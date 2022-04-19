FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 11 avril 2022 au 15 avril 2022

| Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

Pouzauges, FRANCE

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 11/04/2022 au 15/04/2022

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2711/04/2022FR0000074759 1 484 22,36348XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2712/04/2022FR0000074759 427 21,40234XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/04/2022FR0000074759 291 21,08282XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/04/2022FR0000074759 218 21,5XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 09:22:46FR0000074759 22,4EUR 1 213XPARact20220411-072246-600-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 09:47:31FR0000074759 22,3EUR 50XPAR1110447-3585b101FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 11:27:01FR0000074759 22,1EUR 50XPAR1110447-4353b101FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 13:13:55FR0000074759 22,2EUR 111XPAR1110447-5889b101FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 14:33:16FR0000074759 22,2EUR 47XPAR1110447-6401b101FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 14:46:26FR0000074759 22,2EUR 3XPAR1110447-6657b101FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/04/2022 17:29:36FR0000074759 22,2EUR 10XPAR1110447-7425b101FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 09:00:12FR0000074759 22,EUR 32XPAR1110447-1793b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 09:06:03FR0000074759 22,EUR 18XPAR1110447-2049b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 09:08:15FR0000074759 21,5EUR 3XPAR1110447-4609b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 09:10:25FR0000074759 21,6EUR 17XPAR1110447-4865b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 10:57:10FR0000074759 21,8EUR 12XPAR1110447-5377b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 11:10:59FR0000074759 21,8EUR 30XPAR1110447-5633b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 11:12:06FR0000074759 21,8EUR 15XPAR1110447-5889b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 13:17:14FR0000074759 21,5EUR 46XPAR1110447-6913b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 13:17:51FR0000074759 21,5EUR 1XPAR1110447-7169b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 13:17:51FR0000074759 21,3EUR 40XPAR1110447-7937b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 13:18:16FR0000074759 21,3EUR 10XPAR1110447-8193b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 13:18:36FR0000074759 20,9EUR 10XPAR1110447-10241b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 13:18:36FR0000074759 21,EUR 50XPAR1110447-9729b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 16:38:46FR0000074759 21,EUR 53XPAR1110447-13825b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 17:20:54FR0000074759 21,3EUR 14XPAR1110447-15873b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 17:20:54FR0000074759 21,3EUR 26XPAR1110447-16129b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 17:21:04FR0000074759 21,3EUR 13XPAR1110447-16385b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/04/2022 17:21:04FR0000074759 21,3EUR 37XPAR1110447-16641b102FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2022 09:51:39FR0000074759 21,1EUR 3XPAR1110447-1793b103FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2022 11:57:09FR0000074759 21,1EUR 38XPAR1110447-2049b103FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2022 14:20:09FR0000074759 21,1EUR 100XPAR1110447-3585b103FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2022 14:20:20FR0000074759 21,1EUR 50XPAR1110447-3841b103FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/04/2022 14:20:42FR0000074759 21,1EUR 50XPAR1110447-4097b103FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2022 13:14:08FR0000074759 21,5EUR 40XPAR1110447-3073b104FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2022 13:14:08FR0000074759 21,5EUR 160XPAR1110447-3329b104FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2022 15:36:43FR0000074759 21,5EUR 8XPAR1110447-3841b104FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/04/2022 15:36:43FR0000074759 21,5EUR 10XPAR1110447-4097b104FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration Transactions du 11 au 15 avril 2022