對商學院的興趣勝過成本覺知和「辭職潮」

English Chinese (Traditional) German French Korean

維珍尼亞州里斯頓, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council, GMAC) 是全球領先的研究生商學院協會，今天發佈其 GMAC 準學生調查 – 2022 年總結報告 ，旨在探討 2019 冠狀病毒病疫情期間申請者的偏好變化。該報告基於全球 6,500 多名對 2021 年研究生商業教育表示感興趣的人士之調查結果。在現時充滿活力的經濟環境下，就業市場活躍，通貨膨脹不斷上升，費用仍然是主要擔憂因素，但來自全球的申請者繼續將研究生管理教育視為一種行之有效的途徑，幫助他們在專業上取得進步和找準自己的定位，這一點與疫情前一致。全球來看，五分四的申請者表示，商科研究生學位可以讓他們在工作中脫穎而出。同樣，全日制工商管理碩士課程仍然是最受歡迎的課程選擇，四分一的申請者較喜歡兩年全日制，另外五分一的申請者較喜歡一年全日制。



GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「雖然疫情改變了管理研究生教育格局的各個範疇，但對管理研究生教育價值的基本看法，特別是工商管理碩士，繼續保持強勁。雖然申請者的首選學習目的地，授課形式、職業道路和對入學考試政策的看法繼續變化，但如果有人擔心疫情及其影響會削弱商學院有志者對入學考試價值看法的話，GMAC 準學生調查的最新結果應該有助釋除他們的憂慮。」

其他重要結果：

越來越多申請者更願意在家附近的地方學習，而美國和歐洲地區中國際申請者的競爭更加激烈

與疫情前相比，更多來自傳統流動市場的申請者選擇在家附近學習。例如，在中亞和南亞申請者中，願意出國留學的比例在 2019 年至 2021 年間從 89% 下降至 73%。在東亞和東南亞申請者中，2020 年至 2021 年間，出國留學的偏好以從 92% 下降至 87%，這可能表明由於疫情引發的旅遊限制，出國留學因而受到限制。

在 2021 年，國際申請者（其首選學習目的地與其國籍國不同的申請者）表示美國和西歐是他們首選目的地（分別為 39%），兩者比例幾乎相同。特別是在國際工商管理碩士申請者中，美國是一半 (50%) 申請者的首選目的地，在 2019 年至 2021 年間遙遙領先第二名的西歐 (28%)。與此同時，西歐仍然是超過一半的國際商科碩士申請者的首選目的地。

對全面網上教育的價值信念仍然低，而對混合授課形式的接受程度卻增加

與網上學習相比，申請者認為面授商學院體驗的價值更高，而更喜歡全面網上課程的受訪申請者的比例保持不變。在 2021 年接受調查的全球準學生中，大多數人不同意網上學位課程提供與校園課程相同的價值 (73%)。近五分四的受訪者不同意社交機會相同，三分二受訪者不同意職業機會相同。然而，這些負面觀點在 2020 年至 2021 年間略有減弱。

與此同時，對混合模式的偏好在申請者類型中顯著上升，尤其是更喜歡行政人員、兼職和靈活工商管理碩士課程的受訪者（44%，2019 年為 30%），以及想要全日制學習以獲得商業碩士學位（20%，2019 年為 13%）或工商管理碩士（13%，2019 年為 7%）的受訪者。在全球，2021 年接受調查的申請者中有 20% 更喜歡混合授課，高於疫情前的 14%。美國代表性不足的少數族裔申請者（28%）也表達了對混合課程的興趣，比疫情前的水平顯著增加。

諮詢繼續成為準學生的首要興趣，但技術領域的興趣指數繼續上升

在「辭職潮」震動了就業市場的美國申請者中，42% 的受訪者認為自己是「轉行者」，他們的目標是透過攻讀商業學位來轉行或工作職能，遠高於全球的 32% 水平。與疫情前一樣，諮詢仍然是男性和女性申請者渴望的頂級行業和工作職能。但受訪者對科技行業的興趣越來越濃厚，尤其是轉行者（50%）和非商科本科專業（49%）。此外，在 2019 年至 2021 年期間，女性對科技的興趣也有所增加（由 29% 升至 34%）。

GMAC 產品總監兼評估總經理 Joy Jones 表示：「由於大家在疫情後對工作的看法不同，許多人對他們可以追求的各種可能職業道路變得更加開放。令人鼓舞的是，越來越多女性正在攻讀商業學位，以此作為在科技行業建立職業生涯的一種方式。研究生商業教育的需求仍大，因它為廣泛的行業和工作職能打開大門，包括尋求進入商學院的傳統申請者較少考慮或從未考慮的領域。」

可選考試和豁免政策導致有意想不到的結果

在全球，大多數申請者同意入學考試提高了商學院招生的公平和透明程度。大多數人還同意，考試提高了學校評估申請者的可靠性，並證明他們重視所錄取學生的質素。調查回覆的一個明顯趨勢是，國際考生特別贊成入學考試。大約一半的受訪者表示，學校的入學考試是課程質素的指標，亦是考慮申請該學校的重要標準。有超過兩倍的國際考生同意（多於不同意），入學考試是決定錄取學生的有效方法。此外，大約五分二的準學生同意，考試豁免的標準很複雜，不適用於大部分申請者，大約三分一的受訪者表示，不成比例的豁免有利對研究生商業學位課程準備不足的申請者。

GMAC 市場推廣總監 Maite Salazar 表示：「數據顯示，由於考試豁免和可選政策的複雜程度，以及對透明和公平降低的看法，準申請者對考試豁免和可選政策的看法參差不齊。這種認知趨勢在國際學生中尤為明顯。可選考試和豁免政策的意外後果可能是，可能會對保證課程學生質素的承諾產生不利影響。」

十多年來，準學生調查為全球研究生商學院提供有關目前正在考慮透過 mba.com （專為準商科研究生而設的 GMAC 網站）申請研究生管理教育課程的人其決策過程的重要見解。今年，為了增加報告中反映準學生聲音的廣度和深度，所有在上月註冊了 mba.com 帳戶的人士都獲邀參加下月的調查。此外，mba.com 註冊者的樣本首次加入來自其他 GMAC 財產的準學生，包括參加 The MBA Tour 活動、瀏覽 BusinessBecause 網站或報考了印度的 GMAC 考試 NMAT 的準學生。請瀏覽 GMAC.com 閱讀完整報告。

關於 GMAC

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗，以便更好地發現、評估及相互連繫。

GMAC 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

每年有超過 1,200 萬的準學生通過 GMAC 的網站（包括 mba.com ）了解工商管理碩士和商業碩士課程，並與世界各地的學校建立聯繫、準備和註冊考試，並獲得成功申請工商管理碩士和商業碩士課程的建議。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com

傳媒聯絡人：

Teresa Hsu

傳媒公關高級經理

202-390-4180（手機）| 電郵：

thsu@gmac.com