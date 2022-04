Sirios annonce des études environnementales positives pour le projet aurifère Cheechoo, Québec

English French

MONTRÉAL, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSXV : SOI) ont le plaisir d'annoncer que plusieurs volets des études environnementales de base (EEB) pour le projet aurifère Cheechoo ont été complétés, avec l'aide du consultant en environnement Groupe Hémisphères, maintenant intégré au Groupe GÉOS.



Ces études comprennent :

L’identification et la caractérisation des milieux humides (automne 2019);

La caractérisation et l’inventaire de l'avifaune (juin 2021);

La caractérisation et l’inventaire de la flore et du milieu terrestre (août 2021);

La caractérisation et l’inventaire des composantes aquatiques (août et septembre 2021).

La direction de Sirios est heureuse d'annoncer que les résultats de ces études n'ont pas mis en évidence de préoccupations environnementales pouvant affecter le développement du projet Cheechoo.

Dominique Doucet, président et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « Les résultats positifs de cette série d'études environnementales sur notre propriété aurifère Cheechoo est une excellente nouvelle pour le projet, qui peut aller de l'avant vers le développement tout en respectant les normes environnementales les plus élevées. »

Le but des EEB est d'analyser et de quantifier les paramètres environnementaux pertinents pour le secteur de la potentielle future mine en tant qu’état des lieux des conditions environnementales avant que toute activité majeure du projet n'ait lieu. Cela permet d'identifier et d'atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels associés au développement du projet. Les EEB sont utilisées pour développer une évaluation de l'impact environnemental (EIE), qui est une partie essentielle du processus d'approbation et de permis pour développer une mine.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d’or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d’onces d’or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources (BBA, P-L. Richard, P. Geo.; J. Torrealba, P. Eng.; D. Evangelista, P. Eng., NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020).

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

À propos du Groupe Hémisphères

Fondé en 2004 par des professionnels chevronnés dans le domaine de l'environnement, le Groupe Hémisphères, maintenant intégré au Groupe GÉOS, est un acteur incontournable de la planification environnementale et durable au Québec.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Contactez :

Dominique Doucet, président, ing.

Tél. : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

Site web : www.sirios.com