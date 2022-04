English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 19.4.2022 KLO 16.00

Enento Group julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 28.4.2022

Enento Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2022 julkaistaan torstaina 28.4.2022 klo 12.30. Osavuosikatsaus on saatavilla julkaisun jälkeen Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Järjestämme samana päivänä analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät ensimmäisen vuosineljänneksen 2022 tapahtumia ja tuloskehitystä.

Päivä ja aika: Torstai 28.4.2022 klo 15.00

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:

https://cloud.webcast.fi/enento/2022-04-28-enento-q1

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.

Suomi: +358 (0)9 7479 0572

Ruotsi: +46 (0)8 5664 2754

Iso Britannia: +44 (0)330 165 3641

Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0170

Yhdysvallat, NY: +1 323-701-0170

Puhelinkonferenssin ID-koodi: 962521

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 14.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Pia Katila

Sijoittajasuhdepäällikkö

puh. 010 270 7506

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.