尽管受学费成本的担忧和美国的“大辞职潮”影响，潜在学生对商学院的兴趣依然未减

弗吉尼亚州雷斯顿, April 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球一流商学院的协会组织——管理专业研究生入学委员会（GMAC）今天发布了《GMAC潜在学生调查 - 2022年概要报告》，分析了疫情期间申请者偏好的变化。该报告对有意在2021年就读商科研究生项目的超过6500人进行了调查。尽管在当前就业市场活跃且通胀上升的不断变化的经济环境之中，成本仍然是一项主要关切的因素，但世界各地的申请者继续将管理专业研究生教育视为经过检验的可靠途径，可以让他们实现专业发展并为实现目标奠定基础，这与疫情前的情况是一致的。从全球来看，五分之四的申请者表示，商科研究生学位可让他们在工作中脱颖而出。同样，全日制MBA项目仍然是最受欢迎的选择，四分之一的申请者倾向于两年全日制形式，另外五分之一的申请者则倾向于一年全日制形式。



GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“尽管疫情改变了管理专业研究生教育格局的多个方面，但人们对管理专业研究生教育整体以及其中MBA教育价值的根本认同程度仍然很高。尽管申请者的首选学习目的地、授课方式、职业道路和对入学考试政策的看法等方面仍在不断变化，但如果有人担心疫情及其影响会削弱商学院申请者对学位价值的看法，《GMAC潜在学生调查》的最新调查结果应该有助于打消这些担忧。”

多个关键性洞察：

越来越多的申请者倾向于在其本国就读，同时美国和欧洲对国际申请者的竞争也在加剧

与疫情前相比，更多传统上人才流动性较强的地区的申请者选择在本国就读。例如，在中亚和南亚的申请者中，在2019年至2021年期间，选择出国留学的比例从89%下降到73%。在东亚和东南亚的申请者中，2020年至2021年期间，倾向于选择出国留学的学生比例也从92%下降到87%，这可能表明疫情导致的旅行限制使出国留学受到了影响。

2021年，在国际申请者（首选留学目的地不是其国籍国的学生）中，2021年选择美国作为首选目的地的学生占比与选择西欧的学生比例几乎相同（都为39%）。具体到国际MBA申请者，2019年至2021年期间，有半数申请者（50%）首选美国，使该国相对于排名第2的西欧（28%）的领先优势进一步扩大。同时，西欧仍然是半数以上国际商科硕士申请者的首选目的地。

人们对纯在线教育的价值仍然不太信任，而对混合模式的接受程度有所上升

在接受调查的申请者中，与在线学习相比，申请者更看重面对面的商学院学习，而更喜欢纯在线项目的比例保持不变。在2021年接受调查的全球潜在学生中，大多数人（73%）不认为在线学位与在校项目具有相同价值。其中近五分之四的人不认可这两种形式提供相同的社交机会，三分之二的人不认为两者的职业机会相当。然而，这些否定观点在2020年至2021年期间略有缓和。

同时，在各类项目的申请者中，对混合模式的偏好都有显著上升，在对高管类、在职类和灵活MBA项目有偏好的人当中尤为如此（从2019年的30%上升到44%），此外希望通过全职学习来获得商科硕士或MBA的人士对混合模式的偏好也有提升（提升幅度分别为从2019年的13%上升到20%及从7%上升到13%）。在全球范围内，在2021年接受调查的申请者中，20%的人倾向于选择混合模式，高于疫情前14%的水平。美国代表性不足的少数族裔申请者也表达了对混合模式的兴趣（达到28%），较疫情前水平大幅上升。

咨询业仍是潜在学生最感兴趣的领域，但对科技行业感兴趣者的比例仍在增长

在因“大辞职潮”而出现就业市场震动的美国，42%的申请者认为自己是“转行者”，其目标是通过攻读商科学位来改变行业或工作职能，这一比例远远高于全球32%的水平。与疫情之前的情况相同，咨询业仍然是男性和女性申请者都渴望的顶级行业和工作职能。但人们对科技行业的兴趣越来越大，尤其是在转行者（50%）和本科为非商科毕业生申请者（49%）之中。此外，2019年至2021年期间，女性对科技行业的兴趣也有所增加（从29%上升至34%）。

GMAC首席产品官兼考试产品总经理Joy Jones表示：“疫情后，随着人们对工作的看法发生变化，许多人对可能追求的不同职业道路持更加开放的态度。令人鼓舞的是，越来越多的女性将攻读商科学位作为在科技行业发展的一种途径。对商科教育的需求仍然很高，因为这可打开广泛的行业和工作职能的大门，包括传统上寻求攻读商学院的申请者较少考虑或以前不会考虑的领域。”

标化考试的可选和豁免政策导致意想不到的结果

在全球范围内，大多数申请者都认为入学考试可以提高商学院入学的公平性和透明度。大多数人还认为，考试可以提高商学院评估申请者这项工作的可靠性，并也能表明学校对录取学生质量的重视。调查的回复中有一个明显趋势是：国际申请者尤其支持入学考试。大约一半的国际申请者表示，学校实行招生考试是其项目质量的一个指标，也是择校考虑的一项重要标准；在国际申请者中，赞同招生考试是决定学生录取的有效方式者比不赞同者多一倍。此外，约五分之二的潜在学生认为，标化免试的标准很复杂，而且不适用于大部分申请者，约三分之一的人表示，标化免试政策过多地倾向于那些对商科研究生学位项目准备不足的申请者。

GMAC首席营销官Maite Salazar表示：“数据显示，由于标化考试豁免或可选政策的复杂性，而且这些政策被视为欠缺透明度和公平性，潜在申请者对相关政策的看法并不统一。这种看法趋势在国际学生中尤为明显。标化考试可选和免试政策可能带来意想不到的后果，那就是这些政策可能让学生对学校所承诺的课程质量产生负面看法。”

十多年来，《潜在学生调查》不断为全球研究生商学院提供关键性的见解，使其了解目前考虑通过GMAC的商科研究生申请者网站mba.com申请管理专业研究生项目的申请者的决策过程。为了增加这份报告中所反映的潜在学生意见的广度和深度，今年在mba.com注册账户的所有人都获邀参加注册月之后月份进行的调查。此外，mba.com注册者样本首次通过纳入潜在学生得到补充，这些潜在学生参加了由The MBA Tour主办的活动、访问过BusinessBecause网站，或注册了印度的GMAC考试NMAT（上述各项也均为GMAC资产）。如需查看报告全文，请访问GMAC.com。

关于 GMAC

管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案和相关体验以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。

GMAC为研究生级别管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，简称：GMAT™）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的潜在学生依赖包括mba.com在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士项目，与世界各地学校联系，准备和注册考试，并获取成功申请MBA和工商硕士项目的相关建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

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