 1 074 ARUANDEAASTA PUHASKASUM KOKKU 1 202 1 074 Tava perioodi puhaskasum aktsia kohta (EUR) (Lisa 14) 0,27 0,24 Lahustatud perioodi puhaskasum aktsia kohta (EUR) (Lisa 14) 0,27 0,24

